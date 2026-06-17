【イベントレポート】3日間で8万人が来場！FLAFFY主催「ジャパンわんこフェスタ2026 in お台場」

株式会社FLAFFY

"ペットとヒトの関係をフラットに"をコンセプトに、総フォロワー25万人の国内最大級ペットメディア事業や、数万人が来場する国内最大級のペットフェスなどを手掛ける株式会社FLAFFY（本社：東京都中野区、代表取締役：廣田 智沙、以下「当社」）は、ペットとヒトが一緒に楽しめるイベント「ジャパンわんこフェスタ 2026 in お台場」を、2026年6月12日(金)～14日(日)の3日間、東京・お台場セントラル広場及びプロムナードにて開催いたしました。

会場には多くのわんちゃんと飼い主様が来場し、全国から集結した多彩なペット関連ブランドやキッチンカー、迫力のステージコンテンツ、フォトスポットが来場者を大いに魅了しました。愛犬と共に過ごす特別なひとときを求めて集まった愛犬家たちの熱気に包まれ、会場全体が笑顔あふれる活気ある一日となりました。

■イベント当日の様子

6月12日(金)～14日(日)の3日間、東京・お台場にてペットもヒトも一緒に楽しめるイベント「ジャパンわんこフェスタ2026 in お台場」を前回よりもパワーアップして開催し、約8万人のわんちゃんや愛犬家にご来場いただきました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4b6uVz_1-VU ]

■ペットに関する多種多様なブースが全国各地から集結

3日間にわたり、わんちゃんのおやつやお洋服をはじめ、ヘルスケアや美容など多彩なジャンルのペット関連ブランド約180店舗が軒を連ねました。来場者はずらりと並ぶアイテムを実際に手に取り、試しながら、愛犬との暮らしをより豊かにするお気に入りの一品を探す時間を楽しんでいました。思い思いのスタイルでイベントを満喫する来場者の笑顔が、3日間絶えず会場に広がりました。（出店者一覧はこちら：ジャパンわんこフェスタ2026 inお台場(https://japan-wanko-festa.com/)）

当日は、ご来場できなかった飼い主様たちにも楽しんでいただくために、Instagramにてライブ配信を行いました。FLAFFY.meの公式Instagramアカウント（@flaffy.me(http://flaffy.me)）にて、アーカイブ動画を公開中です。

＜ライブ配信アーカイブ動画＞

出店者紹介前半：https://www.instagram.com/reel/DZeIZG6ku_5/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/reel/DZeIZG6ku_5/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

出店者紹介後半：https://www.instagram.com/reel/DZeIwN8kq9e/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/reel/DZeIwN8kq9e/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

■3日間で約1500頭が参加！大きな活気に包まれた犬種別オフ会

FLAFFYが誇る定番企画「犬種別オフ会」には、今回も多くの飼い主の皆さまと愛犬が集結し、会場は大きな活気に包まれました。ドッグランスペースを舞台に、わんちゃんたちが思い切り駆け回り、伸び伸びと過ごす姿があちこちで見受けられました。

飼い主同士の交流も盛んに行われ、リアルな対話や名刺交換を通じて新たなつながりが生まれる場面も数多く見られました。さらに、参加者を対象とした景品企画も催され、じゃんけん大会では会場中が笑顔と歓声に沸くなど、終始和やかな熱気の中、大いに盛り上がりを見せました。

■多くのわんちゃんで賑わったドッグラン

好評を受けて今回も設置されたドッグランには、多くの愛犬家の皆さまが訪れ、終日賑わいを見せました。芝生の広がる開放的な空間は小型犬専用エリアと中・大型犬専用エリアに分かれ、わんちゃんたちがのびのびと駆け回る姿があちこちで見られました。飼い主さま同士の自然な交流も生まれ、愛犬との特別なひとときを満喫する笑顔が会場に広がりました。前回に引き続き来場者から高い支持を集めた本エリアは、イベントに欠かせないコンテンツとしてすっかり定着しています。

■今回も大盛り上がりを見せたステージコンテンツ

「ペットとヒトが一緒に楽しめる」をテーマに、当日は多彩なコンテンツが会場を彩りました。初開催となった「和装オフ会」には浴衣や和服に身を包んだわんちゃんたちが勢ぞろいし、会場に華やかな彩りを添えました。「わんわんお名前ビンゴ」では当選のたびに歓声が上がり、前回よりさらに充実した内容のステージコンテンツも相まって、会場は熱気と笑顔に包まれた一日となりました。

■愛犬との特別な撮影スポットも大盛況

・鳥居モチーフで登場！へーベルメゾンPAWTNERフォトスポット

愛犬とともに心地よく、安心して暮らせる住まいを目指す賃貸住宅「へーベルメゾン PAWTNER（パウトナー）」のフォトスポットも大きな注目を集めました。神社の鳥居をモチーフにしたデザインが会場に映え、愛犬との記念撮影を楽しむ来場者の姿が絶えませんでした。

