「ジムが続かない」女性へ。つくば市みどりので女性専門パーソナルジムREVIAつくば店が選ばれる理由とは

REVIA PERSONAL TRAINING GYM

女性専門パーソナルジムREVIAつくば店は、茨城県つくば市みどりのエリアにて、ダイエット・姿勢改善・運動習慣の定着をサポートする個別指導サービスを提供しています。近年増加している「ジムが続かない」といった悩みに対し、無理なく継続できる環境づくりが評価され、利用者から支持を集めています。

【背景】

健康意識の高まりとともにジムに通い始める女性が増えていますが、

「何をすればいいかわからない」

「一人では続かない」

「結果が出る前にやめてしまう」

といった理由から、継続できずに悩むケースも少なくありません。

特に一般的なフィットネスジムでは、自己流でのトレーニングになりやすく、正しい方法が分からないまま継続を断念してしまうことも課題となっています。

つくば市で女性専門パーソナルジムREVIAが選ばれる理由

つくば市で口コミ数No.1姿勢を整えながら美しく痩せられる

姿勢不良は下半身太りや二の腕のたるみの原因になります。

REVIAではほかのジムとは違いただ鍛えるだけでなく、専門のトレーナーが姿勢にアプローチしながらトレーニングをする事で、更に効率よく結果を出し、姿勢の綺麗な身体づくりを実現します。

管理栄養士による食事サポート

分からないことがあれば公式ラインを通じて24時間いつでも質問が出来るため、安心かつスムーズな食事指導を受けることができます。

大手に比べて低価格のため継続がしやすい

継続できる人が多い秘訣は価格の安さにあります。

お客様には「トレーニングを習慣化して一生涯綺麗な身体でいて欲しい。」そういった思いから継続しやすい低価格で質の良いサービスをお届け致します。

お子様連れ可能

子育て中の方でも通えるようにお子様連れやベビーカーでの入室を可能としております。

また、ベビーサークルやバウンサー、おもちゃも完備しているため、お子様連れでも安心してトレーニングに取り組むことが出来ます。

REVIAでは子育て中の方々を全力でサポートさせて頂きます。

リバウンド予防万全！２年間アフターフォロー付き

REVIAでは、ダイエットコースをお選びいただいたお客様にアフターフォローが付いています。

コース終了後でも、24時間いつでもトレーニングや食事に関して、プロのトレーナーに質問できるため、卒業後もリバウンドの防止ができます。

パーソナルトレーニング 全額返金制度

私たちのパーソナルトレーニングプログラムでは、お客様の満足を最優先に考えています。

万が一、トレーナーの指示に従ったのにも関わらずトレーニングの効果やサービスにご満足いただけなかった場合は、全額返金保証をご利用いただけます。

マシンピラティスを活用したアプローチ

リフォーマー・チェア・タワーを導入し、女性らしいキレイな姿勢を作りながらボディメイクを効率的にサポートします。

メディア掲載実績

女性向けライフスタイル誌「anan」に掲載されるなど、サービスの信頼性も評価されています。

【店舗情報】

店舗名：女性専門パーソナルジムREVIAつくば店

所在地： 茨城県つくば市みどりの２丁目17－４

電話番号：080-5719-0798

店舗ページ：https://midorino.revia-personalgym.com