【先着20社無料】生成AI検索で「候補に残る」製造業・B2Bサイトへ　～　生成AI検索に特化したWeb診断（GEO対策）を提供開始

株式会社FinMark Edge

株式会社FinMark Edge（東京都渋谷区、代表取締役 檜山ゆりか）は、中小製造業・B2B企業を対象に、ホームページが生成AI検索で「引用され、候補に残る」状態になっているかをAIと専門家の視点で診断する、生成AI検索特化型サービス「製造業・B2B Web営業力 AI診断」を、2026年6月17日より先着20社限定・無料で提供開始します（定員に達し次第、受付を終了します）。

サービス（イメージ）

本サービスでは、お申し込み企業のホームページと競合サイトを比較しながら、見込み顧客が生成AIに条件を投げかけた際に「回答に引用されるか」という観点で、トップページ、技術・強みの伝わり方、製品・用途ページ、問い合わせ導線などを簡易診断します。診断結果はPDFレポートとしてご提供します。

背景：B2B購買の起点が「キーワード検索」から「生成AIへの相談」へ

B2B購買では、生成AIの普及により、見込み顧客が候補企業を探し、比較し、絞り込むプロセスが大きく変化しつつあります。

たとえば、「チタンを公差±0.01mm以内で切削加工できる、医療機器部品の実績がある会社を教えてください」のように、従来はキーワードの羅列でしか表現できなかった発注条件を、生成AIには文章のまま相談できます。生成AIは複数の企業サイトを読み込み、条件に合致した会社だけを根拠URL付きで要約して提示するため、見込み顧客は短時間で候補を絞り込めるようになっています。

一方で、中小製造業・B2Bの強みは、対応素材、加工精度、用途、業界特化の知見、小ロット対応、短納期対応など、ニッチで具体的な条件に表れることが少なくありません。こうした強みがWeb上で生成AIが引用できる形で言語化されていない場合、AIによる要約や比較の段階で拾われず、見込み顧客の検討の土俵にすら上がれない可能性があります。

独自検証：生成AI検索とGoogle検索では、「選ばれるページ」が異なることを確認

弊社は本サービスの開発に先立ち、金属加工分野の発注シーンを想定した15パターンの検索シナリオ（例：チタン精密切削×医療機器部品、ステンレスの小ロット短納期、インコネル・ハステロイ等の難削材、VA/VE提案対応 など）について、Google検索のキーワード検索と、生成AIへのプロンプト検索（自然文による条件指定）の結果を、Claude Fable 5 （米国時間6月12日に利用が停止される前） と実際の検索作業を通じて比較検証しました。（検証内容はこちら(https://finmarkedge.com/ja/seo%e3%81%a8geo%e3%81%ae%e9%81%95%e3%81%84/)）

検証の結果、キーワード検索ではタイトルや知名度に依存したリンクの一覧が表示されるのに対し、生成AI検索では、AIがページ本文を読み込み、条件への合致が文章で確認できるページだけが引用・推薦されるという明確な違いを確認しました。

検証の結果、生成AIに引用されたページには、次のような共通の表記特徴がありました。

1. 数値の明記：「高精度」ではなく「公差±0.01mm」「1個から」「最短◯日」のように、公差・ロット数・納期が具体的な数値で本文（HTMLテキスト）に書かれている

2. 固有名詞の明記：SUS304・インコネル718等の材質記号や、医療機器・半導体製造装置等の業界名が、見込み顧客が入力する言葉のまま記載されている

3. 質問に答える構造：「VA/VE提案は可能ですか？」→「可能です」のように、FAQ・Q&A形式で見込み顧客の問いに直接答えている

4. 材質別・用途別の専用ページ：総合トップページではなく、「チタン加工」「難削材加工」「VA/VE提案事例」など1テーマ1ページで構成されている

5. 根拠の文章化：ISO認証、医療機器製造業許可番号、設備リスト、実績数などの信頼性の根拠が、画像やPDFではなく本文に書かれている

本診断の診断項目と改善提案は、この検証で確認した「生成AIに引用されるページの表記特徴」に基づいて設計されています。

「製造業・B2B Web営業力 AI診断」の概要

「製造業・B2B Web営業力 AI診断」は、中小製造業・B2Bの既存のホームページを、生成AI検索への対応力という観点に特化して、AIを活用しつつ専門家が診断するサービスです。

単なるデザインチェックや従来型のSEO診断ではなく、見込み顧客がChatGPT・Claude・Gemini等の生成AIを使って候補企業を比較する際に、「どの用途・業界・課題に対応できる会社なのか」「競合と比べて何が強みなのか」が、生成AIに引用される形で伝わる状態になっているかを確認します。

いわゆるLLMO（大規模言語モデル最適化）／GEO（AI検索最適化）の入口となる診断です。

「製造業・B2B Web営業力 AI診断」の内容

主な診断項目は以下の通りです。いずれも、上記の自社検証で確認した「生成AIに引用されるページの表記特徴」を診断基準としています。

・ トップページ診断：何の会社か、誰向けの技術・サービスか、どのような相談ができるのかが、生成AIが読み取れるテキストで一目で伝わっているかを確認し、採点します。

