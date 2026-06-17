フェーズフリー認証取得「軽くて割れないミラー」にインテリア性をさらに高めた”四隅を囲った木目調フレーム”がリニューアル発売

パール金属株式会社

キッチン・リビング用品の企画・開発・販売を行うパール金属株式会社（本社：新潟県三条市、代表取締役：高波 久義）は、日常でも災害時でも安心して使えることで大好評をいただいている”割れない鏡”「軽くて割れないミラー」（フェーズフリー認証取得済）の「木目調シリーズ」に当社オリジナルのブラウンカラーを採用し、2026年6月1日（月）にリニューアル発売しました。

主に通信販売（ECサイト等）を通じて全国で展開いたします。

軽くて割れない壁掛けミラー フルフレーム木目調ブラウン詳細を見る :https://www.p-life-house.jp/category_394.html?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT_mirrorfullframe

パール金属オリジナルの「落ち着きあるカラーの木目調デザイン」

市場の「割れない鏡（フィルムミラー）」の多くがシンプルなアルミフレームや上部にフレームが無いタイプを採用する中、パール金属では「安全なだけでなく、家具のようにお部屋に美しく調和するものをお届けしたい」という強いこだわりから、四隅をしっかりと囲った重厚感のあるデザインで、インテリアに溶け込みやすい、温かみのある木目調ブラウンのフレームを採用。落ち着きあるブラウンカラーはパール金属だけのオリジナルとなり、他社製の割れない鏡にはない高いデザイン性で、どんな空間にもより美しく馴染みやすいデザインとなりました。

開発のきっかけは、子育てのリアルな実体験から

パール金属オリジナルの四隅を囲った木目調タイプのフレーム

本製品の開発のきっかけは、開発担当者の自宅で起きた小さな“事件”でした。当時2歳の子が、リビングにあったガラス製のスタンドミラーを倒してしまったのです。激しい衝撃音とともに飛び散るガラスの破片。幸い子どもにケガはありませんでしたが、鋭利な破片の片付けに伴う危険性、フローリング床への深い傷、迅速な処理の難しさに直面しました。

この経験から、「多少高価であっても、家族の安全と安心には代えられない。子育て世帯やペットを飼うご家庭が本当に安心して使えるミラーを作りたい」と強く決意し、割れないミラー（フェーズフリー認証取得）の製品化へと至りました。

そして今回、「安全性の高さはそのままに、我が家にぴったりのサイズで、リビングや寝室の主役になれるようなデザインのミラーが欲しい」というお客様の声に応える形で、今回の「四隅を囲ったブラウンカラーの木目調フレーム」を開発いたしました。

パール金属は、日常的に使われる家庭用品において「当たり前の水準」を継続的に引き上げることを責務と考えています。今回の新商品は、住環境の変化や防災意識の高まりといった現代の暮らしの変化と、生活者が日々感じる「ちょっとした不安や不満」に応えた商品です。 今後も使用環境と生活者の実態に根ざした、家庭用品・ハウスウェアの新しい提案を続けてまいります。

「軽くて割れないミラー」が選ばれる理由 ― 防災・軽量・高性能・サイズ展開

●日常時も非常時も大活躍！「フェーズフリー認証」を取得した次世代ミラー

本シリーズは、ガラスを一切使用せず、特殊な高性能フィルムを採用しているため、強い衝撃を受けても、倒れても割れることがありません。小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心してお使いいただけるだけでなく、地震時の二次被害（ガラス破片によるケガや避難経路の遮断）を防ぐ防災アイテムとしても活躍することから、日常時と非常時という2つのフェーズ（状態）の垣根をなくし、どちらのシーンでも適切に役立つアイテムとして、一般社団法人フェーズフリー協会より「フェーズフリー認証」を取得しています。「備えない防災」として、普段どおり生活の一部としてお使いいただくだけで、自動的にもしもの備えへとつながります。

