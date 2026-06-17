関西エリア4年ぶりの出店！「ディズニーファンタジーショップ」ポップアップストアが大阪・天王寺ミオに6月19日(金)より期間限定オープン

株式会社千趣会

株式会社千趣会（本社：大阪市 代表取締役社長：鈴木聡 以下千趣会）の通販事業ベルメゾンは、『Disney Fantasy Shop by Belle Maison(ディズニー ファンタジー ショップ バイ ベルメゾン)』（以下、DFS）のポップアップショップを2026年６月19日(金)～2026年7月9日(木)まで、天王寺ミオ本館6階ミオラボに出店します。関西エリアへのポップアップ出店は、2022年以来4年ぶりとなります。

今回は、6月26日(金)に「スティッチ」の日を迎える『リロ＆スティッチ』の商品や、昨年冬の劇場公開以降、世界中で大ヒットを記録した映画『ズートピア2』の商品など、人気キャラクターの商品を中心にラインアップします。併せて、ミニポーチやスリッパなどDFS東京駅店・グランデュオ蒲田店における人気商品の他、普段は東京店舗限定販売の、JR東京駅丸の内駅舎デザインの雑貨やお菓子なども取り揃えます。また出店期間後半の6月30日(火)からは、7月3日(金)に劇場公開されるシリーズ最新作『トイ・ストーリー5』をモチーフにしたDFSでしか買えないオリジナルグッズを販売します。

【購入特典】

・第一弾 ＜6月19日～29日＞

期間中、ポップアップショップの商品を税込3,000円以上お買い上げで、オリジナルのマルチケース3柄セットをプレゼント

※先着順。なくなり次第終了。

(C)Disney (C)Disney/Pixar

・第二弾 ＜6月30日～7月9日＞

期間中、対象の『トイ・ストーリー』商品を税込3,000円以上お買い上げで、『トイ・ストーリー』デザインのポストカードをプレゼント

※先着順。なくなり次第終了。

(C)Disney/Pixar

【店舗概要】

店舗名称 ：Disney Fantasy Shop by Belle Maison（ディズニー ファンタジー ショップ バイ ベルメゾン）

出店場所 ：天王寺ミオ 本館6階ミオラボ(イベント広場)〒543-0055 大阪市天王寺区悲田院町10-39

営業時間 ：10:30～20:30 ※館の営業時間に準ずる

期 間 ：2026年6月19日(金)～2026年7月9日(木)

商品展開 ：ディズニーアイテム（インテリア用品、生活雑貨、服飾雑貨など）

【取り扱い商品例】

※価格は全て税込。※実際の店頭価格と異なる場合があります。

※数に限りがあります。売り切れの場合はご了承ください。

商品名／タオルハンカチ2枚セット 『リロ＆スティッチ』

価格／1,590円

商品名／アクリルミラー 『リロ＆スティッチ』

価格／1,190円

商品名／シーンマグネット 『ズートピア2』

価格／880円

商品名／スタンド缶バッジ 『ズートピア2』

価格／880円

商品名／コンフォートメッシュスリッパ（選べるキャラクター）

価格／1,790円

商品名／トートバッグ「ミッキー&フレンズ」

価格／2,790円

【※6/30～販売】商品名／プリント巾着 『トイ・ストーリー5』

価格／1,790円

【※6/30～販売】商品名／フレークアクリルキーホルダー 『トイ・ストーリー5』

価格／2,290円

(C)Disney (C)Disney/Pixar

●ディズニーファンタジーショップについて

千趣会の通販事業「ベルメゾン」オリジナルのディズニーグッズ専門店。

“いつもそばにディズニーのある暮らしを“をコンセプトに、インテリアや生活雑貨、ウエアまで家族のくらしを中心にライフスタイルをトータルで提案します。

https://www.bellemaison.jp/shop/app/catalog/category_top/2/

DFS【公式】LINE：https://lin.ee/dPEnX8Y

DFS【公式】X（旧Twitter）： https://X.com/DFS_bm

DFS【公式】Instagram： https://www.instagram.com/dfs_bm/

●ベルメゾンについて

千趣会が1976年にスタートした通信販売ブランド。カタログ通販をはじめ、オンラインショップ「ベルメゾンネット」（https://www.bellemaison.jp/）では、ファッション・コスメ・雑貨・インテリア・キャラクターグッズなど、オリジナル商品を中心に様々な生活スタイルやライフステージに寄り添った商品とサービスを提供しています。

ベルメゾン【公式】LINE： https://lin.ee/CApSbIr

ベルメゾン【公式】X（旧twitter）：https://x.com/bellemaison_jp

【公式】Instagram： https://www.instagram.com/bellemaison.jp/

【お客様向け問合せ先】

ベルメゾンコールセンター 06-7739-2657（受付時間：10時～17時 日祝除く）

※通話料はお客様負担となります。

ベルメゾンは、2026年にブランド誕生50周年を迎えることができました。「愛、のち、アイデア。」のもと、生活に役立つユニークな商品やサービスを通じて、50年の感謝とともにこれからも「愛しい暮らし」を提案し続けてまいります。