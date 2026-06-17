『iichiko 彩 -IRODORI- カクテルコンペティション 2026 日本大会』開催のお知らせ

三和酒類株式会社

三和酒類株式会社（本社：大分県宇佐市 / 代表取締役社長：西 和紀）は、『iichiko 彩 -IRODORI- カクテルコンペティション 2026 日本大会』 の開催を決定いたしました。なお、本日6月17日(水)よりエントリー受付を開始いたします。

本コンペティションは、本格麦焼酎「iichiko彩天」を使用し、全国のバーテンダーがその創造性と技術を競い合う場として企画されており、国内初開催となった昨年は全国から275名の応募が集まるなど、高い関心を集めました。

2回目の開催となる今年は、「彩 -IRODORI- : Koji × CULTURES」をテーマに掲げ、一次審査（書類選考）、二次審査（ビデオ選考）を経て、11月6日(金)に東京都内で開催されるジャパンファイナルへと進みます。優勝者には、2027年春に予定しているグローバルファイナルへの出場権と、世界最大級のバー・カクテル業界の祭典「テイルズ・オブ・ザ・カクテル」（米国ニューオーリンズ）＆ ニューヨーク視察ツアーへの招待が授与されます。

本コンペティションを通じて、本格焼酎の新たな魅力と可能性が、バーテンダーたちの手によって再発見され、より多くの人々に届けられることを期待しています。

詳細はこちら :https://www.wa-spirits.com/ja/irodori-competition/2026/

『iichiko 彩 -IRODORI- カクテルコンペティション』とは

『iichiko 彩 -IRODORI- カクテルコンペティション』は、本格麦焼酎「iichiko彩天」を使用し、全国のバーテンダーがその創造性と技術を競い合う場として企画されました。コンペティション名である「彩（いろどり）」には、「世界のカクテルシーンに、バーテンダーの一人一人の個性、才能という新しい色を加えていく」という願いが込められています。

初開催となった昨年は、全国から275名の応募が集まり、高い関心を集めました。2回目の開催となる今年は、「彩 -IRODORI- : Koji × CULTURES」をテーマに掲げ、日本発の「麹」を軸として、世界および日本各地に息づく多様な文化や感性を掛け合わせることで、新たなカクテルの可能性を探求します。

本コンペティションは、本日、6月17日(水)よりエントリー受付を開始し、8月20日(木)の一次審査通過者（TOP50）発表に続き、9月24日(木)には二次審査通過者（TOP7）を発表。最終的には11月6日(金)に東京都内で開催されるジャパンファイナル（ライブ審査）で優勝者を決定し、その優勝者には北米、ヨーロッパ、アジア各大会を勝ち抜いたバーテンダーとの間で世界No.1の称号を競うグローバルファイナルへの出場権に加え、世界最大級のバー・カクテル業界の祭典「テイルズ・オブ・ザ・カクテル」（米国ニューオーリンズ）＆ ニューヨーク視察ツアーへの招待が授与されます。

■大会概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/88253/table/57_1_c6d3212e377f5a0c86a0de1abfd95037.jpg?v=202606171252 ]エントリーフォームはこちら :https://www.wa-spirits.com/ja/irodori-competition/2026/japan/#entry

「iichiko彩天」について

日本伝統の麹由来のうまみを最大限に表現した本格麦焼酎です。米国サンフランシスコのトップバーテンダーとの共同開発により誕生しました。麹でつくる蒸留酒ならではの、ふくよかな香りと深い余韻のある味わい。

ショットやオン・ザ・ロックはもちろん、カクテルベースとしてもその個性を存分にお楽しみいただけます。

■「iichiko彩天」商品詳細

特設サイト ：https://www.wa-spirits.com/ja

Instagram：https://www.instagram.com/iichiko_wa_spirits

三和酒類株式会社とは

三和酒類株式会社は、おなじみの本格麦焼酎「いいちこ」をはじめ、本格焼酎・日本酒・ワイン・ブランデー・リキュール・スピリッツ・発泡酒に加え、麦焼酎の製造工程でつくられる大麦発酵液を原料とした食品素材など、発酵に関わるものづくりを幅広く手がける総合醸造企業です。



■本社：大分県宇佐市大字山本2231番地の1

■設立：1958年

■事業内容：酒類食品製造業

■三和酒類HP：https://www.sanwa-shurui.co.jp

■オンラインショップ：三和酒類ONLINE SHOP https://shop.sanwa-shurui.co.jp