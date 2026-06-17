2008年当時の秋葉原カルチャーを閉じ込めた「乙(∀`*)乙」など平成エモーショナルな全9曲が本日より配信スタート

インフィニア株式会社

インフィニア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：深沢孝樹）が運営するメイドカフェ「あっとほぉーむカフェ」は、オリジナルソング配信の第三弾として、全9曲を2026年6月17日（水）より各種音楽配信サービスにて配信開始いたします。

今回の配信楽曲は、ユニットに所属していない（アーティスト活動をしていない）、当時の現役メイドたちによる楽曲ばかり。普段はお屋敷（店舗）を支える彼女たちによる、等身大でピュアな歌声がご主人様・お嬢様から大好評でした。

「乙(ﾉ∀`*)乙」のジャケット写真／hitomi（右）、miume（左、卒業）

今回の配信曲の注目株は2008年10月19日リリースされた「乙(ﾉ∀`*)乙」。「みんみんチョップとシュワシュワパンチ」という耳に残るフレーズ（歌詞）がライブで盛り上がると当時話題を呼びました。当時を知るファンの方は、エモーショナルな気持ちになれる待望の1曲ではないでしょうか。

タイトルに使われている「乙（おつ）」は、楽曲がリリースされた2008年当時、インターネット掲示板を中心に大流行したネットスラングから付けられています。当時の秋葉原のカルチャーやネットの空気感をそのまま閉じ込めた、平成エモーショナルを感じられる曲です。

配信楽曲一覧（全9曲）

乙（ノ∀｀*）乙

LOVE PASSION

あっと元気マーク

恋のミラクルミーティング☆

虹にのせて

TEARS

水色ドロップ

フェアリー／／レイン

メイド同盟 絆組

※全曲「あっとほぉーむカフェ」で検索可能。

▼配信サイトアートティストページ(https://ssm.lnk.to/cafe-athome)

Spotify／Apple Music／YouTube music／Amazon Music／LINE Music....etcなど、多数の配信サイトでお聴きいただけます。

＜あっとほぉーむカフェ＞

『ご主人様・お嬢様とメイド』という独特なメイドカフェの世界観をポップなカルチャーとして確立したメイドカフェ

メディアでおなじみの美味しくなるおまじない「萌え萌えきゅん」を生み出し、インターネットを中心に流行した言葉「萌え～」で2005年ユーキャン流行語大賞トップテンを受賞。

2024年には創業20周年を迎え、現在秋葉原に8店舗、大阪に3店舗展開し、2025年には名古屋に2店舗同時オープン。メイド歴21年のレジェンドメイドhitomiを筆頭に700名以上のメイドが在籍。

2020年よりメタバース上で営業するバーチャル店舗「バーチャルあっとほぉーむカフェ」もオープン。現在バーチャルメイドは店舗とは別に60名が在籍。

海外からのお客様、女性ひとりのお客様、小さいお子様のいるご家族でも入りやすい「安心・安全・健全」なエンターテインメントを推奨し、観光地としても人気のカフェスタイルのテーマパークです。

■あっとほぉーむカフェ公式HP

https://www.cafe-athome.com

■あっとほぉーむカフェグローバルサイト

https://www.maidcafe-athome.com/

■あっとほぉーむカフェ公式X

https://twitter.com/athome_cafe

■あっとほぉーむカフェ公式Instagram

https://www.instagram.com/athome__cafe