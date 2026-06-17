『タイムボカン』タイムメカブトンの18金製ミニフィギュアが登場！100個限定で予約受付開始・シリアルナンバー入り証明書付き

株式会社タツノコプロ

株式会社タツノコプロ(本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：十川 淳)がアニメーション制作・ライセンス展開を行う『タイムボカン』に登場する「タイムメカブトン」の18金ミニフィギュア(100個の数量限定)を2026年6月16日(火)～7月21日(火)の期間限定で予約受付を開始。ユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋にて実施しております。

ユートレジャーオンラインショップ(https://u-treasure.jp/licensor/time-bokan)

本商品は、熟練したジュエリー職人が立体化した18金製のミニフィギュア。100個の数量限定、シリアルナンバー入り証明書付きです。

約1.3cmというサイズながら、特徴的な角やボディの造形、金属で表現した際の美しさのバランスにこだわり抜き、「タイムメカブトン」の魅力を緻密に表現しました。

専用ディスプレイケースに入れてお届けします。

■商品の詳細

予約期間 ：2026年6月16日（火）～7月21日（火）

税込価格・素材：176,000円（K18イエローゴールド）

取扱店 ：ユートレジャーオンラインショップ(https://u-treasure.jp/licensor/time-bokan)

ユートレジャーコンセプトストア池袋、心斎橋(https://u-treasure.jp/information/shoplist)

※予約期間内でも限定数に達し次第、受付終了となります。

■タイムボカン とは…

タイムトラベルの実験中に消息を断った木江田博士。助手の丹平と孫娘の淳子は時間を超えて捜索するが、手掛かりの宝石ダイナモンドを狙い悪玉マージョ一味が追って来る。人気シリーズ『タイムボカンシリーズ』の第一作となるSFギャグ作品。

作品詳細はこちら(https://tatsunoko.co.jp/works/time-bokan/)