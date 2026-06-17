インパクトフィールド株式会社、販売スタッフ採用に 「AIバイト面接」を導入

株式会社FLATBOYS

株式会社FLATBOYS（本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：内田 遼）が開発・提供するアルバイト採用を自動化するAI面接サービス「AIバイト面接」が、インパクトホールディングス株式会社の連結子会社でフィールドマーケティング事業を展開するインパクトフィールド株式会社 （本社：東京都港区赤坂、代表取締役社長：寒河江 清人、以下 「インパクトフィールド」） の販売スタッフの採用フローに導入されることとなりましたので、お知らせいたします。

これにより、従来Zoomで行っていた個別説明会をAI面接に移行し、応募者の利便性向上と採用業務の効率化を実現。さらに、AIによる多角的な評価データを活用することで、より精度の高い人材マッチングを可能にし、クライアント企業への提供価値向上を目指します。

■ 導入の背景：全国規模のフィールドマーケティングを支える採用活動の課題

インパクトフィールドは、全国47都道府県をカバーする約30万人の登録スタッフ 「メディアクルー」 のネットワークを強みに、消費財メーカーや流通小売企業に対して試食・推奨販売や店舗運営代行といった多様なフィールドマーケティング支援サービスを提供しております。事業の特性上、全国各地で急なご依頼や大規模な販促キャンペーンに対応することも多く、迅速かつ安定的に質の高い人材を確保することが事業の根幹を支えています。

従来、販売スタッフの採用においては、業務内容の説明をZoomによるオンライン説明会で個別に行っていましたが、以下のような課題がありました。

・機会損失： 開催時間が限られるため、応募者が参加しにくく、日程が合わないことによる離脱が発生。

・非効率性： 応募者一人ひとりへの説明に担当者が時間を拘束され、人件費が継続的に発生。

・定性評価の限界： 短時間でのやり取りでは、応募者の潜在的なコミュニケーション能力や接客適性までを正確に把握することが困難。

これらの課題を解決し、採用DX （デジタルトランスフォーメーション） を推進するため、このたび 「AIバイト面接」 の導入をご決定いただきました。

「AIバイト面接」サービスサイトはこちら :https://ai-baito-mensetsu.jp/

■ 「AIバイト面接」 導入による3つの効果

応募機会を最大化し、多様な人材の採用へ

採用担当者の業務時間外を含め、応募者は24時間365日、好きなタイミングで説明動画の視聴から面接までを完結できるようになり、応募機会が大幅に拡大しました。これにより、これまで時間的な制約で応募に至らなかった層へのアプローチが可能になります。また、採用担当者の工数も大幅に削減され、より戦略的な業務に集中できる環境が整いました。

年齢やITスキルを問わず利用可能。シニア層で面接完了率89.8％を達成

シンプルなUI/UXで設計されているため、スマートフォン操作に不慣れな方でも直感的に利用できます。実際に対象候補者全体の面接完了率は90％。加えて、シニア層においても89.8％という高い面接完了率を記録しており、年齢を問わず誰もが利用しやすいサービスであることが実証されています。

AIが “隠れた接客適性” を発掘。レジュメだけでは分からないポテンシャルを可視化し、マッチング率が向上

レジュメ情報の薄さから優れたポテンシャルを持つ人材が埋もれてしまうという課題がありました。この課題を解決するため、AI面接を導入し、応募者の人柄やコミュニケーション能力、EQ （感情的知性） といった定性的な要素を、AIが客観的に分析・可視化。これにより、従来の選考では把握しきれなかった 「接客・販売業務への適性」 を客観的に評価できるようになりました。

結果として、従来は案件紹介が難しかった登録者のマッチング率が向上。中には、AI面接の受講後わずか2日間で7件ものオファーを獲得する人材も生まれています。

■ 「AIバイト面接」が選ばれる理由

１.企業オリジナルのAI面接官アバター

社長・店長・実際の採用担当者をモデルにしたオリジナルアバターを生成。

候補者に「人が向き合っている」面接体験を提供しながら、採用担当者の工数はゼロのまま運用できます。

２.オーダーメイドの評価設計

質問内容・評価項目を職種・店舗・採用方針に合わせて自由に設定。

自社の採用基準をそのままAI面接に反映できます。

３.定性情報もスコア化

表情・話し方・印象など、これまで面接をしなければ分からなかった定性的な情報もAIがスコア化。

面接官の主観に頼らない、客観的な評価をサポートします。

４.企業固有ワードの辞書登録

自社の専門用語や固有名詞に対応。

誤認識や不自然な読み上げを防ぎ、スムーズな面接体験を維持します。

「AIバイト面接」サービスサイトはこちら :https://ai-baito-mensetsu.jp/

■ AIバイト面接とは

「AIバイト面接」は、アルバイト採用に特化したAI面接支援サービス。

AIアバターが面接官役として応募者と対話し、面接の進行、回答の記録・要約、評価支援を自動で行います。

企業は面接対応にかかる人的コストを削減しながら、一定の基準で応募者を比較・評価することが可能になります。応募者にとっても、時間や場所を選ばずに面接を受けられる柔軟な体験を提供します。

■ インパクトフィールド株式会社について

会社名 ： インパクトフィールド株式会社 （インパクトホールディングス株式会社 連結子会社）

代表者 ： 代表取締役社長 寒河江 清人

設立 ： 2004年2月

資本金 ： 100百万円

本社所在地 ： 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル23F

事業内容 ： フィールドマーケティング事業、データマーケティング事業、スタッフィングサービス事業、セールスプロモーション事業など

WebURL ： https://field.impact-h.co.jp/

株式会社FLATBOYS

会社名：株式会社FLATBOYS

代表者：内田遼

所在地：〒153-0061東京都目黒区中目黒 三丁目６番２号 中目黒F・Sビル 5階

HP ：https://flatboys.co.jp/

AIバイト面接 サービスサイト：https://ai-baito-mensetsu.jp/