「パーソナル助産師」×「デジタルヘルスデータ活用」で母子の健康を伴走サポートする「MamaWell」、富山県富山市に提供開始

株式会社MamaWell

「パーソナル助産師」×「デジタルヘルスデータ活用」で母子の健康を伴走サポートする事業を行う株式会社MamaWell（ママウェル 所在地：茨城県つくば市／代表取締役 関まりか）は、富山県富山市（所在地：富山市新桜町7番38号 ）へMamaWellの提供を開始いたします。

MamaWellは、パーソナル助産師とデジタルヘルスデータ技術を掛け合わせた妊娠生活とキャリアの両立を支援する伴走型健康管理サービスで、現在、品川区などの自治体はじめ、200を超える企業・健康保険組合に提供しており、この度、富山市に導入いただきました。今回、子育て支援策を推進する富山市への提供を開始することで、より多くの妊婦の皆様が安心して妊婦生活を過ごしていただける社会づくりへの貢献を目指します。

富山市 藤井裕久市長様よりコメント

富山市 藤井裕久市長と(株)MamaWell代表 関まりか

出産というのは一大イベントであり、生命を次の世代に繋いでいくというのは大切なことです。富山市としてもしっかりと妊娠・育児を迎えるご家庭に寄り添えるサポートをしていきたいと考えています。MamaWellのサービスをご利用いただくことで、妊産婦の皆様ご自身の体調管理、お子様、ご家族の健康意識に繋がっていくことを期待しています。

MamaWell代表 関まりかより

(株)MamaWell代表 関まりか

-「妊娠したらMamaWellに」-

MamaWellは、どこに住んでいても妊婦の皆様に”切れ目のない安心”を社会の当たり前に変えていくことを目指しています。私自身、このたび導入いただく富山市で生まれ育ちました。その故郷において、本サービスを活用いただけることを大変嬉しく、また感慨深く受け止めています。 ウェアラブルデバイスやアプリで健康を見守り、出産準備から産後の育児支援までワンストップで提供することで、病院・自治体・職場・コミュニティなど分散していた支援をつなぎ、「どこに相談すればいいか分からない」という妊娠・出産・育児の不安や負担を軽減し、“社会全体で子どもを育てる”環境づくりを目指します。今回の導入を契機に、地域で暮らす妊婦の皆さまとそのご家族が、より安心して出産・育児に向き合える環境づくりの一助となれれば幸いです。

「MamaWell」サービス概要

MamaWellは、パーソナル助産師による、妊娠中の女性に特化した包括的な健康管理サービスを提供しています。ウェアラブルデバイスを用いて心拍数や活動量などのバイタルデータを収集し、妊婦の健康状態をモニタリングします。収集されたデータをもとに、パーソナル助産師が個別に最適化された健康管理プランを提供し、妊娠合併症のリスク低減を目指します。チャットサポートによる相談は24時間対応で、妊娠中に直面する体調の変化や不安に寄り添います。MamaWellは、「産むひとの安心をうむ」ために妊婦の伴走者として健やかな妊娠生活をサポートします。

MamaWell HP：https://mamawell.jp/

株式会社MamaWell

MamaWellは、「女性の生涯における健康をエビデンスに基づいてサポートする」をミッションに掲げ、妊娠中の女性に特化したデジタルヘルスケアプラットフォームとして、妊娠・育児期の女性を対象に、パーソナル助産師による包括的な健康管理サービスを提供しています。妊娠という女性の生涯で重要な期間に対して、医学的サポートだけでなく心理的なサポートも提供することで、女性が安心して妊娠生活を送れるよう努め、MamaWellのビジョンである、「女性がより健やかで快適に暮らせる社会を実現する」ことを目指しています。

会社概要

企業名：株式会社MamaWell

本社所在地：茨城県つくば市吾妻2-5-1つくば市産業振興センター1F

東京支社：東京都港区六本木6丁目10－1六本木ヒルズ森タワー15F CIRCLE by ANRI

代表取締役：関 まりか