生成AIは教育をどう変えるのか？企業研修・eラーニング活用の実践ポイントがわかる教育×最先端セミナー《オンライン開催》初級編

株式会社デジタル・ナレッジ詳細・お申込みはこちら :https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/48585/

導入実績3,000超を誇るeラーニング専門ソリューション企業、株式会社デジタル・ナレッジ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが 弘明）は、2026年7月29日（水）に「生成AIは教育をどう変えるのか？企業研修・eラーニング活用の実践ポイントがわかる初級編セミナー」をオンラインにて無料開催いたします。

こんな疑問はありませんか？

「生成AIは教育にどう使えるの？」

「ChatGPTの教育活用にはどんな可能性があるのか？」

「そもそも何から始めればいいのか分からない」

「自社にとって押さえるべきポイントを知りたい」

こうした疑問をお持ちの方に向けて、

生成AI×教育の全体像と活用の可能性を、60分で整理します。



メイン講師は、一般社団法人日本1EdTech協会 副委員長を務める秦隆博氏。

教育技術標準（LTI、Open Badges等）の普及・推進に携わり、日々「教育×最先端テクノロジ」の研究・実践を行っています。

本セミナーでは、生成AIの本質と教育への適用・実践について専門家の視点から分かりやすく解説。

また、最新の実践事例として、展示会などでも話題の次世代 教材作成・監査プラットフォーム

「Knowledge ID MAP」についてご紹介いたします。

＜こんな方におすすめ＞

・企業研修や教育DXのご担当者さま

・eラーニングの活用・改善を検討している方

・教育分野で新しい取り組みを検討している方

・最先端のテクノロジで教育をより良くしたい方

1つでも当てはまればぜひご参加ください。

＜初級編セミナーとは＞

本セミナーは、初級編として生成AI×教育の活用をより具体的に捉えるための内容です。

はじめての方は、まずはこちらの参加をおすすめします。

なお、より具体的な活用や実践に関心のある方には、中級編セミナー(https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/47834/)もご用意しています。

＜このセミナーでわかること＞

・生成AI×教育の最新動向

・ChatGPTからEdGPTへの進化

・教育・研修における活用の可能性

・今後押さえておきたい導入のヒント

参加特典

特典１：次世代 教材作成・監査プラットフォーム「Knowledge ID MAP」無料体験アカウント

ご希望の方に体験アカウントを発行。

実際の操作を通し、生成AIの活用を体験いただけます。

特典２：「教育×生成AI」解説資料・小冊子プレゼント

セミナー内容の理解を深める資料をお届けします。後から見返せるので、社内共有にも活用可能です。

特典３：参加証デジタルバッジ

講演終了後、受講証明として使えるデジタルバッジを発行いたします。

最新動向をキャッチアップしながら、生成AI活用の具体的な実践イメージをつかんでみませんか？

ぜひお気軽にご参加ください。

概要

◆生成AIは教育をどう変えるのか？

企業研修・eラーニング活用の全体像がわかる初級編セミナー



【開催日時】2026年7月29日（水）16:00-17:00

【会場】オンライン開催

【参加費用】無料

【講師】

デジタル・ナレッジ教育テクノロジ研究所

シニアフェロー

一般社団法人日本1EdTech協会

運営委員会 副委員長

技術委員会 副委員長

デジタルバッジ関連標準国内導入検討部会 副主査

秦 隆博 ほか

1984年 日本アイ・ビー・エム株式会社入社。初等中等教育機関と企業研修を対象にしたソリューション開発・営業推進担当、ＣＡＩシステム、教育コンテンツ開発に従事。米国IBMに出向を経て、2000年に起業。以来、官公庁、ｅラーニング・ベンダー、企業、大学へのコンサルティング・サービスやコンテンツ開発支援サービス事業に従事。座右の銘は「想像から創造へ」。

プログラム

詳細・お申込はこちら :https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/48585/

1.教育テクノロジの最新動向

・デジタル・ナレッジ教育テクノロジ研究所のご紹介

・教育を取り巻く最先端テクノロジの全体像

2.生成AIの教育活用（実践）

・ChatGPTからEdGPTへ: 生成AIの教育活用

・教育・研修における活用の可能性

3.急速に普及している技術標準

・教育技術標準の役割と生成AI

・今後の方向性

4.AI活用事例

・デジタル・ナレッジの取り組み

次世代 教材作成・監査プラットフォーム「Knowledge ID MAP」など

5.質疑応答

・導入・活用に関するご質問にお答えします

近日開催セミナーのご案内

詳細・お申込みはこちら :https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/48585/

デジタル・ナレッジでは、無料セミナーを随時開催しております

皆様のご参加をお待ちしております。

セミナー・イベント一覧はこちら :https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/category/event/

◆デジタル・ナレッジ教育テクノロジ研究所について

デジタル・ナレッジ教育テクノロジ研究所は、eラーニングやEdTechといった教育に関する最新技術の開発、調査、普及啓蒙をミッションとした研究所です。最新の教育テクノロジの研究開発を進めるだけでなく、国内外の最新技術や規格の調査も行い、さらにこれら成果をセミナーやサイト、資料等を通じて紹介し、普及活動を進めます。

当研究所やデジタル・ナレッジグループによってこれらミッションを遂行するだけでなく、教育テクノロジを研究開発する他の企業や大学、研究機関との連携プロジェクトも積極的に取り組み、幅広い視野で教育テクノロジの発展に貢献してまいります。

https://www.digital-knowledge.co.jp/about/edtech-lab/

◆株式会社デジタル・ナレッジについて

教育に関する夢と想いを共有しながら、私たちが“学びの架け橋“となり、学習環境を創造します。

デジタル・ナレッジの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」をより効率的・効果的に流通させて受講者に届けること、そしてより良い知識社会の実現に貢献することです。

これが日本で初めてのeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任と考えています。

私たちは教育機関様・研修部門様と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現いたします。

■会社概要

名 称：株式会社デジタル・ナレッジ

東京証券取引所 TOKYO PRO Market（証券コード：507A）

所在地：〒110-0005 東京都台東区上野5丁目3番4号 eラーニング・ラボ 秋葉原

代表者：代表取締役社長 はが 弘明／代表取締役COO 吉田 自由児

URL: http://www.digital-knowledge.co.jp/

TEL：03-5846-2131(代表)

050-3628-9240(導入ご相談窓口)

コンタクトフォーム：https://www.digital-knowledge.co.jp/inquiry/