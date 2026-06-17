【ポピンズ】2026年8月、大阪府豊中市にポピンズ初となる児童発達支援施設 「ポピンズブルーム豊中」開設

株式会社ポピンズ

株式会社ポピンズ (東京都渋谷区、代表取締役社長グループCEO：轟 麻衣子）の子会社・株式会社ポピンズエデュケアでは、2026年8月、大阪府豊中市にポピンズ初となる児童発達支援施設「ポピンズブルーム豊中」を開設いたします。同市内で保育・学童施設を6か所運営するポピンズならではの密接なネットワークを生かし、包括的なサポートを提供します。

■児童発達支援施設「ポピンズブルーム」

ポピンズブルームは、ポピンズ初の児童発達支援施設で、通所型・訪問型での支援の提供を予定しています。

ポピンズブルームという名前は、お子様お一人おひとりが持つ豊かな多様性と個性が集まり、お互いが認め合うことで大輪の花（ブルーム）が咲く様子を表しています。また、ロゴの「BLOOM」の文字にある2つの「O」が重なり合うデザインは、「インフィニティ（∞）」を表現。お子様たちが内に秘める無限の可能性を引き出すとともに、ご家族とポピンズがしっかりと手を携え、温かい絆で結ばれていることを表現しています。

ポピンズではこれまでも、お子様お一人おひとりの可能性を伸ばすポピンズ独自の理念「エデュケア（教育＋保育）」を実践してまいりました。本施設においても、それぞれのお子様が持つ個性を生かし、そのお子様らしい成長を支えてまいります。

■ポピンズブルーム 3つの特徴

1 ポピンズの保育・学童施設との密接なネットワークで包括的なサポートを提供

ポピンズブルームでは、同地域内にあるポピンズの保育・学童施設と密接に連携する「ポピンズネットワーク」を生かし、包括的なサポートを提供します。施設間でお子様の情報を共有し、どこにいても最適な配慮が受けられる環境を構築します。また、保育所から学童施設までそろっているため、お子様の成長に合わせてポピンズが伴走します。

2「通所×訪問」のハイブリッド型支援でお子様が安心して過ごせる環境に

ポピンズブルームでは、通所型支援に加え、訪問支援員が保育・学童施設等へ伺う訪問型の支援も提供。集団生活での対応までサポートします。ポピンズブルームのスタッフから一貫した支援を受けることで、様々な環境でもお子様が安心して過ごすことができます。

3 「好き」や「得意」を成長につなげる個別プログラム

専門スタッフがお子様の個性を引き出し、興味に合わせた個別中心のレッスンでそれぞれの「好き」や「得意」を見つけ出します。また、お子様の興味・関心に基づくプログラムを提供することで成功体験を積み重ね、成長や自己肯定感を育む個別計画を策定します。

■2026年8月、大阪府豊中市にポピンズ初の児童発達支援施設を開設予定

豊中駅からほど近い立地に「ポピンズブルーム豊中」を開設予定。

豊中市では、6か所の保育・学童施設の運営を行っています。このネットワークを生かし、包括的な支援を提供してまいります。7月1日から施設説明会・見学会・相談会を実施します。

※詳細は確定次第、公式サイトでご案内します。

■ポピンズブルーム豊中 詳細

■ポピンズグループ会社概要

ポピンズグループは、1987年創業以来「働く女性を 最高水準のエデュケアと介護サービスで支援します」をミッションに、ナニーサービス、ポピンズシッター、ナーサリーや学童、オーダーメイド介護のVIPケアサービスなど、働く女性の多様なニーズにお応えしてまいりました。

■ポピンズグループのSDGsへの取り組みについて

2020年に日本初のSDGs-IPO企業として東証一部に上場。創業以来、施設そのものでの社会貢献を目指してまいりました。ポピンズが特に注力してアクションするのは4番「質の高い教育をみんなに」5番「ジェンダー平等を実現しよう」8番「働きがいも経済成長も」の3項目です。日々ナニーサービスやナーサリー、学童で行うエデュケアなど、実践でのSDGsの取り組みに加え、ハーバード大学教育学大学院・プロジェクトゼロと共同で「子どものためのSDGs」をテーマに研究を進めるなど、アカデミックな面からも貢献を目指しています。

社名：株式会社ポピンズ

住所：東京都渋谷区広尾5丁目6番6号

設立：1987年

代表取締役社長グループCEO：轟 麻衣子

ホームページ：https://www.poppins.co.jp/hldgs/

主要子会社：

株式会社ポピンズエデュケア

株式会社ポピンズファミリーケア

株式会社ポピンズプロフェッショナル

株式会社ポピンズシッター