また、運送時に割れてしまう心配が少なく、軽くて配送コストも抑えやすいため、ECサイトで取り扱う上でも非常に強いメリットがあります。

フェーズフリー認証ロゴ

「フェーズフリー認証」とは

フェーズフリー認証（PF認証）は、商品やサービスが日常時も非常時も価値を持つことを一般社団法人フェーズフリー協会が認証する制度です。

Phase Free（フェーズフリー）とは、日常時と非常時のフェーズ（社会の状態）からフリーにして、生活の質（QOL）を向上させようとする、防災に関わる新しい概念。いつも使っているモノやサービスを、もしものときにも役立つようにデザインしようという考え方です。

●驚きの軽さ（当社比 約1/3）※！女性や子どもでも軽々、賃貸の壁掛けにも対応

従来のガラス製ミラーに比べ、重量は約3分の1の軽さ。非常に軽量なため、女性やお子様でも力を使うことなく簡単に持ち運ぶことができ、日々の掃除の際の移動もラクラクです。今回の新モデルは厚みのあるしっかりとした高級感あふれるフレームでありながら軽量ミラーとして設計されているため、賃貸住宅の壁面でも安心して壁掛け鏡としてご使用いただけます。

ガラス飛散の心配がない飛散防止設計で、地震対策・防災グッズとしての備えにも最適です。

片手で持ち上げられる軽さ（30×150サイズ 約1350g）裏に壁掛け用の金具とヒモが付いており、壁掛けも安心

※従来のガラス製スタンドミラー(同サイズ比)約5400g、本製品(N-7473割れないスタンドミラー) 約1750g（当社比約1/3）

●二重映りやズレを軽減し、緑かぶりのないフィルムミラー

一般的なガラスミラーはガラス4～5mmの厚みがあるため、厚みの分ズレが生じます。しかし、パール金属のフィルムミラーは薄さ0.05mmのため、ズレがほとんどありません。

また、本製品のフィルムミラーは光を素直に反射するため、緑かぶりがなく、目で見たままの鮮やかな色や形をそのまま映し出します。毎日のコーディネートやメイクのチェックにも安心してお使いいただけます。

従来のガラス製ミラー軽くて割れないミラーフルフレーム●設置場所や用途に合わせて選べる、全5種類の豊富なサイズ展開

住環境や用途に合わせて最適な一枚をお選びいただけるよう、豊富なサイズバリエーションをご用意いたしました。省スペースで使えるコンパクトな玄関ミラーサイズから、お出かけ前のコーディネートを全身チェックできる姿見・全身鏡サイズまで、壁掛けタイプ4サイズ（45×120、30×150、45×150、60×150）と、自由な場所に移動させて使えるスタンドタイプ1サイズの計5種類を展開。

リビング、玄関、寝室、子ども部屋など、あらゆる空間のニーズに応えるミラーシリーズです。

商品詳細・スペック

全身のチェックをしやすい大型サイズ座った姿勢をチェックしやすいコンパクトサイズ軽くて割れない壁掛けミラー フルフレーム木目調ブラウン 45×120（N-7469）軽くて割れない壁掛けミラー フルフレーム木目調ブラウン 45×150（N-7471）軽くて割れない壁掛けミラー フルフレーム木目調ブラウン 60×150（N-7472）軽くて割れない壁掛けミラー フルフレーム木目調ブラウン 30×150（N-7470）軽くて割れないスタンドミラー フルフレーム木目調ブラウン 30×150（N-7473）

・商品名：軽くて割れない壁掛けミラー／スタンドミラー フルフレーム木目調ブラウン

・価格：オープン

・材質：本体／アルミニウム合金、フレーム／ポリスチレン、ミラーフィルム／PET、裏面／紙（PPコーティング）、スタンド（N-7473のみ）／鉄

詳細を見る :https://www.p-life-house.jp/category_394.html?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT_mirrorfullframe

企業・ブランドについて

パール金属株式会社について

新潟県三条市に本社を置く生活用品メーカー。

「果敢なる挑戦」を標語に、地元のものづくり精神を原動力として、創業以来、消費者の微細なニーズに応える製品を市場に送り出し続けてきました。企画・開発から製造・物流まで一貫し、キッチン・リビング用品を中心に生活のあらゆるシーンをカバーする製品展開を行っています。