ビームスの太鼓判マップ『B-jirushi MAP』の第4弾「東武日光駅発！知る人ぞ知る、本当の日光。」日光観光プランを公開

株式会社ビームス

株式会社ビームス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：設楽洋）は、世界中にあふれるサービスの中からさまざまな「モノ」や「体験」をビームス スタッフ個人の目利きでキュレーションし、パーソナルなストーリーとともにお届けする『B印MARKET』のコンテンツ、ビームスの太鼓判マップ『B-jirushi MAP』の第4弾として、東武鉄道株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：都筑豊）と連携し「知る人ぞ知る、本当の日光。」をテーマに、栃木・日光にフォーカスした日光観光プランを展開します。

『B-jirushi MAP』公式ウェブサイト(https://www.beams.co.jp/special/bjirushi_market/map/nikko/)では、東武日光駅をスタート地点とした3つの観光プランの特集に加え、気軽におすすめスポットを発見できる「スタッフのおすすめ」や、あげてももらっても幸せな気持ちになるおみやげガイド「おみやげ手帖」などのプチコンテンツを掲載。さらに、東武鉄道各駅窓口や「ビームス ジャパン 日光」にてリーフレットの配布、車内・駅構内へのポスター掲出、およびトレインチャンネルでのムービー配信を、2026年6月より順次スタートします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KZOSPPSdJ9Y ]

知る人ぞ知る、本当の日光。

世界的に有名な社寺があり

風光明媚な景色が広がる栃木県・日光市。

東照宮や中禅寺湖、華厳の滝はほんの一部で

もっとディープなスポットが隠れている。

その街を、日光好きのビームス スタッフが1日かけて、ぶらり旅。

同じ道をたどってみれば、知ってるつもりの日光が

はじめて訪れた街みたいに見えてくる。

まずは彼らと、東武日光駅で待ち合わせ。

『B-jirushi MAP』は、ビームス スタッフのリアルな経験や視点を交えながら、その街ならではの“とっておき”なあれこれを紹介するマップとして、ウェブサイトでの特集、ビームスの店舗や紹介地域・スポット周辺でのリーフレットの配布、“太鼓判スポット”には『B-jirushi MAP』に掲載された目印となるステッカーをお届けするなど、さまざまなコンテンツを通して全国各地にビームス スタッフの太鼓判スポットを展開し、地域共創を目指します。（公式サイトTOP(https://www.beams.co.jp/special/bjirushi_market/map/)）

旅好きの鳥・B太郎をはじめとした、イラストレーター・尚味（なおみ）氏によるアイコニックなイラストが『B-jirushi MAP』を彩ります。

これまでの展開は「横浜」「北千住」「沖縄」「日光」の全4箇所

B太郎

旅好きの鳥

Bポーチには夢と希望が詰まっている

PROFILE：尚味（なおみ）

大阪府出身。鹿児島県奄美市在住。

大阪美術専門学校 卒

2014年奄美に移住し、アパレルブランドのグラフィックや似顔絵や、自然・動物をモチーフにしたペイントなどを手がける。

HP：http://naomi703.net/

Instagram：@naomi_illust_work(https://www.instagram.com/naomi_illust_work/)

「ビームス ジャパン 日光」限定販売

『東武鉄道 × BEAMS JAPAN / 日光並木杉 木札キーホルダー』

価格：\2,200(税込)「ビームス ジャパン 日光」店頭のみでの限定販売

『B-jirushi MAP』第4弾の公開を記念し、東武鉄道の人気列車『SL大樹ふたら』と〈BEAMS JAPAN（ビームス ジャパン）〉がコラボレーションした木札キーホルダーを販売します。素材には世界遺産「日光東照宮」の参道に立つ貴重な杉並木の枯損木を再利用した銘木である『日光並木杉』を用いており、きめ細かな年輪と深みのある赤身のグラデーションを楽しめます。

ABOUT：SL大樹ふたら

『SL大樹ふたら』は、下今市駅～東武日光駅間で運行している蒸気機関車です。

『SL大樹ふたら』の名称は「日光」の地名の由来ともなった男体山のかつての呼び名、「二荒山（ふたらさん）」に由来しており、鉄道産業文化遺産であるSLとともに、奥日光の雄大な自然や世界遺産「日光の社寺」等の威風堂々としたその姿を感じていただきたいという想いを込めています。朱色のヘッドマークは、日光連山を代表する山であり、山岳信仰の対象となっている「男体山」と、男体山のシンボルである「大剣」、躍動感をイメージした雲のモチーフに「ふたら」の名前を重ねました。

SL大樹ふたらHP(https://www.tobu.co.jp/sl/fun/)

ABOUT： ビームス ジャパン 日光

日本の魅力を発信する事業である〈BEAMS JAPAN〉による地域共創型の出店プロジェクト「ビームス ジャパン ゲート ストア プロジェクト」の二例目として2023年4月15日（土）にオープン。〈BEAMS JAPAN〉のディレクターが栃木・日光の工芸品や名産品などを手掛ける地元事業者と一緒に開発した「ここでしか買えない」店舗限定商品の土産物や、〈BEAMS JAPAN〉がセレクトする日本全国の銘品を扱い、地元にゆかりのある販売スタッフらが店頭に立ち、これから日光東照宮を訪れる国内外の旅行者・観光客などに、栃木・日光、そして日本の魅力を紹介します。

店舗名：ビームス ジャパン 日光

所在地：栃木県日光市山内2287

電話番号：080-5855-2231

ビームス公式サイト・ショップ情報(https://www.beams.co.jp/shop/jnt/)

営業時間：10:00～17:00（4月～11月）、10:00～16:00（12月～3月）

定休日：不定休