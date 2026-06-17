表参道「アザワイズギャラリー」にて、メディアアーティスト・重田佑介による個展「連続と非連続の汀で｜Continuous and Discontinuous of Migiwa」を開催。

アッシュ・ペー・フランス株式会社

アッシュ・ペー・フランス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：富高健一郎）が運営する表参道・骨董通り沿いのアートギャラリー「Otherwise Gallery（アザワイズギャラリー）」は、2026年6月19日（金）～7月25日（土）の期間、メディアアーティスト・重田佑介（Yusuke Shigeta）による個展「連続と非連続の汀で｜Continuous and Discontinuous of Migiwa」を開催いたします。

本展では、重田が近年取り組んでいる「デジタル表現にいかにして物質としての時間性を与えられるか」という問いを軸に、物質と情報、像と記号、時間と演算が交わる地点を探る新作群を発表いたします。

連続する世界と、非連続な情報の境界で

重田佑介は、映像やアニメーションの原理に着目しながら、デジタル技術と知覚の関係を探求してきたメディアアーティストです。デジタルの最小単位であるピクセルを、仮想世界と実世界をつなぐ接点として捉え、映像を空間的・身体的に体験するインスタレーション作品を発表してきました。フェナキストスコープやゾートロープといった初期アニメーション装置への関心を起点に、映像を単なるスクリーン上の出来事としてではなく、身体を通して体験される現象として捉え直してきた重田。近年は、デジタル技術によって記録・生成されるイメージと、私たちが実際に知覚する世界との関係に関心を寄せています。

私たちが生きる世界は本来どこまでも連続しています。しかし、その世界は情報として扱われる過程で分割され、記号化されます。重田は、そうした「連続する現実」と「非連続な情報」のあいだに生じる境界や揺らぎに着目し続けてきました。

「汀（みぎわ）」という境界から見えるもの

展覧会タイトルにある「汀（みぎわ）」とは、水と陸が出会う境界を意味します。しかしそれは固定された境界線ではなく、波によって絶えず形を変え続ける場所でもあります。重田は、この「汀」を、連続する現実と非連続な情報が出会う場所として捉えました。デジタル技術によって世界が細分化される一方で、その断片同士は新たな接続や偶発を生み出します。本展では、映像、物質、時間、情報が交差することで生まれる揺らぎや往復運動を通じて、私たちが世界をどのように知覚し、理解しているのかを問いかけます。

メディアアーティスト・重田佑介のコメント

[参考作品]Hello World / 2026 / 自然石 / 250x200mm[参考作品]新作インスタレーション（イメージ） / 2026 / プロジェクター、自然石、レコード等[参考作品]電気海岸の唄 / 2025-2026 / 自然石 / 180x180mmメディアアーティスト・重田佑介

世界はどこまでも連続するものとして感じられる。連続は果てしない中間を内包し、無限の豊かさを湛えている。一方で情報は、非連続な断片として現れる。断片は扱いやすく、さまざまな操作や交換が可能であり、しばしば予期せぬ接続や偶発を呼び込む。物質と情報、像と記号、時間と演算、痕跡と記録--わたしの関心は連続と非連続が交差し、混じり合う地点にある。連続の大地へ架ける、非連続という橋。その往復運動として、わたしたちは存在している。（重田 佑介）

【汀/みぎわ】 波が打ち寄せ、引いていく場所. 水際/みきわ.

イベント情報

「連続と非連続の汀で｜Continuous and Discontinuous of Migiwa」

会期：2026年6月19日（金）～7月25日（土）

オープニングレセプション：6月19日（金）18:00-20:00

作家在廊予定日：6月19日（金）、6月20日（土）、7月4日（土）、7月11日（土）、7月18日（土）

※詳細はアザワイズギャラリー インスタグラムにてご案内いたします。

場所：アザワイズギャラリー（東京都港区南青山5-7-17 小原流会館B1F）

電話番号：03-3797-1507

営業時間：12:00-19:00（日・月・火曜日 休廊）

個展情報：https://otherwise-gallery.com/jp/tokyo/866/

協力：the PIXEL

http://thepixel.jp/jp/

重田佑介プロフィール

メディアアーティスト。フェナキストスコープやゾートロープをはじめとする ”広義のアニメーション” への関心を起点に、メディアアート領域で活動。デジタルのピクセルを仮想世界と実世界を繋ぐ接合点として捉え、空間的に鑑賞・体験する大型インスタレーション映像を制作。近年はデジタル表現にいかにして ”物質としての時間性” を与えられるかに関心を寄せている。

主な展覧会に「オープンスペース2011」（ICC / 2011）、 「キラキラ、ざわざわ、ハラハラ展」（横須賀美術館 / 2014）、「“ちり” も積もれば世界をかえる」（日本科学未来館 / 2021）、個展「しかくいけしき」（春日井市民ギャラリー、ふなばしアンデルセン子ども美術館 / 2022）、「知覚する装置」（DDD ARTギャラリー / 2025）など。

文化庁メディア芸術祭 第25回エンターテイメント部門審査委員会推薦作品「関ヶ原山水図屏風」

文化庁メディア芸術祭 第16回アート部門審査委員会推薦作品「がそのもり」

文化庁メディア芸術祭 第12回アート部門審査委員会推薦作品「お話の力学」

Otherwise Gallery | アザワイズギャラリー

アッシュ・ペー・フランス株式会社が運営するアートギャラリー。“Otherwise”には「それとは違う何か」という意味があり、既存の価値観に縛られず、常に新しい価値を探そうという思いが込められている。国内外で活躍する様々なアーティストを扱う。

◼︎所在地 〒107-0062 東京都港区南青山5-7-17 小原流会館 B1F

◼︎営業時間 12:00-19:00

◼︎休廊日：日・月・火曜日

◼︎電話番号 03-3797-1507

公式サイト：https://otherwise-gallery.com

公式インスタグラム：@otherwise_gallery(https://www.instagram.com/otherwise_gallery/)

H.P.FRANCE｜アッシュ・ペー・フランス

1985年の設立以来、ファッションを軸に、ライフスタイルやアートなど生活と文化に関わるさまざまな事業を展開しています。全国約30店舗のコンセプトショップ、自社のECサイトなどを運営。日本はもちろん、パリ、ロンドンなどのヨーロッパをはじめ、世界中のクリエイティブな才能や個性との出会いを大切にしながら、それをエネルギーにビジネスを成長させています。

公式サイト：https://www.hpfrance.com/

公式インスタグラム @hpfrance_official(https://www.instagram.com/hpfrance_official/)