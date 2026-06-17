TIS、ServiceNow導入を最適化する「ServiceNowオファリングサービス」を提供開始

ＴＩＳ株式会社

TISインテックグループのTIS株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岡本 安史、以下：TIS）は、ServiceNowの導入を検討している企業向けに「ServiceNowオファリングサービス」を2026年6月17日より提供開始することを発表します。6つのオファリングメニューとFit&Gap分析により、無理や無駄のない導入スコープの明確化と投資対効果の可視化を支援します。

ServiceNowは、企業内に分散した業務プロセスやシステム、データを単一のクラウドプラットフォーム上で統合し、ワークフローの自動化と業務効率化を実現するソリューションです。「ServiceNowオファリングサービス」は、TISのミッションクリティカル領域で培われた知見にもとづき、サービスデスク効率化やIT資産管理、セキュリティ運用の高度化といった企業の課題を起点にした最適な解決策（オファリング）を提案します。

背景

「ServiceNowオファリングサービス」イメージ

近年、クラウド活用の拡大やIT環境の複雑化に伴い、企業の業務プロセスやシステムを統合するServiceNowの国内需要はますます高まっています。一方で、その多機能性ゆえに必要機能の見極めが複雑化し、過剰なカスタマイズや導入後の運用負荷の増大、内製化の停滞などに悩む企業も少なくありません。また、機能利用範囲の特定やカスタマイズ方法の見極めを誤ってしまうことで導入プロジェクトが不採算化するリスクも指摘されています。

TISはServiceNowのリセラーおよびC&I（コンサルティング＆インプリメンテーション）パートナーとして、クラウド構築やシステム運用の豊富な実績と知見をもとに、金融や産業、公共などの幅広い業界に向けてServiceNowの導入支援を行ってきました。その中で、Fit＆Gap分析による利用機能範囲の特定とサービスに適した開発手法（OOTB）を提案し、課題解決の実現度を事前に確認することで、導入先企業から投資対効果の妥当性や運用内製化に繋がったなどの高い評価を得ていました。

TISはこれらの知見を活かし、企業ごとに異なるさまざまな課題に即した最適な導入を支援するべく、6つの課題解決メニューを完備した「ServiceNowオファリングサービス」を提供開始しました。

概要

「ServiceNowオファリングサービス」は、企業の課題を起点に、最適な導入計画の策定から運用までを一貫して支援するサービスです。主な特長は以下の通りです。

＜特長＞

1. 6つの課題解決メニューによる導入スコープ最適化

IT運用領域ごとに6つのオファリングメニューを用意。必要機能と不要機能を明確に分離することで導入範囲の最適化が可能となり、コストの精緻化と投資対効果の最大化を実現。サービスデスク高度化やIT資産管理、セキュリティ運用など幅広い領域に対応し、企業の業務効率化やガバナンス強化を総合的に支援。

＜６つの課題解決メニュー＞

１. サービスデスクの効率化

AI活用やFAQの構築で、問い合わせ対応の自動化と標準化を実現。

２.ITシステム管理の高度化

インシデント対応等におけるIT運用業務を統合・自動化し、コスト削減やリスク低減を実現。

３.リスク対応力の強化

構成情報を一元管理し、迅速な障害原因の特定と影響範囲分析を実現。

４.IT資産管理の最適化・ガバナンス強化支援（ハードウェア管理）

資産調達から廃棄までを自動化し、手動作業のコストとリスク削減による運用効率化を実現。

５.IT資産管理の最適化・ガバナンス強化支援（ソフトウェア管理）

ソフトウェア資産利用状況やライセンス情報を統合管理し、不透明なコストアップを防止。

６.セキュリティ運用の高度化

インシデント検知から対応、脆弱性管理までを統合・自動化し、担当者の負荷軽減とセキュリティレベルの向上を両立。

2. 最適提案から導入までの伴走型支援

最適な導入計画の策定からライセンス販売、構築、導入、開発、運用までを見据えた伴走型支援を提供。さらに、TISが得意とするFit＆Gap分析を事前に実施※1することで、現実的かつ無理のない導入計画を策定。内製化や段階的リリースを考慮したロードマップを提示し、企業の長期的なシステム活用を支援。これにより、過剰投資や計画逸脱のリスクを抑えつつ、確実でかつ無理のない導入を実現。

※1 本サービスにおけるFit＆Gap分析の実施には別途見積もりが必要

＜提供価格＞

課題内容や要件により変動

詳細は以下URLをご参照ください。

https://www.tis.jp/service_solution/servicenow-offering/

今後について

TISは「ServiceNowオファリングサービス」について、2027年度までに総売上高20億円、導入社数10社を目指します。今後はServiceNowのAIエージェントオーケストレーター（AI Agent Orchestrator）を活用した機能や運用高度化メニューを強化し、企業の内製化支援とIT運用の高度化を支援していきます。

TIS株式会社について（https://www.tis.co.jp/(https://www.tis.co.jp/)）

TISインテックグループのTISは、金融、産業、公共、流通サービス分野など多様な業種3,000社以上のビジネスパートナーとして、お客さまのあらゆる経営課題に向き合い、「成長戦略を支えるためのIT」を提供しています。50年以上にわたり培ってきた業界知識やIT構築力で、日本・ASEAN地域の社会・お客さまと共創するITサービスを提供し、豊かな社会の実現を目指しています。

TISインテックグループについて

TISインテックグループは、国内外グループ2万人を超える社員が『ITで、社会の願い叶えよう。』を合言葉に、「金融包摂」「都市への集中・地方の衰退」「低・脱炭素化」「健康問題」を中心としさまざまな社会課題の解決に向けてITサービスを提供しています。デジタル技術を駆使したムーバーとして新たな価値を創造し、人々の幸せと持続可能な豊かな社会の実現に貢献します。

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本サービスに関するお問い合わせ先

TIS株式会社 IT基盤技術第1事業本部 IT基盤ビジネス事業部 IT基盤ビジネス推進部

E-mail：platform.square@ml.tis.co.jp