【シーホース三河】チームスタッフ契約継続のお知らせ

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

この度、3名のスタッフと2026-27シーズンの契約継続が決まりましたので、お知らせします。

- 西脇崇量 パフォーマンスディレクター- 鈴木俊也 メディカルトレーナー- 河合ひな子 管理栄養士

コメント

西脇崇量 パフォーマンスディレクター

いつもシーホース三河を応援していただきありがとうございます。

2026-27シーズンも、シーホース三河の一員としてチームをサポートできることを大変嬉しく思います。

新HCのもと体制が一新され、B.PREMIER元年という歴史的なスタートラインに立てること、これ以上ない挑戦の場だと感じています。

パフォーマンスディレクターとして、コート内外で選手またパフォーマンスチームの力を最大限に引き出せるよう、全力で取り組んでまいります。

引き続き、温かいご青援をよろしくお願いいたします。

鈴木俊也 メディカルトレーナー

いつもたくさんのご支援、ご青援いただきありがとうございます。

2026-27シーズンもチームのサポートをさせていただくことになりました。

B.PREMIER初年度チームに関わらせて頂けることに感謝の気持ちを忘れず選手が万全の状態でコートに立てるよう日々努力していきます。

引き続きご青援よろしくお願いします！

河合ひな子 管理栄養士

いつもシーホース三河へのご青援ありがとうございます。

2026-27シーズンもシーホース三河の一員としてチームに携われることを大変うれしく思います。

選手がベストな状態でプレーできるよう、全力でサポートしてまいります。

引き続きご青援よろしくお願いいたします。