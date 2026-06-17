未経験歓迎│かんざきの「ひと」と「暮らし」を発信しよう！！「移住コンシェルジュ」募集開始！【佐賀県神埼市・地域おこし協力隊】
佐賀県神埼市は、新たに「移住コンシェルジュ」として活動する地域おこし協力隊の募集を2026年6月10日（水）より開始いたしました。移住・定住をさらに促進するため、「かんざきの『ひと』と『暮らし』を発信しよう！！」を合言葉に、主に移住者の話を聞き、暮らしのリアルな声を収集。そして、神埼市の暮らし＝かんざき生活として伝えていきます。外からの新しい視点で地域の魅力を掘り起こし、移住を検討する方々に届ける仕事です。
詳細は、いますぐ募集記事をご覧ください！
＼ 募集イベント開催！ ／
7月1日（水）Zoom
7月4日（土）東京国際フォーラム
詳細を見る :
https://saga-kyoryokutai.net/bosyu/2026kanzaki_iju/
■業務内容
１.移住者等への聞き取り：移住者や地域の方と会い、暮らしの声を集めます。
２.情報の整理：聞き取りした内容を、移住者等の住むエリア・年代・家族構成・生活パターンなどにまとめます。
３.SNSでの発信：市公式Instagram「かんざき生活」を使って、週2回、出会った人やスポット、あなたの感想や魅力に感じたことなどを発信します。
４.イベントでのPR・相談対応：都市部で開催されるリアルイベントへのブース出展（年数回）、オンラインでの移住相談対応（年数回）を行います。
５.基本業務：日々の業務・報告：窓口での相談対応サポートや週1回の定例ミーティング、週報の作成、研修受講、活動報告会（年1回）などを行います 。
■この業務のポイント
│人とのご縁、交流の輪が広げられます！
聞き取りや情報収集を通して、人脈がどんどん膨らんでいく仕事です。
これまでの「移住コンシェルジュ」とはちょっと違うかもしれません！
│まちと自分の未来をつくれます！
あなたの集めた暮らしの声が、次の移住・定住促進に役立てられます。提案もOK！
3年間で得た関係性が、あなたのキャリアを広げます。
│未経験でも安心！
資格や経験は不要です。少しずつスキルアップしていきましょう！
各種研修を受けることもできます。
│週4日勤務＆副業OK！
しっかりと自分の時間を過ごせるため、あなたらしい働き方ができます。
│地域おこし協力隊をやるなら佐賀がいい？
神埼市では、協力隊制度をしっかり理解したうえで事業化しています。今回の募集企画は会議を重ねて丁寧につくりました。また、佐賀県も協力隊をサポートする事業を多数展開（研修会・相談窓口など）。県全体がコンパクトで、隊員同士や協力隊経験者、地域のプレーヤーたちとつながりやすい特性を持っています。神埼市内外で仲間たちがあなたのことを待っています！
地域おこし協力隊とは？
都市部から地方へ移住し、地域課題の解決や地域活性化に取り組みながら、地域への定住・定着を目指す総務省の制度です。全国で8,000人以上が活躍中。神埼市では、3名の隊員が活動しているほか、隊員を経験した1名が定住し暮らしています。
中山間地域。のどかな山あいに、さわやかな風が吹きます
広い大地、広い空。神埼の田園地帯に魅了されてください
きれいな市庁舎が職場です
移住・定住推進課のチームになってください！
■募集イベント開催！
＜オンライン＞
令和8年7月1日（水）19:30～20:30（予定）
「かんざき移住コンシェルジュ 募集オンライン交流会」
主 催：神埼市
運 営：一般社団法人佐賀県地域おこし協力隊ネットワーク
方 法：Zoom
申 込：https://forms.gle/G6Tqerti1oJB3ifX6
＜対面＞
令和8年7月4日（土）10:00～16:00
「テーマから探す！移住フェア2026＆地域おこし協力隊フェア」
主 催：公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構
会 場：東京国際フォーラム ホールE1＋ロビーギャラリー
東京都千代田区丸の内3丁目5番1号
ＵＲＬ：https://c06mn.hp.peraichi.com/theme2026
※入場無料・予約不要のイベントですが、スムーズな入場のため事前登録がおすすめです。
■応募受付
令和8年7月20日必着 ※メールの場合は23:59までの受付です。
■応募方法／詳細はこちら
＜募集記事・募集要項・応募用紙＞
https://saga-kyoryokutai.net/bosyu/2026kanzaki_iju/
■お問合せ
神埼市役所 総務企画部 移住・定住推進課（担当：篠木）
電 話：0952-37-0153
メール：iju-teiju@city.kanzaki.lg.jp