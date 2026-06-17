プロジェクト管理SaaS「My Redmine」2026 夏アップデート完了！デザイン刷新やOffice文書のプレビュー、表計算ソフトからのテーブル貼り付けなど作業をよりスムーズにする機能を多数追加

ファーエンドテクノロジー株式会社

ファーエンドテクノロジー株式会社（本社：島根県松江市、代表取締役：前田 剛）は、オープンソースのプロジェクト管理ソフトウェアRedmineのクラウドサービス「My Redmine」において、「My Redmine 2026 夏アップデート」を2026年6月17日に完了いたしました。

本アップデートでは、サービスで提供するRedmine互換のソフトウェア「RedMica」をバージョン4.1へのアップデートおよび一部プラグインのアップデートを行っています。より直感的に操作できるようにユーザーインターフェースの刷新が行われたほか、Microsoft Office形式ファイルのプレビュー対応、表計算ソフトからのテーブルの貼り付けなど、多数の機能が追加されました。

「My Redmine 2026 夏アップデート」の主な内容と新機能

- 「My Redmine 2026 夏アップデート」お知らせ(https://hosting.redmine.jp/news/2026/05/summer-update/)- 追加された新機能・機能改善のまとめ(https://hosting.redmine.jp/howto/2026-summer-update/)

今回のアップデートで追加・改善された機能の中から、特に注目していただきたいポイントをご紹介します。

1. UIの刷新：デフォルトテーマのヘッダデザイン刷新やUIの改善

画面上部のヘッダー部分をナビゲーションバー形式のデザインへと刷新しました。また、ヘッダー部分以外にもマージンの調整やボーダーの削除、アイコンの追加など、様々な改善が行われ、スムーズに操作できるようになっています。

2. ドキュメント確認の効率化：Microsoft Office形式ファイルのプレビュー表示

Word、Excel、PowerPoint（LibreOffice含む）形式の添付ファイルを、ダウンロードすることなくブラウザ上で直接確認できるようになりました。

3. データ活用の強化：プロジェクトのWikiページをZIP形式で一括ダウンロード

プロジェクト内の全Wikiページをテキストファイル形式で一括ダウンロード（ZIP形式）できるようになりました。書き出したテキストデータを外部システムへ読み込ませるなど、過去資産のナレッジ活用を容易にします。

4. データの転記を効率化：表計算ソフトからのテーブル貼り付け

Excelなどの表計算ソフトでコピーした範囲を、Wikiなどのテキストエリアに直接貼り付けるだけで、自動的に「表（テーブル）形式」として展開（CommonMark/Textile対応）できるようになりました。

新機能・機能改善はほかにも多数追加されています

今回の2026 夏アップデートでは、上記に挙げた注目機能のほかにも、チケットのオートウォッチ機能や期日のデフォルト値設定など、利便性を高めるさまざまな機能追加・改善が行われています。

アップデートに伴う変更点の一覧および各機能の詳細な使い方は、以下の解説ページをご確認ください。

追加された新機能・機能改善のまとめ(https://hosting.redmine.jp/howto/2026-summer-update/)

RedMicaとは

「RedMica」とは、Redmineの次期バージョンの新機能を先行して利用できるよう、当社が公開しているRedmine互換のオープンソースソフトウェア（ファーエンドテクノロジー版Redmine）です。 「My Redmine」では、Redmineの新機能をお客様にいち早くお届けするために、この「RedMica」をサービス基盤として提供しています。今回の2026年夏アップデートによって最新の「RedMica 4.1」へとバージョンアップしたことで、次期バージョン「Redmine 7.0」の新機能を先行してご利用いただけます。

RedMica公式サイト(https://www.redmica.jp/)

My Redmineとは

「My Redmine」は、オープンソースのプロジェクト管理ソフトウェア「Redmine」をクラウド上で利用できるサービスです。プロジェクトやタスクの管理が行える機能を備え、チームのプロジェクト進行を支援します。My Redmineでは、独自の機能拡張や充実したサポート体制により、多くの企業・組織に導入されています。無料お試しは即日利用可能で、翌月末までご利用になれます。

- My Redmineウェブサイト(https://hosting.redmine.jp/)- My Redmine 無料お試し（翌月末まで無料）(https://hosting.redmine.jp/order/trial/)My Redmineのウェブサイト

My Redmineは、情報通信業や製造業、サービス業など、幅広い業種の企業・団体1,700社以上に導入されています。

導入事例一覧(https://hosting.redmine.jp/casestudy/)

Redmineとファーエンドテクノロジー株式会社

「Redmine」は、オープンソースのプロジェクト管理ソフトウェアです。2026年6月にはリリース20周年を迎えます。日本でも多くの企業で利用されているプロジェクト管理ツールです。

ファーエンドテクノロジーは会社設立以来、「Redmine」の開発に協力してきました。弊社代表の前田は、Redmineの開発メンバー（コミッター）として、世界中のエンジニアから送られる機能のパッチの取り込みやレビューを行うなど積極的に活動しています。

Redmineとファーエンドテクノロジーとの関わり(https://www.farend.co.jp/redmine/)

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本件に関するお問い合わせ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19168/table/39_1_1c3d213b0736efaeabfaac34d88d8364.jpg?v=202606170552 ]

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