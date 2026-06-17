【サニックスエンジニアリング】柏市B＆S共同企業体（武州ガス株式会社、株式会社サニックスエンジニアリング）は、柏市太陽光発電設備等導入事業の最優秀提案者として選定されました

株式会社サニックスエンジニアリングリフレッシュプラザ柏柏市消防局庁舎南部近隣センター

株式会社サニックスエンジニアリング（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長 梅田 幸治）は、武州ガス株式会社（本社：埼玉県川越市、代表取締役社長 原 爽也）と共同で「柏市B＆S共同企業体」を設立、柏市太陽光発電設備等導入事業の最優秀提案者として選定されました。千葉県柏市にある、「リフレッシュプラザ柏」、「柏市消防局庁舎」、「南部近隣センター」の3施設に対して、太陽光発電設備と蓄電池設備を導入する予定です。なお、導入する施設や規模（容量）に関しましては、柏市様との協議を経て、最終的に決定いたします。

株式会社サニックスエンジニアリングは自治体関係の事業を専門に取り扱う「自治体担当課」を編成し、自治体の脱炭素に向けた取り組みを支援しています。当社の太陽光発電事業は、調達から販売・施工・メンテナンスまで、一貫したサービス提供を強みとしています。法人向け太陽光発電システム約3万600件※（2026年4月末現在)の販売・施工実績で培ったノウハウを生かして、今後も脱炭素社会の実現に貢献してまいります。

※この数値は会社分割に基づく継承前の株式会社サニックスの実績分を含みます。

■サニックスエンジニアリングの概要

・企業名：株式会社サニックスエンジニアリング

・設 立：2024年1月

・所在地：福岡市博多区博多駅東2丁目1-23

・事業内容：法人向け太陽光発電システム等の

販売、施工、メンテナンス、太陽光発電システ

ム機器類の卸販売等の事業および付随する事業

・WEB：https://www.engi.sanix.jp/

■武州ガス株式会社の概要

・企業名：武州ガス株式会社

・設 立：1926年10月

・所在地：埼玉県川越市田町32-12

・事業内容：都市ガス・ガス機器の販売とこれに

付帯する事業、電力の販売

・WEB：https://www.bushugas.co.jp/