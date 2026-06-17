【福岡大学】令和7年度研究成果発表会を開催します（6/25）

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福岡大学

6月25日（木）、福岡大学産学官共同研究機関の資源循環・環境制御システム研究所では、「令和7年度研究成果発表会」をWebで開催します。



本研究所では、日本の廃棄物埋立の標準的工法を生み出した本学の伝統を基盤に、廃棄物処理等の新たな技術開発・研究を行っており、毎年その成果を研究成果発表会として発信しています。



どなたでも参加できますので、ぜひご参加ください〔要事前申込：6月23日（火）締切〕。



詳細はこちら(https://ews.tec.fukuoka-u.ac.jp/firecs/presentation/index.html)をご覧ください。



- 開催日時6月25日（木）　13：00～15：30

- 申込締切　6月23日（火）

- 主催福岡大学産学官共同研究機関 資源循環・環境制御システム研究所

- 共催北九州市

- 問い合わせ先資源循環・環境制御システム研究所（担当：大和）電話：093-751-9975