・お気に入りキャラクターを発見！フラッフィーくんモニュメントとお友だちパネル

前回に引き続き登場したイベントキャラクター「フラッフィーくん」のフォトスポットも、今回も変わらぬ人気を誇りました。高さ約3メートルの巨大なフラッフィーくんが会場の一角に鎮座し、訪れる来場者を笑顔でお迎え。連日途切れることなく列が続くほどの盛況ぶりで、老若男女問わず愛される存在感を放っていました。

また、フラッフィーくんのお友だちキャラクターのパネルも新たに登場し、来場者それぞれのお気に入りのキャラクターとの記念撮影を楽しむ姿も多く見られました。

・新デザインで登場！ステージ幕

ステージ前はフォトスポットとしても高い人気を誇り、ステージコンテンツの合間には連日多くの来場者が撮影のために足を運び、途切れることのない列が続きました。

・気軽に特別な1枚を残せるセルフ撮影機

セルフ撮影機ブースも終日来場者が途切れることなく訪れ、大盛況となりました。気軽に"特別な一枚"を楽しめるセルフ撮影機は今回も高い注目を集め、イベントにおける定番コンテンツとしての地位を確固たるものにしています。撮影後のレシート写真を貼るウェルカムボードは用意されたスペースが余すところなく埋まり、テントの横幕一面には個性豊かな写真が所狭しと並ぶ壮観な光景が広がりました。愛犬との思い出を形に残せるフォト体験として、多くの来場者の笑顔を生んだブースとなりました。

・限定フレームを用意！わんこ証明写真

大好評の「わんこ証明写真」ブースでは、株式会社エポスカードとのコラボ企画が連日にわたり来場者の注目を集め、整理券を求める列が途切れることなく続きました。イベント限定のオリジナルフレームも用意され、愛犬との一枚をより特別な形で残せると多くの来場者から好評を博しました。さらに、撮影した愛犬の写真をそのままエポスペットカードに使用できるという唯一無二の魅力が飼い主の皆さまの心を掴み、会場でも特に話題を集めたコンテンツのひとつとなりました。

・笑顔が溢れる来場者スナップ

愛犬とのひとときを心ゆくまで楽しむ来場者の姿で、会場は終日活気に満ちあふれました。お気に入りのグッズを探し求めたり、フォトスポットで愛犬との記念撮影に興じたりと、イベントならではの光景が会場のいたるところに広がっていました。当日の熱気と笑顔をより身近に感じていただけるよう、来場者の皆さまのスナップをご紹介します。

■毎回大人気のイベントグッズ

今回もイベントオリジナルグッズの販売が行われ、いずれも大きな反響を呼びました。前回好評を博したフラッフィーくん「なりきりアクキー」の再販をはじめ、毎回人気の「わんこぴん」「うちの子おやつポーチ」「オリジナルステッカー」も連日多くの来場者の手に渡りました。新グッズとして初登場した「バンダナ」「オリジナルバッグ」「レジャーシート」「犬種別ステッカー」も注目を集め、イベント限定アイテムならではの特別感が来場者の心を掴みました。

■2,000人が参加！大好評のわんわん抽選会

今回も会場内でひときわ存在感を放ったのが、大人の背丈をゆうに超える巨大抽選機です。列に並ぶ来場者の期待が高まる中、ハンドルが回るたびに会場のあちこちから歓声と拍手が沸き起こり、周囲を巻き込む熱気が生まれました。愛犬を連れたご家族から年配の方まで、幅広い来場者が笑顔でひとときを共にする、イベントを象徴する人気企画となりました。

■Adoption Park Boardでの譲渡会も大好評

前回に引き続き開催したポスター展示形式の譲渡会「Adoption Park Board」には、今回も多くの来場者が足を止め、前回を上回る反響を呼びました。掲示されたひとつひとつのポスターに真剣な眼差しを向け、新たな家族との出会いに思いを巡らせる来場者の姿が印象的でした。動物たちの未来を支えるこの取り組みへの共感の輪は着実に広がりを見せており、会場にも温かな空気が漂う、心に残る企画となりました。

■万が一のときも安心なわんこ保健室も設置

今回も会場内に「わんこ保健室」を設置し、臨床経験豊富な獣医師が常駐する体制を整えました。当日は来場者の皆さまが安心してイベントをお楽しみいただけるよう、終日サポートにあたりました。

■フードエリアでは、「肉祭presentsホットドッググランプリ2026」を開催！

フードエリアでは肉の祭典「肉祭presentsホットドッググランプリ2026」が開催されました。会場には13店舗・約45種類のホットドッグが集結し、定番メニューからイベント限定メニューまで、個性豊かなホットドッグが並びました。

