ロクシタン50周年を祝し誕生した、気分を瞬時に切り替える3つのムードフレグランス。第二弾、心ときほぐす香り「LAVANDE（ラヴァンド）」シリーズが2026年7月1日（水）より発売開始

ロクシタンジャポン株式会社

自然あふれる南仏オート・プロヴァンスの洗練された上質なライフスタイルを提案するロクシタンから、メゾン創設50周年を祝して、気分を瞬時に切り替える3つのムードフレグランス「VERVEINE（ヴェルヴェーヌ）」「LAVANDE（ラヴァンド）」「VERVEINE AGRUMES（ヴェルヴェーヌアグルム）」が誕生。

第二弾として、2026年7月1日（水）に「LAVANDE（ラヴァンド）」シリーズを発売します。

リラックスしたい夜や、緊張を緩めたい時。あなたの日常にそっとやさしく寄り添い、安らぎで包み込みます。

ロクシタン公式通販サイト： https://jp.loccitane.com/lavande

50周年のテーマは「CRAFTING LIFE TIES」。オート・プロヴァンスとつながる没入体験を製品を通して提供。

1976年、南仏オート・プロヴァンスのマルシェでローズマリーのエッセンシャルオイルを販売したことから始まったロクシタン。以来受け継ぐのは「自然と人への敬愛」、そして「オート・プロヴァンスを分かち合いたい」という想いです。「自然の恵み」、「人の手のぬくもり」、「アール・ド・ヴィーヴル（暮らしの美学）」。ロクシタンは、この土地に息づく豊かな魅力を、製品を通して「日常に寄り添う、心も体も美しく心地よい体験」として届け続けています。

メゾン50周年のテーマは、「CRAFTING LIFE TIES（受け継がれる、人と自然への想い）」。今年は“オート・プロヴァンスとつながる没入体験”を、製品を通して皆さまと分かち合います。最も植物が息吹く夏。50周年を祝し、オート・プロヴァンスの夏とメゾンを象徴するヴァーベナとラベンダーの香りをリニューアルします。

植物の香りで気分を切り替える、3つのムードフレグランスシリーズが誕生

植物はただ美しいだけでなく、オート・プロヴァンスの特別な体験を生み出せる存在。それぞれが放つ香りは、陽光を浴びながらオート・プロヴァンスの丘陵を散策しているような心地よさを呼び起こします。香りがあなたの五感と気分を深く動かし、感覚へ通じる扉が開きます。

香りを纏うたび、心のギアが切り替わる。「VERVEINE（ヴェルヴェーヌ）」で集中、「LAVANDE（ラヴァンド）」でリラックス、「VERVEINE AGRUMES（ヴェルヴェーヌアグルム）」で躍動。

その一瞬、一瞬にふさわしい香りを選ぶ。忙しすぎる時代の中で、時に乱れる私たちの気分。オート・プロヴァンスの植物が、なりたいムードへ、気分をチューニングします。

「LAVANDE（ラヴァンド）」シリーズ 2026年7月1日（水）発売

ムードフレグランスシリーズ発売第二弾として登場する「LAVANDE（ラヴァンド）」シリーズは、リラックスムードへとあなたを誘う香り。

プロヴァンスの陽射しと乾いた風に揺れる真正ラベンダー。思わず深呼吸を誘う、清々しくも柔らかな香りは、張りつめた日常がゆるやかにほどけていきます。

夜のリチュアルや、心を落ち着けたいひとときに。あなたを解き放ち、一日の終わりにそっと寄り添います。

【ポイント】

南仏の高地に咲く真正ラベンダーは、香り高く、やわらかい香りが特徴的。

「LAVANDE（ラヴァンド）」シリーズは、そんな高品質な南仏産の真正ラベンダーのエッセンシャルオイルを使用しているからこそ、まるでオート・プロヴァンスのラべンダー畑の真ん中にいるかのような感覚に。

