関西エリア4年ぶりの出店！「ディズニーファンタジーショップ」ポップアップストアが大阪・天王寺ミオに6月19日(金)より期間限定オープン

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株式会社千趣会


　株式会社千趣会（本社：大阪市 代表取締役社長：鈴木聡 以下千趣会）の通販事業ベルメゾンは、『Disney Fantasy Shop by Belle Maison(ディズニー ファンタジー ショップ バイ ベルメゾン)』（以下、DFS）のポップアップショップを2026年６月19日(金)～2026年7月9日(木)まで、天王寺ミオ本館6階ミオラボに出店します。関西エリアへのポップアップ出店は、2022年以来4年ぶりとなります。


　今回は、6月26日(金)に「スティッチ」の日を迎える『リロ＆スティッチ』の商品や、昨年冬の劇場公開以降、世界中で大ヒットを記録した映画『ズートピア2』の商品など、人気キャラクターの商品を中心にラインアップします。併せて、ミニポーチやスリッパなどDFS東京駅店・グランデュオ蒲田店における人気商品の他、普段は東京店舗限定販売の、JR東京駅丸の内駅舎デザインの雑貨やお菓子なども取り揃えます。また出店期間後半の6月30日(火)からは、7月3日(金)に劇場公開されるシリーズ最新作『トイ・ストーリー5』をモチーフにしたDFSでしか買えないオリジナルグッズを販売します。



【購入特典】


・第一弾 ＜6月19日～29日＞


期間中、ポップアップショップの商品を税込3,000円以上お買い上げで、オリジナルのマルチケース3柄セットをプレゼント


※先着順。なくなり次第終了。






(C)Disney　(C)Disney/Pixar

・第二弾 ＜6月30日～7月9日＞


期間中、対象の『トイ・ストーリー』商品を税込3,000円以上お買い上げで、『トイ・ストーリー』デザインのポストカードをプレゼント


※先着順。なくなり次第終了。





(C)Disney/Pixar

【店舗概要】


店舗名称 ：Disney Fantasy Shop by Belle Maison（ディズニー ファンタジー ショップ バイ ベルメゾン）


出店場所 ：天王寺ミオ　本館6階ミオラボ(イベント広場)〒543-0055　大阪市天王寺区悲田院町10-39


営業時間 ：10:30～20:30　※館の営業時間に準ずる


期 間 ：2026年6月19日(金)～2026年7月9日(木)


商品展開 ：ディズニーアイテム（インテリア用品、生活雑貨、服飾雑貨など）



【取り扱い商品例】　


※価格は全て税込。※実際の店頭価格と異なる場合があります。


※数に限りがあります。売り切れの場合はご了承ください。



商品名／タオルハンカチ2枚セット　『リロ＆スティッチ』

価格／1,590円




商品名／アクリルミラー　『リロ＆スティッチ』

価格／1,190円




商品名／シーンマグネット　『ズートピア2』

価格／880円




商品名／スタンド缶バッジ　『ズートピア2』

価格／880円





商品名／コンフォートメッシュスリッパ（選べるキャラクター）

価格／1,790円




商品名／トートバッグ「ミッキー&フレンズ」

価格／2,790円




【※6/30～販売】商品名／プリント巾着　『トイ・ストーリー5』

価格／1,790円




【※6/30～販売】商品名／フレークアクリルキーホルダー　『トイ・ストーリー5』

価格／2,290円




(C)Disney (C)Disney/Pixar



●ディズニーファンタジーショップについて


千趣会の通販事業「ベルメゾン」オリジナルのディズニーグッズ専門店。


“いつもそばにディズニーのある暮らしを“をコンセプトに、インテリアや生活雑貨、ウエアまで家族のくらしを中心にライフスタイルをトータルで提案します。


https://www.bellemaison.jp/shop/app/catalog/category_top/2/


DFS【公式】LINE：https://lin.ee/dPEnX8Y


DFS【公式】X（旧Twitter）： https://X.com/DFS_bm


DFS【公式】Instagram： https://www.instagram.com/dfs_bm/



●ベルメゾンについて


千趣会が1976年にスタートした通信販売ブランド。カタログ通販をはじめ、オンラインショップ「ベルメゾンネット」（https://www.bellemaison.jp/）では、ファッション・コスメ・雑貨・インテリア・キャラクターグッズなど、オリジナル商品を中心に様々な生活スタイルやライフステージに寄り添った商品とサービスを提供しています。


ベルメゾン【公式】LINE： https://lin.ee/CApSbIr


ベルメゾン【公式】X（旧twitter）：https://x.com/bellemaison_jp


【公式】Instagram： https://www.instagram.com/bellemaison.jp/



【お客様向け問合せ先】


ベルメゾンコールセンター 06-7739-2657（受付時間：10時～17時　日祝除く）


※通話料はお客様負担となります。



　ベルメゾンは、2026年にブランド誕生50周年を迎えることができました。「愛、のち、アイデア。」のもと、生活に役立つユニークな商品やサービスを通じて、50年の感謝とともにこれからも「愛しい暮らし」を提案し続けてまいります。