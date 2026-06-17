株式会社リーピー、愛知エリアでの採用強化・事業拡大に向け名古屋支社を改修──席数を従来比2倍へ

株式会社リーピー

株式会社リーピー（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：川口 聡、以下：当社）は、愛知エリアでの人材獲得と事業拡大を目的に、名古屋支社（愛知県名古屋市千種区今池5丁目3‐3 IMAKE F SQUARE 5F）の改修工事を実施し、席数を従来の2倍に増やしましたのでお知らせいたします。当社ではこれまでも事業拡大に伴い採用活動を強化しており、マーケティング専任者や採用専任者が不足する企業の課題に伴走してきました。今回の改修を機に、愛知エリアでの採用力をさらに高め、地域企業の成長支援を加速してまいります。

改修の背景と目的

今回の改修工事は、単なるオフィス拡張ではなく、愛知エリアにおける採用力強化と事業拡大を見据えた戦略的な投資として実施しました。席数を従来比2倍に拡充することで、今後の組織拡大に対応するとともに、営業・制作・採用支援など各部門の連携を強化し、より多くの地域企業の課題解決を支援できる体制を整備しています。

また、当社では、愛知県エリアの銀行とのビジネスマッチングを通じた地域企業との連携強化を推進しており、愛知県内企業との接点拡大に伴う事業機会の増加にも対応してまいります。名古屋支社を地域連携のハブとして活用することで、東海エリアにおける支援体制のさらなる強化を目指しています。

加えて、名古屋支社は愛知県の中心部に位置し、岐阜・愛知エリアの学生や経験者が通いやすい立地であることから、地域採用の強化も重要な目的の一つです。当社は事業拡大に伴い採用活動にも力を入れており、特に名古屋エリアの学生インターン採用を強化しています。学校帰りでも通勤しやすい環境を整備することで、学生が実務経験を積みながら地域企業支援に関われる機会を創出し、将来的な地域人材の育成・定着にもつなげてまいります。

名古屋支社について

名古屋支社は、創業5年目となる2018年に、岐阜本社に続く2拠点目として開設しました。主に愛知エリアにおける経験者採用や人材獲得の強化を目的に拠点展開を進め、コンサルティング・制作機能を担いながら、東海エリアにおける事業拡大を推進してきました。

現在、名古屋支社ではコンサルタント・DXエンジニア・デザイナーなど多様な職種が勤務しており、Webサイト制作や採用支援を中心とした業務を担当しています。今回の改修では、席数を従来比2倍に増設し、各職種がより協働しやすいレイアウトを実現。AIツールの活用による業務効率化も進めながら、愛知エリアの企業や求職者が気軽に訪問できる拠点として環境整備を行いました。

また、2026年7月には3拠点目となる「岐阜駅前オフィス」をオープン。将来的な新規事業の拠点化を見据えるとともに、人材獲得の強化を目的とした戦略的な拠点として展開しています。岐阜駅前オフィスは、JR岐阜駅から徒歩約5分の立地に位置し、名古屋駅から岐阜駅までは快速電車で約20分とアクセス性にも優れています。岐阜県内はもちろん、名古屋エリアからも通勤しやすい環境を活かし、岐阜・愛知エリアを横断した人材獲得にもつなげています。

今後は、岐阜本社・名古屋支社・岐阜駅前オフィスの3拠点連携により、採用力と支援体制のさらなる強化を図り、東海エリアにおける事業拡大を推進してまいります。

【地方の未来をおもしろくする】をビジョンに掲げるデザイン会社「リーピー」について

当社は、WebマーケティングやAIを活用し、「売上」「採用」における課題を伴走支援しています。企業が抱えるマーケティング専任者や採用専任者の不足といった課題を、アウトソーシングを通じて長期的にサポート。ブランディング策定支援やWebサイト制作、Webマーケティングによる集客支援に加え、人材紹介事業やRPO事業を通じた人手不足の解消など、幅広いサービスで地方企業の成長に貢献しています。

さらに新たな事業として、岐阜の地域創生に特化した「リープ・グッド」を展開。地域創生コンサルティング事業を通じて、地域貢献に関心のある民間企業と、地域活性や社会貢献に取り組む団体を繋げることで、新たな地域創生のカタチを目指しています。その一環として、共感型ふるさと納税メディア『ぎふちょく(R)』を運用するなど、地域の魅力を発信しながら持続可能な地域活性化を目指しています。

株式会社リーピー

■設立：2013年10月 https://leapy.jp/

■代表取締役：川口 聡 https://twitter.com/satoshi_leapy

■事業内容：

クリエイティブ事業

・Webサイト制作

https://leapy.jp/website-production/corporate-site/

https://leapy.jp/website-production/recruitment-site/

・ブランディング支援

・印刷物のデザイン

資産型アウトソーシング事業

・資産型集客アウトソーシング「リープ・プロジェクト」

https://leapy.jp/leap-project/

・資産型採用アウトソーシング「リープ・リクルーティング」

https://leapy.jp/leap-recruiting/

・岐阜・愛知に特化したハイクラス人材紹介サービス「リープ・キャリア」

https://leap-career.jp/

地域創生コンサルティング事業

・岐阜の地域創生に特化したソーシャルグッドを目指す共創プロジェクトの実施

・ぎふの共感型ふるさと納税メディア「ぎふちょく(R)」の運営 https://gifuchoku.jp/

Webサービス事業

・日報型の工数管理ツール「Pace」https://paces.jp

▼株式会社リーピーでは事業拡大に伴い、採用活動にも力を入れています。

採用サイト：https://leapy.co.jp/

募集要項：https://herp.careers/v1/leapy

※現在、学生インターンシップの採用強化中！詳しくは採用サイトをご覧くださいませ。

■地方企業特化型の総合採用支援サービス「地方採用WORKS」の運営

https://local-saiyo.jp/

■岐阜県内のリーダーインタビューメディア「GIFU42メディアネットワーク」の共同運営

https://gifu42.net/

※取引者数は、1,380社を超えています。

※ぎふSDGs推進パートナー登録制度 ゴールドパートナー登録

※岐阜県ワークライフバランス推進エクセレント企業・認定企業

※岐阜市男女共同参画優良事業者、ぎふし共育・女性活躍企業

※ISMS認証【ISO/IEC 27001:2022 + Amd 1:2024】取得（本社） 認証登録番号 JP026210

※経済産業省認定「事業継続力強化計画及び連携事業継続力強化計画認定事業者」