未経験歓迎│かんざきの「ひと」と「暮らし」を発信しよう！！「移住コンシェルジュ」募集開始！【佐賀県神埼市・地域おこし協力隊】

一般社団法人佐賀県地域おこし協力隊ネットワーク

佐賀県神埼市は、新たに「移住コンシェルジュ」として活動する地域おこし協力隊の募集を2026年6月10日（水）より開始いたしました。移住・定住をさらに促進するため、「かんざきの『ひと』と『暮らし』を発信しよう！！」を合言葉に、主に移住者の話を聞き、暮らしのリアルな声を収集。そして、神埼市の暮らし＝かんざき生活として伝えていきます。外からの新しい視点で地域の魅力を掘り起こし、移住を検討する方々に届ける仕事です。



詳細は、いますぐ募集記事をご覧ください！

＼ 募集イベント開催！ ／

7月1日（水）Zoom

7月4日（土）東京国際フォーラム

詳細を見る :https://saga-kyoryokutai.net/bosyu/2026kanzaki_iju/

■業務内容

１.移住者等への聞き取り：移住者や地域の方と会い、暮らしの声を集めます。

２.情報の整理：聞き取りした内容を、移住者等の住むエリア・年代・家族構成・生活パターンなどにまとめます。

３.SNSでの発信：市公式Instagram「かんざき生活」を使って、週2回、出会った人やスポット、あなたの感想や魅力に感じたことなどを発信します。

４.イベントでのPR・相談対応：都市部で開催されるリアルイベントへのブース出展（年数回）、オンラインでの移住相談対応（年数回）を行います。

５.基本業務：日々の業務・報告：窓口での相談対応サポートや週1回の定例ミーティング、週報の作成、研修受講、活動報告会（年1回）などを行います 。

■この業務のポイント

│人とのご縁、交流の輪が広げられます！

聞き取りや情報収集を通して、人脈がどんどん膨らんでいく仕事です。

これまでの「移住コンシェルジュ」とはちょっと違うかもしれません！



│まちと自分の未来をつくれます！

あなたの集めた暮らしの声が、次の移住・定住促進に役立てられます。提案もOK！

3年間で得た関係性が、あなたのキャリアを広げます。

│未経験でも安心！

資格や経験は不要です。少しずつスキルアップしていきましょう！

各種研修を受けることもできます。

│週4日勤務＆副業OK！

しっかりと自分の時間を過ごせるため、あなたらしい働き方ができます。

│地域おこし協力隊をやるなら佐賀がいい？

神埼市では、協力隊制度をしっかり理解したうえで事業化しています。今回の募集企画は会議を重ねて丁寧につくりました。また、佐賀県も協力隊をサポートする事業を多数展開（研修会・相談窓口など）。県全体がコンパクトで、隊員同士や協力隊経験者、地域のプレーヤーたちとつながりやすい特性を持っています。神埼市内外で仲間たちがあなたのことを待っています！

地域おこし協力隊とは？

都市部から地方へ移住し、地域課題の解決や地域活性化に取り組みながら、地域への定住・定着を目指す総務省の制度です。全国で8,000人以上が活躍中。神埼市では、3名の隊員が活動しているほか、隊員を経験した1名が定住し暮らしています。

■募集イベント開催！

中山間地域。のどかな山あいに、さわやかな風が吹きます広い大地、広い空。神埼の田園地帯に魅了されてくださいきれいな市庁舎が職場です移住・定住推進課のチームになってください！

＜オンライン＞

令和8年7月1日（水）19:30～20:30（予定）

「かんざき移住コンシェルジュ 募集オンライン交流会」

主 催：神埼市

運 営：一般社団法人佐賀県地域おこし協力隊ネットワーク

方 法：Zoom

申 込：https://forms.gle/G6Tqerti1oJB3ifX6

＜対面＞

令和8年7月4日（土）10:00～16:00

「テーマから探す！移住フェア2026＆地域おこし協力隊フェア」

主 催：公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構

会 場：東京国際フォーラム ホールE1＋ロビーギャラリー

東京都千代田区丸の内3丁目5番1号

ＵＲＬ：https://c06mn.hp.peraichi.com/theme2026

※入場無料・予約不要のイベントですが、スムーズな入場のため事前登録がおすすめです。

■応募受付

令和8年7月20日必着 ※メールの場合は23:59までの受付です。

■応募方法／詳細はこちら

＜募集記事・募集要項・応募用紙＞

https://saga-kyoryokutai.net/bosyu/2026kanzaki_iju/

■お問合せ

神埼市役所 総務企画部 移住・定住推進課（担当：篠木）

電 話：0952-37-0153

メール：iju-teiju@city.kanzaki.lg.jp