【福岡大学】令和7年度研究成果発表会を開催します（6/25）
福岡大学
- 開催日時6月25日（木） 13：00～15：30
- 申込締切 6月23日（火）
- 主催福岡大学産学官共同研究機関 資源循環・環境制御システム研究所
- 共催北九州市
- 問い合わせ先資源循環・環境制御システム研究所（担当：大和）電話：093-751-9975
6月25日（木）、福岡大学産学官共同研究機関の資源循環・環境制御システム研究所では、「令和7年度研究成果発表会」をWebで開催します。
本研究所では、日本の廃棄物埋立の標準的工法を生み出した本学の伝統を基盤に、廃棄物処理等の新たな技術開発・研究を行っており、毎年その成果を研究成果発表会として発信しています。
どなたでも参加できますので、ぜひご参加ください〔要事前申込：6月23日（火）締切〕。
詳細はこちら(https://ews.tec.fukuoka-u.ac.jp/firecs/presentation/index.html)をご覧ください。
- 開催日時6月25日（木） 13：00～15：30
- 申込締切 6月23日（火）
- 主催福岡大学産学官共同研究機関 資源循環・環境制御システム研究所
- 共催北九州市
- 問い合わせ先資源循環・環境制御システム研究所（担当：大和）電話：093-751-9975