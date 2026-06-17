「写真だけでは伝えきれない“想い”を」マタニティフォト＆マタニティムービーをセットで残せる新プランを提供開始【KAIDOH′S FILM】

タッドポールン株式会社

タッドポールン株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：小野田 海道）が運営する「KAIDOH'S FILM」は、マタニティフォトとマタニティムービーをセットで撮影できる新プランの提供を開始いたします。

KAIDOH'S FILMはこれまで、個人の人生や価値観、大切な“想い”を映像として残すインタビュー動画を撮影してまいりました。今回新たに提供するマタニティプランでは、妊娠中の姿を写真として残すだけでなく、ご家族の今の心境や生まれてくるお子さまへのメッセージをムービーとして記録します。

通常6万円の撮影プランを、提供開始記念キャンペーンとして先着10組限定で50%OFFの3万円にて実施いたします。

妊娠期間は、あとから撮り直せない特別な時間

妊娠中の姿を記念に残す「マタニティフォト」は、近年、家族の大切な記録として注目されています。

株式会社NEXERと株式会社大進創寫舘による「マタニティフォトに関する調査」では、マタニティフォトを撮影した理由として「妊娠している時の姿はその時にしか残せないから」「将来子供に見せたい」といった声が紹介されています。また、撮影方法では「プロの写真館・フォトスタジオで撮影」が43.8％で最多となっています。

こうした背景からも、マタニティフォトは“今の姿を残す”だけではなく、“未来の家族へ届ける記録”として選ばれていることがうかがえます。

KAIDOH'S FILMでは、そこにムービーを加えることで、写真だけでは残しきれない声、表情、空気感、そしてその瞬間に感じている“想い”までを残します。

※出典：株式会社NEXER・株式会社大進創寫舘「マタニティフォトに関する調査」

株式会社大進創寫舘：https://so-sha.co.jp/

該当記事：https://so-sha.co.jp/column/119227/

KAIDOH'S FILM マタニティフォト＆ムービーの魅力3ポイント

1. 生まれてくるお子さまへ、“想い”を残せる

写真は、妊娠中の姿を美しく残してくれます。一方でムービーには、その時の声色、表情、言葉の温度などが残ります。

「妊娠がわかった時の感情」

「妊娠中の大変だったエピソード」

「どんな気持ちで、この子を待っているか」

「名前に込めた想い」

モノは時間の経過によって価値の下がるものが多いですが、“想い”は時間が経つほどに価値が上がっていきます。今は、感じていることをそのまま言葉にしているだけでも、20年後、30年後には、当時の出来事や感情を鮮明に思い出すことが難しくなるかもしれません。だからこそ、その時の声や表情、言葉を残しておくことには大きな意味があります。

そして、お子さまが将来、同じように親になる立場になったときに見るムービーは、お金では買えない、かけがえのない宝物になるはずです。そんな、今だけの姿、今しか表現できない想いを、ムービーを通して未来のお子さまへ届けることができます。

2. 日本全国へ出張撮影。妊娠期間でも無理なく、ご家族らしい場所で

妊娠期間は、体調や時期によって遠出が難しくなることもあります。KAIDOH'S FILMでは日本全国への出張撮影に対応。ご自宅や思い出の場所など、ご家族らしさが出るロケーションで撮影できます。慣れた場所でリラックスしながら撮影できるため、自然な表情や会話も残しやすくなります。

3. インタビュー動画の経験を活かし、今の “想い” を引き出す

KAIDOH'S FILMではこれまでに、数多くの方のインタビュー動画を撮影してきました。その経験を活かし、撮影では無理に“上手に話す”ことを求めません。会話を重ねながら、自然に出てくる言葉や表情を大切に記録します。

そのため、台本のように話す内容を準備していただく必要はありません。自然な会話の中から、この瞬間に出てくる“想い”を、そのまま未来に残すことを大切にしています。

先着10組限定・50%OFFキャンペーンについて

今回の新プラン提供開始にあたり、通常6万円の撮影プランを、先着10組限定で50%OFFの3万円にて実施いたします。マタニティフォトだけでなく、ムービーも一緒に残したい方。生まれてくるお子さまへ、将来見返せる記録を贈りたい方。ご夫婦やご家族の今の想いを、形にして残したい方。そんな皆さまに向けた、提供開始記念限定のお得なキャンペーンです。

妊娠中のご家族・ご友人へのプレゼントにも

本プランは、ご本人からのお申し込みだけでなく、妊娠中のご家族やご友人へのプレゼントとしてもご利用いただけます。

出産祝いというと、ベビー服やおもちゃ、育児用品など“生まれたあとに使うもの”を贈ることが多い一方で、妊娠期間そのものを記録として残せる機会は限られています。

マタニティフォト＆ムービーは、出産前の今しかない姿や、ご家族の想いを写真と映像で残す体験を贈るギフトです。お子さまが大きくなったときに一緒に見返せる、ベビー用品とはまた違う、一生ものの“家族の記憶”をプレゼントできます。

ご夫婦への贈り物としてはもちろん、親御さまからお子さま夫婦へ、ご友人同士でのギフトとしてもおすすめです。

サービス概要

提供内容：

(1) マタニティフォト撮影 & 写真データ納品（40カット前後）

(2) マタニティムービー撮影 & ムービーデータ納品（1本）

価格：

通常価格：60,000円（税別）+交通費

キャンペーン価格：30,000円（税別）+交通費

補足：

・キャンペーンは先着10組限定となります

・撮影場所、撮影時間、納品内容の詳細はお申し込み時にご相談ください

・交通費を別途頂戴します。撮影スタッフ2名分の交通費が対象となります

・スタジオでの撮影をご希望の際は、スタジオ利用料を別途頂戴します

お問い合わせはこちら :https://www.tadpolen.com/contact

マタニティムービー例

KAIDOH'S FILMがこれまでに撮影してきたご家族向けムービーの事例です。本プランは出産前の妊娠期間に撮影するマタニティフォト＆ムービーを中心としていますが、ご希望に応じて、産後のご家族の心境や、お子さまが生まれてから感じた想いも撮影いたします。

https://www.tadpolen.com/post/interview064_yuki-mina

https://www.tadpolen.com/post/interview109_takumi-miyu

https://www.tadpolen.com/post/interview089_ryunosuke-sena

https://www.tadpolen.com/post/interview118_the-matsuzawa-family

KAIDOH'S FILMについて

代表取締役 / Film Director 小野田 海道

KAIDOH'S FILMは、タッドポールン株式会社が運営する映像制作サービスです。これまで個人のインタビュー動画を中心に、その人の人生、価値観、大切な記憶、家族への想いなどを映像として残してきました。

今回のマタニティフォト＆マタニティムービー セットプランでは、これまで培ってきたインタビュー撮影のノウハウを活かし、妊娠期間という限られた時間を、そしてその瞬間に感じられている“想い”を、かけがえのない記録として残してまいります。

会社概要

会社名：タッドポールン株式会社

事業内容：インタビュー動画制作、記念映像制作、マタニティフォト・ムービー撮影

URL：https://www.tadpolen.com/company

お問い合わせ：https://www.tadpolen.com/contact