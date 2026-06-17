ダッソー・システムズ株式会社- 本提携により、欧州のデータセキュリティ規制に準拠したヘルスケア・ソリューションを開発するパリサンテ・キャンパスのスタートアップ企業を支援し成長を加速- バーチャルツインやクラウド技術、デジタルヘルス分野の革新拠点を組み合わせ、AI活用に不可欠な機能・基盤・専門家による指導を提供- ダッソー・システムズの3DEXPERIENCE LabおよびOUTSCALE for Entrepreneursへの参加を通じて、構想段階から事業化までを支援

※本リリースは、仏ヴェリジー＝ヴィラクブレーにて現地時間2026年6月12日に発表したリリース(https://www.3ds.com/newsroom/press-releases/dassault-systemes-partners-parisante-campus-advance-sovereign-healthcare-ecosystem-europe)の日本語参考訳です。

ダッソー・システムズ(https://www.3ds.com/ja/)（Euronext Paris: FR0014003TT8、DSY.PA）は本日、ヘルスケア分野におけるAIとデジタル革新のフランス拠点であるパリサンテ・キャンパス(https://parisantecampus.fr/campus/accelerateur-d-entreprises/)（PariSante Campus）と提携し、フランスおよび欧州全域で次世代医療を切り拓くスタートアップ企業の支援と成長加速に取り組むことを発表しました。

本提携は、バーチャルツインやクラウド技術に関するダッソー・システムズの高度な知見と、欧州有数のデジタルヘルス分野を結びつける取り組みです。これによりスタートアップ企業が、AI機能、ソブリンクラウド基盤、専門家による指導を活用でき、欧州のデータセキュリティ規制に準拠しながら革新的な構想を拡張性が高く持続可能なソリューションへと転換できるように支援します。

本合意に基づき、主権型デジタル医療の推進を目的とするフランス政府の「健康イノベーション計画2030（ Innovation Sante 2030）」の一環として設立されたパリサンテ・キャンパスの支援対象スタートアップ企業は、ダッソー・システムズが提供する3DEXPERIENCE Lab(https://www.3ds.com/3dexperiencelab)およびOUTSCALE for Entrepreneurs(https://en.outscale.com/outscale-for-entrepreneurs/)のアクセラレーター・プログラムに参加できるようになります。

こうした取り組みを通じて、ダッソー・システムズが40年以上にわたり培ってきた業界の専門知識が、先進的な医療プロジェクトの中核を支えることになります。産業界と政府が、機密データを保護しつつイノベーションや機動力、競争力を損なわない「信頼できるソリューション」の開発を重視する今、その価値は一層高まっています。

パリサンテ・キャンパスのスタートアップ企業は、3DEXPERIENCEプラットフォーム上でAI搭載のバーチャルツインを活用し、臨床現場や産業現場における現実世界での実装に先立ち、ソリューションをバーチャル空間で設計・試験・検証できます。これにより、開発サイクルの短縮、コストのかかる物理的な試作の削減、市場投入までの期間の大幅な短縮が期待されます。

さらに、スタートアップ企業はダッソー・システムズの認定ソブリンクラウド基盤であるOUTSCALEや高性能コンピューティングリソースを活用し、AI駆動型のヘルスケア・アプリケーションを支えることができます。加えて、専門家やパートナー企業による充実した指導やトレーニングも受けられます。

パリサンテ・キャンパスのマネージング・ディレクターであるアントワーヌ・テニエール氏は次のように述べています。「今回の提携により、パリサンテ・キャンパスに関わる方々は、主権型かつ高度な技術基盤を備えたデータインフラを活用できるようになります。ダッソー・システムズが提供するデータ基盤は、パリサンテ・キャンパスのイノベーターがデータを最適な環境で保存・活用・保護・分析し、欧州のデジタル分野を牽引する存在へと成長し、その革新を世界規模へと展開していくうえで欠かせない基盤となります」

ダッソー・システムズとパリサンテ・キャンパスが提供する包括的なイノベーション環境は、スタートアップ企業が新たな発想を形にし、製品化を進めるうえで直面する開発・コスト・規制・サイバーセキュリティ・データ主権といった多様な課題に応えるものです。こうした課題に対しては単一の解決策はなく、柔軟で多層的な支援が求められます。特に、AIの活用が広がる中、拡張性の高い計算基盤と安全なデータ環境の重要性はより一層強まっています。

ダッソー・システムズのイノベーション部門ディレクターであるフレデリック・ヴァシェは次のように述べています。「3DEXPERIENCE Labは10年以上にわたり、世界を変えようとする起業家を支えてきました。ヘルスケア分野のスタートアップ企業にバーチャルツインやシミュレーション、AIの力を提供することで、彼らは自らのソリューションをバーチャル空間で設計・試験・検証でき、市場投入までの時間を大幅に短縮できます。さらに、専門家やバーチャルコンパニオンとのつながりを提供することで、成功の可能性を高めることを支援しています」

（以上）

ダッソー・システムズの3DEXPERIENCEプラットフォーム、3次元設計のソフトウェア、3Dデジタル・モックアップ、プロダクト・ライフサイクル・マネジメント（PLM）ソリューション等について、詳しくはホームページ(https://www.3ds.com/ja/)をご覧ください。

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ダッソー・システムズについて

ダッソー・システムズは、人類の進歩を促進する役割を担う企業です。1981年の設立以来、同社はバーチャル世界を開拓し、消費者、患者、市民などすべての人々の現実世界をより良い方向へと導いてきました。ダッソー・システムズの3DEXPERIENCEプラットフォームでは、AIを搭載した科学的根拠に基づくバーチャルツインにより、あらゆる規模・業界の39万のお客様が協力し、製品やサービスを創出、製造することで持続可能な革新を生み出し、社会に対して意義のある影響をもたらすことができます。より詳細な情報はホームページ、https://www.3ds.com/ja/（日本語）、https://www.3ds.com/（英語）をご参照ください。