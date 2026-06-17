2027年YOSAKOIソーラン祭りに向けた 「宇宙の大海原ソーラン」オリジナル楽曲無償提供企画を実施 ～先着1チーム限定、音楽で最高の舞台づくりを応援～

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ezo-momo Records

【プレスリリース】


報道関係者各位


2026年6月17日 ezo-momo Records


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ezo-momo Records設立記念企画


2027年YOSAKOIソーラン祭りに向けた


「宇宙の大海原ソーラン」オリジナル楽曲無償提供企画を実施


～先着1チーム限定、音楽で最高の舞台づくりを応援～


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北海道を拠点に活動するAI音楽クリエイターユニット「ezo-momo Records」は、レーベル設立を記念し、2027年YOSAKOIソーラン祭りへの参加を予定している1チームを対象に、オリジナル楽曲の無償提供企画を実施いたします。



本企画では、「宇宙の大海原ソーラン」をテーマに、和太鼓・三味線・尺八といった伝統和楽器に、シンセサイザーやシネマティックサウンドを融合。


壮大な宇宙の海原を駆け抜けるような、


新しいYOSAKOIサウンドの創造を目指します。



■企画実施の背景


ezo-momo Recordsは、「音楽で未来を照らす」をテーマに、北海道から世界へ向けてAI音楽の新たな可能性を発信しています。


YOSAKOIソーラン祭りは、北海道を代表する文化のひとつであり、地域や世代を超えて多くの人々をつなぐ特別な舞台です。



今回の企画では、レーベル設立の感謝の気持ちを込め、「一つのチームと本気で向き合い、最高の作品を作り上げたい」という想いから、先着1チーム限定での楽曲提供を決定しました。



■企画概要


【企画名】


ezo-momo Records設立記念企画


2027年YOSAKOIソーラン祭り向け


オリジナル楽曲無償提供企画



【募集期間】


募集開始：2026年6月17日より


応募締切：2026年8月31日


※先着1チーム決定次第、募集終了


(募集終了時、各公式アカウントにて告知)



【対象】


・2027年YOSAKOIソーラン祭り参加(予定)チーム


・チーム規模不問


・代表者または責任者による応募



【応募条件】


・YouTube公開中のサンプル楽曲「宇宙ソーラン」を視聴済みであること


・チーム公式SNSアカウントを保有していること


・応募および連絡はSNSのDMまたはメールにて行うこと




「宇宙ソーラン」イメージ画像

Youtube「宇宙ソーラン」サンプル楽曲


https://youtu.be/2lM0IcC5Pxk?si=Q32xfEpXJNsQWV1L



【提供内容】


・オリジナル楽曲制作


・祭り規定を考慮した約4分構成


・掛け声アレンジ対応


・軽微な修正対応（原則2回まで）


・WAV／MP3／カラオケ版納品



【楽曲使用について】


完成した楽曲は、応募チームへ永年無償で使用許諾いたします。



■ezo-momo Recordsについて


ezo-momo Recordsは、北海道を拠点に活動するAI音楽クリエイターユニットです。


「和」と「未来」をテーマに、和楽器とテクノロジーを融合させた独自の音楽を制作。宇宙、祭り、日本文化などをモチーフに、国内外へ向けた楽曲発信を行っています。



ezo-momo　Recordsロゴ

■代表コメント


「宇宙の大海原を駆け抜けるように、仲間とともに未来へ進む――。


YOSAKOIソーラン祭りには、人の想いを一つにする力があります。


この企画を通じて、踊り子の皆さまの情熱や夢を音楽という形で後押しし、忘れられない舞台づくりのお手伝いができれば幸いです。


ezo-momo Recordsだからこそ生み出せる、新しいYOSAKOIサウンドをお届けします。」


―― ezo-momo Records




【お申込・お問い合わせ先】


ezo-momo公式アーティスト


各種SNS DM (X,Instagram,TicTok)


または メール(ezo-momo Records)にて受付



X


https://x.com/ezo_momo



Instagram


https://www.instagram.com/ezo_momo4649



Tiktok


https://www.tiktok.com/@ezo_momo4649



お問い合わせ先(ezo-momo Records)


ezomomo4649@gmail.com



※本企画はezo-momo Recordsによる独自企画であり、YOSAKOIソーラン祭り公式企画ではありません。




募集告知ポスター