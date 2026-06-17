Budweiser、「BUDWEISER FC」を結成。ワールドカップをカルチャー視点で盛り上げるスペシャルプロジェクトを始動

AB InBev Japan 合同会社

FIFAワールドカップ2026(TM)のオフィシャルビールスポンサーである「バドワイザー」を展開するアンハイザー・ブッシュ・インベブ ジャパン株式会社(Anheuser-Busch InBev Japan、本社所在地：東京都渋谷区)は、ワールドカップ期間中、サッカーを愛する人々とともに大会を盛り上げるさまざまな取り組みを展開してまいります。

このたび、その一環として、フットボールを愛し、それぞれの分野で活躍する4名のスペシャリストによるスペシャルチーム「BUDWEISER FC（バドワイザー FC）」を結成。

左から：Junna氏・Eishi氏、hoh氏、Kazane氏、Michael氏

「BUDWEISER FC」は、フットボールを軸にファッション、アート、カルチャー、コミュニティなど多様な領域で活動するメンバーが集結。

大会期間中、各メンバーがそれぞれの視点や表現を通じて、フットボールを取り巻くカルチャーとワールドカップの熱狂を発信してまいります。

■「BUDWEISER FC」メンバー

・Ausgang（Junna・Eishi）

ヴィンテージフットボールシャツを通じて、W杯の歴史とカルチャーを発信

6月27日・28日には、OPENBASE SHIBUYA（東急ハンズ横）にてPop-Upショップを開催予定。

過去40年間のワールドカップ出場国をテーマに、世界各国の代表チームユニフォームを展開します。

購入者には、先着でバドワイザーまたはバドワイザーゼロ、ならびにワールドカップオリジナルユニフォームのプレゼントも予定しています。

＜プロフィール＞

Ausgangは東京・学芸大学に店舗を構えるヴィンテージフットボールシャツショップ。

オーナー自ら海外買付を行い、世界各地から厳選したユニフォームを取り揃えている。

フットボールシャツを着る楽しさや、その背景にあるカルチャーやストーリーを伝えることを大切にしており、初心者からコアなファンまで楽しめる空間づくりを目指している。

Instagram：＠ausgang51

・hoh

刺繍アートで、ワールドカップの記憶に残る瞬間を表現

サッカーをこよなく愛する刺繍アーティストhoh氏には、ワールドカップ期間中に心が動いた瞬間を刺繍作品として表現いただきます。制作過程や完成作品は本人のSNSを通じて発信予定。

さらに、上田選手をモチーフにした作品も制作し、大会終了後には選手本人へのプレゼントを予定しています。

＜プロフィール＞

刺繍アーティスト/フォトグラファー/DJ

深夜早朝バルセロナの試合までに眠気を回避する為はじめた刺繍にハマる。それから国内外問わずフットボール選手の刺繍を製作、2022年には自身初めての個展を開催。近年ではフットボール映画祭やマリノスサポーターが集う”みなトリ祭”で刺繍の展示を行った。

またカメラマンとして2018年からダンサーやモデル、WEリーグ選手のピッチ外での撮影を行い、2024年からはサポーターイベントやK-POPにフォーカスしたイベントのDJを務めている。

Instagram：@miho_h.90

・Kazane

フリースタイルフットボールを通じて、参加型の熱狂を創出

6月末頃より、トリックチャレンジ企画を実施予定。

ファンや視聴者へ向けたチャレンジ課題をSNSで発信し、投稿者の中からKazane氏が3名（または3組）の入選者を選出します。

入選者には、Kazane氏サイン入りのバドワイザーオリジナルユニフォームをプレゼント予定です。

＜プロフィール＞

滋賀県出身のフリースタイルフットボーラー。国際大会・日本大会で優勝。SNSに投稿する自身撮影・編集の映像は総再生数1億回超。国内最大級チーム「AirTechnician」を主宰し、「MonsterBalaz」でも活動する。映像ディレクターとしてMVやCMを制作するほか、ファッションブランドとの企画ではクリエイティブディレクターも務める。

Instagram：@kazaneat

・COGNOMEN（Michael）

フットボールコミュニティを通じて、仲間と楽しむW杯を発信

5月26日に第1弾を開催した「Budweiser Cup with Cognomen」の第2弾を、6月20日に神楽坂にて開催予定。

イベント当日のプレーの様子や、コミュニティメンバーがバドワイザーとともにワールドカップを楽しむ様子をSNSで発信予定です。

■Budweiser Cup with Cognomen

日付：6/20（土）

時間：20:00~22:00

会場：銀座deフットサル 神楽坂スタジアム

MAP：https://maps.app.goo.gl/fCZ61V9rFk2DMJ3AA

WEB: https://ginza-de-futsal.com/kagurazaka/

＜プロフィール＞

大江マイケル仁が2020年にスタートしたファッションブランド「COGNOMEN（コグノーメン）」。

ブランド名の由来となる「COGNOMEN」は、ラテン語で親しい関係性のなかで生まれる「愛称」を意味する言葉。古代ローマでは「ニックネーム」を指す言葉から、やがて家系として受け継がれる「家族名」へと変化していった。

その言語的背景にならい、オリジナリティのある商品が愛称をもたらされるように親しい存在としてあり続け、COGNOMENのアイテムが、手放すことのない確かな家族のような愛情を持ってもらえるような物作りを心がけている。

2020年 3月 展示会形式にてデビュー

2023年 2月 ランウェイを開催

2023年 7月 2回目のランウェイを開催

2024年 5月 ブラジルにて撮影したブランド初となる写真集”OUTRO LADO” 発売

2024年 10月 スポーツブランド”UMBRO”とのコラボレーションを発表

2024年 12月 HYPEBEAST NEXT 100 受賞

2025年 1月 写真集”OUTROLADO” 第66回 全国カタログ展 銀賞受賞

2025年 6月 新進気鋭の陶芸家であるLev Rosenbush氏とのコラボレーションを発表

Instagram：＠cognomen_official

■ワールドカップ開催を記念した限定デザインパッケージを展開

また、FIFAワールドカップ2026(TM)のオフィシャルビールスポンサーとして、世界中のファンが注目する大会の熱狂を彩る限定デザインパッケージを展開中です。

大会観戦の場を彩るアイテムとして、サッカーファンはもちろん、仲間とワールドカップを楽しむすべての人へ向けて、特別な観戦体験を届けます。

バドワイザー公式特設ページ：https://www.budweiser.jp/fwc26/

■バドワイザーについて

世界6大陸・約85カ国で愛飲され、世界を席巻する＜バドワイザー＞は、「苦いだけが、ビールじゃない。」というブランドタグラインを掲げ、洗練された心地よいのどごしと甘みのあるスムースな味わいで、自由と楽しさを生み出す瞬間・体験を提供するプレミアムラガービールブランドです。国内における＜バドワイザー＞ブランドは、2019年1月からビールの世界最大手、アンハイザー・ブッシュ・インベブによる自社生産・自社販売体制に切り替わり、プレミアムラガービールとしてのクオリティを一段と実現出来る環境へと変化してまいりました。日本での活動においても、斬新かつ大胆なブランディングを行っており、ファッションブランドとのコラボをはじめ、テクノロジー、音楽やアート・カルチャーなどの要素を取り入れ、＜バドワイザー＞を愛飲するユーザーとのコミュニケーションを活性化しています。

公式ブランドサイト：https://www.budweiser.jp/

公式Instagram： https://www.instagram.com/budweiser_jpn

公式X（旧Twitter）：https://x.com/budweiserjp

公式YouTube： https://www.youtube.com/@budweiser_japan