プロヴァンスの風を思わせるラベンダーと、ミルキーなサンダルウッドの温もりが溶け合う、心ときほぐす、安らぎに満ちた香りをお楽しみください。

【商品詳細】

■ラヴァンド オードトワレ

安らぎに包まれる、オードトワレ。

涼しげなラベンダーに、ミルキーな温もりが重なる香りは、ほっとひと息ついてリラックスしたい時にぴったり。仕事の合間のリラックスや寝香水としても。

オート・プロヴァンスの伝統が息づくモダンでミニマルなボトルデザインは、バスルームをエレガントに彩ります。シリーズで揃えたくなる美しさです。

75mL / 税込8,470円

■ラヴァンド パフュームド ハンドクリーム

手肌にうるおいを与え、ほのかに香らせるハンドクリーム。

こころ解きほぐすラベンダーの安らぐ香りをバッグに忍ばせて、

いつでもどこでもリラックスムードへ。

75mL/税込3,300円 ※EC限定

30mL/税込1,870円

■ラヴァンド パフュームド シャワージェル

肌を洗いながら、リラクシングな香りに満たされるシャワージェル。

緊張がほどけ、夜のバスタイムが、癒しのリチュアルに。

一日の終わりにそっと寄り添います。

250mL/税込3,960円

■ラヴァンド パフュームド ボディミルク

しっとり、うっとりする肌へ導くボディミルク。

心ほぐす香りとうるおいを肌に残します。

就寝前のボディケアに。

250mL/税込4,840円

■ラヴァンド フォーミングバス

バスタブに入れてお湯を注ぐと泡立つフォーミングバス。

ラベンダーが香る、ふわふわの泡に包まれて。

心を開放するようなバスタイムを。

500mL/税込6,160円

■ラヴァンド パフュームド ロールオン

トップにマンダリンの爽やかさが加わる香りのロールオンタイプは

ポーチインしやすい10ｍLサイズ。

緊張をほぐしたい時に、手首や耳の後ろに、さっとひと塗り。

くるくるなじませ、気分までほぐして。

10mL/税込3,850円

今だけのラベンダー柄のスペシャルラッピングペーパーも登場

「LAVANDE（ラヴァンド）」シリーズの発売を記念して、7月1日（水）からラベンダー柄のラッピングペーパーが限定登場。（なくなり次第終了となります。）ギフトボックスをお求めいただいた方で、ご希望に応じこちらのペーパーでギフトラッピングします。

※写真はイメージです。

フレグランスコレクション「ART OF SCENT」とは

2026年に創設50周年を迎えるロクシタン。メゾンのルーツを受け継ぎながら、次の50年に向けた新たなチャプターとして、2025年10月、フレグランスコレクション「ART OF SCENT」が誕生しました。オート・プロヴァンスの植物や花々にインスパイアされたロクシタンの香りを、“香りのアート”として再定義。これまで香りごとに展開していたフレグランスシリーズを、一つのコレクションとして統合しました。

本コレクションはシングルでも美しく、さらに重ねることで新たなハーモニーを生み出します。香り立ちの異なるボディミルクやシャワージェル、ハンドクリームなどのアイテムも加えると、その組み合わせは1000通り以上。その中から自分だけの香りを奏でることができます。

新しく登場したムードフレグランスで、気分を切り替える。スタイルフレグランスで、なりたい印象に。

それぞれの香りを重ねることで、心を整えながら、自分らしい魅力を引き立てます。

ロクシタン（L’Occitane en Provence ）とは

1976年の創設以来、植物が持つ“生命の力”を伝えるビューティーメゾン。

ローズマリーの蒸留というシンプルなしぐさから始まったロクシタンは、オート・プロヴァンスのいきいきとした自然と文化からインスピレーションを得ています。メゾンは、オート・プロヴァンスに着想を得た植物原料を用い、先進科学と環境への配慮を融合させたスキンケア、フレグランス、ホームコレクションをフランスで製造しています。人と自然を結ぶ絆を称えながら、ロクシタンは、日常のささやかな瞬間の美しさに着想を得た“アール・ド・ヴィーヴル（暮らしの美学）”を提案しています。現在、このフィロソフィーは、世界3,000以上の店舗、100のスパ、2,500のパートナーホテル、そして自社ホテル「ル・クヴォン・デ・ミニム - ロクシタン・アン・プロヴァンス ホテル＆スパ」を通じて、世界中のゲストへと届けられています。

お客様問合せ先：ロクシタンジャポン カスタマーサービス

Tel：0570-66-6940

〒102-0083 東京都千代田区麹町1-6-4 住友不動産半蔵門駅前ビル10階

https://jp.loccitane.com