来場者投票によってグランプリを決定する熱い戦いが繰り広げられたほか、肉祭ならではの肉料理やスイーツ、公式ソングのライブパフォーマンス、DJステージなど多彩なコンテンツを実施。ファミリー、カップル、友人同士など幅広い来場者が楽しめるイベントとして、大盛況のうちに閉幕しました。

■「クリエイターズフリマ！２」も同時開催！

フリマエリアではクリエイターやインフルエンサー総勢 106 組が出店しました。フィッシャーズ、デカキンら複数の人気クリエイターの来場で会場は熱狂の渦に包まれました。ここでしか手に入らない限定アイテムの販売や、人気わんちゃんたちのスクエアステッカーの展示販売、クリエイターとの交流など、熱気に包まれる3 日間となりました。

■イベントを終えて

「ジャパンわんこフェスタ」は、わんちゃんと飼い主が共に楽しみ、学び、交流できる場として、今後も継続的な開催を通じてわんちゃんに優しい社会づくりに貢献してまいります。次回に向けてもさらなるコンテンツの充実を図り、愛犬家と愛犬が共に過ごすかけがえのない時間をお届けできるよう努めてまいります。

今回ご出店いただきました皆さま、そしてご来場いただきました皆さまに、心より御礼申し上げます。次回は今年11月、同じくお台場にて開催予定です。皆さまのご来場を心よりお待ちしております！

■次回イベント出店者募集

当社は、ペットもヒトも一緒に楽しめるイベント「ジャパンわんこフェスタ2026 秋 in お台場」を11月に開催いたします。前回よりもパワーアップしてわんちゃんエリアを充実させ、引き続きヒトも楽しめるキッチンカー等も出店予定です。

わんちゃんと一緒にお食事やお買い物を楽しめる新しい体験を、コンテンツをパワーアップさせてご提供いたします。

＜イベント詳細＞

【イベント名】ジャパンわんこフェスタ2026 秋 in お台場

【開催日程】2026年11月27日(金)～29日(日)

【開催時間】10:00-17:00

【開催場所】お台場セントラル広場及びプロムナード（東京都江東区⻘海１丁目１)

【想定動員人数】3日間の合計：約60,000名～80,000名

【入場料】無料

【出店費用】130,000円～（ブースサイズ等により変動。また変更となる場合があります）

＜出店者様の事前申込み＞

事前申込みを下記フォームより受け付けております。(本申込み開始は7月下旬を予定しております。)

▼事前申込みフォーム

https://forms.gle/nNYcg2uesCDdYfP49

※事前申込みについて

・本申込み前に、「出店を検討している」方向けの事前申込みフォームです。

・事前申込みいただいた方には、本申込み開始日や各種ご案内を優先的にお送りします。

・事前申込み＝出店確定ではございませんが、本申込み枠は確保させていただきます。

※事前申込みのメリット

・本申込み時に出店を確約いただけます。

＜当イベントに関するお問い合わせ先＞

ご不明点などございましたら、以下までお気軽にお問い合わせくださいませ。

marche@flaffy.me

【イベント公式LINE】（今後のイベント出店をご検討されている企業様向け）

URL：https://lin.ee/QPnl9ss

■株式会社FLAFFYについて



【FLAFFY会社概要】

代表： 廣田 智沙

本社： 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー12F

設立日：2021年7月15日

WEBサイト：https://flaffy.me/

FLAFFY(フラッフィー)とは、"ペットとヒトの関係をもっとフラットにしたい"そんな想いで生まれたブランドです。フォロワー約19万人の愛犬との生活を豊かにする情報を配信するメディア「FLAFFY.me」や、人間の服を愛犬の服にリメイクするサービス「FLAFFY TAYLOR」など、「イヌとヒトの関係をフラットに」という理念のもと、さまざまな事業を展開しています。

※2026年4月24日時点のフォロワー数

＜当社の事業内容＞

(1)メディア事業｜『FLAFFY.me』（約19万フォロワーのInstagramメディア）

(2) 体験型事業｜『FLAFFY marche』などのイベント企画/運営

(3) プロダクト事業｜全国出張撮影サービス『SNAFFY』や『FLAFFY TAYLOR』/『Maison flaffy』などの犬服ブランドを展開

(4) プロデュース事業｜ペットの飼い主様を対象とした事業開発や企画立案や戦略設計、プロモーションなどの総合支援

＜SNS＞

Instagram：https://www.instagram.com/flaffy.me/

Twitter：https://twitter.com/FLAFFY_me

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCpca-aeI9teYT2bT2BlVLEA

お問い合わせ

株式会社FLAFFY 広報担当

E-mail：customer@flaffy.me