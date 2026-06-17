万葉文化館開館25周年記念「万葉古代学リレー講座」を開催します

奈良県

2001年9月15日に開館した奈良県立万葉文化館は、今年、開館25周年を迎えます。

奇しくも敷地内の国史跡「飛鳥池工房遺跡」から出土した富本銭をはじめとする遺物が国宝に指定されることとなり、世界文化遺産への登録を目指している「飛鳥・藤原の宮都」についても、世界遺産委員会の諮問機関であるイコモスにより「記載」が適当との勧告がなされました。

当館ゆかりの方々をお招きして「飛鳥・藤原」をテーマにリレー講座を開催します。

記

●令和8年8月8日（土）

「歴史に学ぶ―藤原京と万葉集―」

【講師】上野 誠氏（國學院大學特別専任教授・元万葉古代学研究所副所長）

●令和8年9月5日（土）

「『隋書』にみる推古朝」

【講師】松尾 光氏（奈良県立万葉文化館名誉研究員・元万葉古代学研究所副所長）

●令和8年9月20日（日）※「万葉の日」記念／「昭和100年」記念

「讃アスカ」

【講師】中西 進氏（奈良県立万葉文化館初代館長）

※日程・実施方法は変更する場合があります。

【時 間】各回１４：００～１５：３０（開場１３：３０）

【定 員】各回３００名

※定員を超えた場合ご入場いただけないことがあります。あらかじめご了承ください。

【申 込】事前申込不要（当日先着順）

【参加費】無料

【会 場】奈良県立万葉文化館 日本画展示室

※駐車場には限りがありますので、ご来館の際には公共交通機関をご利用ください。

詳細を見る :https://www.pref.nara.lg.jp/n046/p107018.html