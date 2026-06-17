学校法人東京家政学院「未来共創基金」の設立【ご支援のお願い】

学校法人 東京家政学院

創立100周年記念募金は、令和8年3月末日を持って募集期間が終了しましたが、令和8年度より新たに「未来共創基金」を設立し、使用目的を選んでいただけるように、6つに区分しました。

今後も東京家政学院大学、東京家政学院中学校・高等学校の発展に向けて、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

詳しくはこちら :https://www.kasei-gakuin.ac.jp/schoolcorporation/donation/

パンフレットのダウンロードはこちら(https://www.kasei-gakuin.ac.jp/tkgu_cms/wp-content/uploads/2026/06/5f8914017b31e7eeb5ceb03136ec8d6a.pdf)（PDF形式）