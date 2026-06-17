食品ロス削減アプリ「Let（レット）」と業務提携

株式会社ライブコマース

株式会社ライブコマース（本社：東京都港区赤坂4-15-1、代表取締役：森 勇気、以下「当社」）は、日本最大級の食品ロス削減アプリ「Let（レット）」を運営する株式会社レット（本社：東京都港区、代表：佐藤 航陽、以下「Let運営会社」）と業務提携いたします。本提携により、Letに掲載されているショップを対象に、TikTok Shopへの出店支援、ライブ配信・ショート動画を活用したマーケティング支援を共同で展開し、出店者の売上拡大に貢献してまいります。

当社は、TikTok Shopの出店から運用・ライブ配信・クリエイター施策まで一気通貫で支援するTikTok Shopに特化した事業会社です。株式会社ベクトル（東証プライム上場）を親会社に持ち、TikTok Shopの日本ローンチ直後から業界最前線で運用ノウハウを蓄積してきました。Let（レット）は、食品ロス削減を目的とした日本最大級のプラットフォームで、生産者・メーカー・小売店が余剰在庫や季節品を出品し消費者とつなぐサービスです。環境意識・SDGsへの関心の高まりを背景に、出店者数・利用者数ともに拡大を続けています。両社の強みを掛け合わせることで、Letショップの新たな販路としてTikTok Shopを確立し、さらなる事業成長を支援してまいります。

■ 提携の背景

TikTok Shopは、ショート動画・ライブ配信とECを融合した「発見型コマース（Discovery Commerce）」の新業態として急成長しており、エンターテインメント性と高い購買体験を掛け合わせた新たな消費行動が広がっています。

一方、Let（レット）は、食品ロス削減を目的とした日本最大級のプラットフォームとして、生産者・メーカー・小売店などの出店者と消費者をつなぐサービスを展開しています。SDGsや環境配慮への社会的関心の高まりとともに、出店者数・利用者数ともに拡大を続けており、多くのショップが新たな販路開拓というニーズを持っています。

当社は、TikTok Shop運営に関するワンストップ支援を強みとしており、Letに掲載されているショップがTikTok Shopという新たな販売チャネルで売上を拡大できるよう、両社の知見を組み合わせた支援体制を構築するため、本提携に至りました。

■ 本提携の内容

本提携では、Letに掲載されているショップ（出店者）を対象に、以下の支援を共同で実施してまいります。

・TikTok Shopの店舗開設支援（アカウント開設・商品登録・審査対応）

・ライブ配信の企画・撮影・運営サポート

・ショート動画を活用した商品プロモーション支援

・クリエイターのキャスティング支援

・TikTok Shop運用代行・効果測定・販売管理のワンストップ支援

食品・日用品・生活雑貨など、Let掲載ショップが扱う商品とTikTok Shopの親和性は高く、ライブ配信による実演・高い訴求力を活かし、販路拡大と新規顧客獲得の両立を目指します。

■ 今後の展望

今後は本提携を通じて、Letショップの TikTok Shop における売上拡大を支援するとともに、食品ロス削減という社会課題解決にも貢献してまいります。当社は引き続き、ライブコマース事業の拡大と新たな購買体験の創出に取り組んでまいります。

【Let（レット）について】

サービス名：Let（レット）

概要：食品ロス削減を目的とした日本最大級のプラットフォーム。生産者・メーカー・小売店などが余剰在庫や季節品を出品し、消費者とつなぐサービス。SDGsへの意識の高まりとともに、利用者数・出店者数ともに拡大中。

URL：https://let.jp/apps/top/

【株式会社ライブコマース 会社概要】

会社名： 株式会社ライブコマース

所在地： 〒107-0052 東京都港区赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ 17F

設立：2025年4月

代表者：代表取締役 森 勇気

事業内容：TikTok Shop運営事業、ライブコマース事業、キャスティング事業、越境EC事業

URL：https://live-commerce.co.jp/