レポート例（一部）

・ 技術・強みの言語化診断：対応素材、加工精度、用途、業界特化の知見、小ロット対応、短納期対応などの強みが、数値・材質記号・業界名を伴う「生成AIに引用される言葉」で表現されているかを確認し、改善後のイメージをお伝えします。

レポート例（一部）：改善後は、例えば「チタンを公差±0.01mm以内で切削できる会社は？」という見込み顧客による生成AIプロンプトの回答に、自社が根拠URL付きで引用される可能性が広がります。

・ 製品・用途ページ診断：製品別・用途別・業界別の情報が「1テーマ1ページ」で整理され、生成AIが条件照合に使える状態になっているか、見込み顧客が自社の課題に関係する情報へたどり着けるかを確認し、改善後のイメージをお伝えします。

レポート例（一部）：改善後は、例えば「医療機器部品の切削に対応できる会社は？」という見込み顧客による生成AIプロンプトの回答に、自社が引用される可能性が広がります。

・ 競合サイト簡易比較：指定された競合サイト、または同業企業のサイトと比較し、生成AIの回答にどちらが引用されやすいかという観点から、技術・強み・用途・問い合わせ導線の見せ方の違いを整理します。

レポート例（一部）：単に「ホームページを直しましょう」ではなく、競合と比べて生成AIに何が拾われていないのか、どこを優先して改善すべきかを把握しやすくなります。

・ 問い合わせ導線診断：生成AI経由でサイトを訪れた見込み顧客が、見積依頼、技術相談、問い合わせなど次の行動に進める導線が分かりやすく設計されているかを確認します。

対象企業

本サービスは、以下のような課題をお持ちの中小製造業・B2B企業を対象としています。

・ ホームページはあるものの、問い合わせ・見積依頼・技術相談につながっていない

・ ChatGPT等の生成AIに自社の分野を質問しても、自社が回答に出てこない・競合ばかりが引用される

・ 自社の技術力、加工対応力、製品の強みが生成AIに引用される形でWeb上に表現できているか不安がある

・ 対応素材、加工精度、用途、業界別の実績、小ロット対応、短納期対応などの強みをどう言語化すればよいかわからない

・ 生成AIで候補企業が探され、比較される時代に、自社ホームページがAIからどう「読まれて」いるかを知りたい

・ 展示会後にホームページを見られても、その後の商談につながっていない

無料診断と有料サービスの違い

無料診断は、既存のホームページ上で確認できる範囲に絞った簡易診断です。

より詳細に、展示会・Web・営業資料・広告・フォロー体制まで含めて見直したい企業向けには、有料サービス「販路開拓導線診断」を提供しています。

無料診断と有料診断の比較表販路開拓導線診断サービス（有料）

有料の「販路開拓導線診断」(https://finmarkedge.com/hanro-shindan/)は税込150,000円で、オンライン対応・全国対応可能です。

中小製造業・B2Bの販路開拓は、Web施策に加え、展示会や営業活動も含めた総合的な取り組みが重要となるため、無料診断と併せてご活用いただけます。

お申し込み方法

下記URLの「お申し込みフォーム」に必要事項をご記入の上、「お問い合わせ内容」欄に「製造業・B2B Web営業力 AI診断 無料版希望」とご記入ください。

https://finmarkedge.com/ai-shindan/

対象：

・ 法人の中小製造業・B2B企業限定

・ 会社メールアドレス必須

・ 先着20社

・ コンサルティング会社、広告代理店、個人からのお申し込みは対象外とさせていただきます。

診断精度を高めるため、事前にZoomにて15～30分程度のヒアリングを実施します。

ヒアリング後、3営業日程度でPDFレポートを送付します。

※本件に関係のない営業目的のお問い合わせはご遠慮ください。

代表コメント

生成AIの普及により、見込み顧客は「特定の加工に対応できる会社」「特定用途に強い会社」を、キーワードではなく文章のまま生成AIに相談し、根拠付きの候補リストとして受け取れるようになっています。弊社が15パターンの検索シナリオで実施した比較検証でも、生成AIはキーワード検索とは異なる基準でページを選び、条件への合致が本文で確認できるサイトだけを引用するという傾向が明確に表れました。

一方で、中小製造業・B2Bの強みは、対応素材、加工精度、用途、業界特化の知見など、非常に具体的でニッチな情報の中に表れます。技術力や実績があっても、それらが生成AIに引用される形でWeb上に整理されていなければ、AIによる比較検討の場面で候補に残りにくくなる可能性があります。

今回の無料診断では、弊社の製造業・B2Bマーケティング支援の専門性と、自社検証で得た知見、そしてAIを組み合わせ、顧客起点で「生成AIに何が伝わり、どこを改善すべきか」を整理します。

確かな技術力を持つ企業が、生成AI検索の時代にもその実力どおりに「候補に残る」一助となれば幸いです。

会社概要

会社名：株式会社FinMark Edge

代表者：檜山ゆりか

所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目19番19号 ワコー宮益坂ビル5階

事業内容：戦略的・実行的デジタルマーケティング支援、フラクショナルCMOサービス、クロスボーダー市場参入コンサルティング

Webサイト：

https://finmarkedge.com/ja/

本リリースに関するお問い合わせ先（報道関係者様）

株式会社FinMark Edge 広報担当：澤田

メール：info@finmarkedge.com

お問い合わせフォーム：

https://finmarkedge.com/ja/contact/