シルク・ドゥ・ソレイユ日本公演16年ぶり、待望の再上陸『アース製薬 クーザ』

株式会社フジテレビジョン

世界最高峰のサーカス・エンターテインメント集団シルク・ドゥ・ソレイユが2027年2月より4年ぶりとなる日本公演を開催いたします。このたび、その公演作品が『クーザ』に決定いたしました。

『クーザ』は2007年の初演以来、全世界で1,000万人を動員しているシルク・ドゥ・ソレイユの中でも最も大胆さが際立つ作品です。2011年の日本での初演時には121万人にご来場いただき、以来再演が熱望されてきました。

「宝箱」を意味するサンスクリット語の”KOZA"からインスパイアされた『クーザ』は、魅力的で心を惹きつけるキャラクターであるイノセントの物語。ある日イノセントのもとに大きな箱が届きます。その箱から飛び出したのは、『クーザ』の世界が創り出した不思議な力を持つトリックスター。彼は魔法のスティックを片手にイノセントを『クーザ』の世界へと導いていきます。王、クラウン、マッド・ドッグらクーザ王国の住民たちと出会い、驚きに満ちた世界に夢中になっていくイノセント。はたして奇想天外な旅の最後に待ち受けているものとは…。

強さと脆さ、混乱と調和、善と悪――。その狭間で揺れ動く人と人とのつながり、美しさ、そしてアイデンティティ。『クーザ』はそんな普遍的なテーマを驚きとスリル、笑いと感動を織り交ぜたカラフルな演出で描き出します。「アクロバットによる身体表現」と「クラウンパフォーマンス」というサーカスの伝統的な要素と、壮麗な舞台セット、独創的な衣裳、感情を揺さぶる音楽、そして国際色豊かなアーティストとミュージシャンが渾然一体となって、観る者を驚きに満ちたエキゾチックな世界へと誘います。オリジナル形式のままツアー公演を続けているシルク・ドゥ・ソレイユ作品の中で最も長く上演されている作品であり、2027年に初演から20周年という記念すべき年を迎える『クーザ』に是非ご期待ください。

【日本公演の特別協賛社にアース製薬が決定】

本公演はアース製薬に特別協賛をいただくことが決定いたしました。「Act for Life」人々の生命・生活に寄り添い、安全で快適な生活に貢献していくアース製薬からのご協賛を賜りながら、日本中の皆様へ驚きと感動をお届けいたします。

≪アース製薬株式会社代表取締役社長CEO 川端克宜様より≫

このたびシルク・ドゥ・ソレイユ日本公演という長い歴史と強い絆を持つエンターテインメントを特別協賛という形でサポートさせていただけることをとても嬉しく思っています。シルク・ドゥ・ソレイユは世界中で4億人以上の方々に感動をお届けしている世界最高峰のエンターテインメントグループであり、常に新しいことに挑戦し続けるその姿勢は、地球規模で人々の健やかな暮らしを支えていく、そして失敗を恐れず果敢にチャレンジをしていくという私たちの経営理念と深く共鳴するものであると考えています。今回の協賛が、日本中の人々に新たな感動と驚きをもたらし、その文化の発展と社会の豊かさに少しでも貢献することができれば幸いです。

【スペシャルサポーターにバナナマン設楽統さんが就任】

日本公演を応援するスペシャルサポーターにバナナマン設楽統さんが就任したことが本日9時からフジテレビ系列で放送された番組「ノンストップ！」内で発表されました。設楽さんは先日オーストラリア・メルボルンでおこなわれたクーザ公演を弾丸ツアーで鑑賞。ステージ裏に招待された設楽さんは、日本公演を盛り上げるスペシャルサポーターとしての就任を依頼され、それを快諾。エアリアル・シルクに出演する日本人アーティスト品川瑞木（しながわみずき）さんより任命書が手渡されました。設楽さんは今後スペシャルサポーターとして公演を盛り上げるために様々な活動をおこなっていきます。

（バナナマン設楽統さん）(C)フジテレビ （公演前に『クーザ』メルボルン会場にて）(C)フジテレビ （任命後。左からイノセント、品川瑞木さん、設楽さん、トリックスター）

≪日本公演スペシャルサポーター バナナマン設楽統さんより≫

日本や海外で何度も公演を拝見させていただくほど、以前からシルク・ドゥ・ソレイユの大ファンなので、今回スペシャルサポーター就任のお話をいただき、とても嬉しく大変光栄です。息を呑むほどのスリルと迫力に満ちたアクロバットはもちろんのこと、煌びやかで華やかな演出の中にも、どこか懐かしく温かいサーカスの世界観が息づいているところが『クーザ』の魅力だと感じています。観るたびに驚きや感動があり、子どもから大人まで夢中になれる特別なエンターテインメントです！より多くの方々にその魅力を知っていただき、会場でしか味わえない感動を体験していただけるよう、スペシャルサポーターとして公演を全力で盛り上げていきたいと思います。

【大阪公演の開催が決定】

『アース製薬 クーザ』東京公演は2027年2月より東京・お台場ビッグトップにて開催いたします。大阪公演は2027年8月からの開催を予定しております。

【『アース製薬 クーザ』日本公演概要】 ※2026年6月17日時点

『アース製薬 クーザ』東京公演概要

■公演期間:2027年2月～

■会場:お台場ビッグトップ

■主催:フジテレビジョン/産経新聞社/ニッポン放送/文化放送/キョードー東京

■後援:北海道文化放送/仙台放送/テレビ静岡/東海テレビ放送/関西テレビ放送/テレビ新広島/テレビ西日本

カナダ大使館/ケベック州政府在日事務所/カナダ観光局

サンケイスポーツ/扶桑社/J-WAVE/TOKYO FM/東京臨海副都心まちづくり協議会/BSフジ

■協力:ぴあ

■企画制作:フジテレビジョン/シルク・ドゥ・ソレイユ

■特別協賛:アース製薬（https://www.earth.jp/）

『アース製薬 クーザ』大阪公演概要

■公演期間:2027年8月～

■企画制作:フジテレビジョン/シルク・ドゥ・ソレイユ

■特別協賛:アース製薬（https://www.earth.jp/）

日本公演オフィシャルホームページ https://www.cirque-japan.jp

最新15秒TVCM動画 https://youtu.be/pGZospQF4eM

日本公演オフィシャルSNS

― X：@CirqueJapan

― Instagram：＠cirquedusoleil.jp

■日本公演オフィシャルHP■TVCM（YouTube）[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pGZospQF4eM ]

【クーザ演目画像（一部抜粋）】 ※都合により公演の内容を一部変更する場合がございます。

Charivari by Janis House Photography (C) Cirque du Soleil 2026 （シャリバリ）(C)Cirque du Soleil 2026 （エアリアル・シルク）(C)Cirque du Soleil 2026 （スケルトン・ダンス）Wheel of Death by Alex Coppel (C) Cirque du Soleil 2026 （ホイール・オブ・デス）

【シルク・ドゥ・ソレイユ・エンターテインメント・グループ】

1984年に設立されたシルク・ドゥ・ソレイユは、40年以上にわたり、息をのむようなライブパフォーマンス、マルチメディア作品、オリジナル音楽、没入型体験などにより、芸術とエンターテインメントの境界を再定義するとともに、人間の創造力の無限の可能性を示し続けています。現在では、75以上の国や地域から集まった約1,000人のアーティストを含む3,000人以上のスタッフが、6大陸86か国で4億人以上もの人々にインスピレーションを与えています。

【過去の日本公演作品】