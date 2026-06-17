ヴーヴ・クリコとKAGARIBIのマリアージュを楽しむ、アペリティーボ体験

TC ホテルズ&リゾーツ株式会社

心に灯るゆらめく炎と別荘時間が象徴的なライフスタイル・ブティックホテル、ホテルインディゴ軽井沢（長野県北佐久郡軽井沢町）は、ホテルの中庭「フォレストガーデン」にて、シャンパーニュメゾン「ヴーヴ・クリコ」とのコラボレーションを2026年7月1日（水）から2026年10月31日（土）までの期間限定で開催します。

「ヴーヴ・クリコ」コラボレーション イメージ「ヴーヴ・クリコ」コラボレーション イメージ

昨年ご好評いただいた、「ヴーヴ・クリコ」とのコラボレーションが今夏再び登場します。ホテルインディゴ軽井沢の中庭「フォレストガーデン」に、南仏・フレンチ リヴィエラのライフスタイルに着想を得た「ヴーヴ・クリコ リッチ オン アイス」の世界観を表現。シャンパーニュとオールデイダイニング「KAGARIBI」の料理とのマリアージュを楽しむ、“アペリティーボ”体験をご提供します。

“アペリティーボ（＝食前酒）”とは、イタリアで親しまれている、ディナー前にお酒と軽食を楽しみながらゆったり過ごす習慣のことです。今回は、“Sun Club × シャンパーニュ”をコンセプトに、パラソルやテーブルセットを設えた、南フランスの夏を思わせるガーデン空間を演出します。肩ひじ張らずにシャンパーニュを味わい、自然の中で食事や会話を楽しむ、「ヴーヴ・クリコ」ならではの暮らしの美学をご体験いただけます。夕暮れ時の「フォレストガーデン」には、ファイヤーピットに炎が灯り、軽井沢の森にゆるやかな時間が流れます。

シャンパーニュのラインナップは全4種。今年は新たに、「ヴーヴ・クリコ リッチ オン アイス」「ヴーヴ・クリコ リッチ ロゼ オン アイス」をお楽しみいただけます。氷を入れて楽しむ夏にぴったりのシャンパーニュ。フルーティーな香りと爽やかな味わいに加え、氷を加えることで、より開放的でカジュアルなスタイルでお楽しみいただけます。

「ヴーヴ・クリコ リッチ ロゼ オン アイス」

あわせて提供するフードは、オールデイダイニング「KAGARIBI」が手がける、信州の旬食材を使用したオリジナルメニュー。「KAGARIBIハンバーガー フライドポテト添え」をはじめ、地元野菜や、長野県の老舗七味メーカー「八幡屋礒五郎」と共同開発したホテルオリジナル七味唐辛子を使用したフィンガーフードなど、シャンパーニュとのペアリングをご堪能ください。自然や太陽を感じながら、大切な人と語らい、シャンパーニュを楽しむ。軽井沢の森に包まれながら、優雅で自由な夏のひとときをお過ごしください。

■「ヴーヴ・クリコ」コラボレーション 概要

「KAGARIBIハンバーガー フライドポテト添え」

提供期間：2026年7月1日（水）～2026年10月31日（土）

場所： フォレストガーデン

提供時間： 15時～20時 ※営業時間は変更となる場合がございます。

メニュー：

＜シャンパーニュ＞

・Veuve Clicquot Yellow Label Brut（ヴーヴ・クリコ イエローラベル ブリュット） Glass \3,200 / Bottle \21,800

・Veuve Clicquot Rich Rose on Ice（ヴーヴ・クリコ リッチ ロゼ オン アイス） Glass \3,500 / Bottle \24,800

・Veuve Clicquot Rich On Ice（ヴーヴ・クリコ リッチ オン アイス）Bottle \22,800

・Veuve Clicquot La Grande Dame 2018（ヴーヴ・クリコ ラ・グランダム 2018）Bottle \48,600

＜フード＞

・KAGARIBIハンバーガー フライドポテト添え \2,600

・ナチュラルカットポテト 八幡屋礒五郎 × ホテルインディゴ軽井沢オリジナル七味 \1,600

・ナチュラルカットポテト トリュフ＆パルミジャーノ \2,600

・コールドカット＆イタリアンチーズプレート \3,000

・ミックスナッツ （約150g） \1,200

※雨天時は開催なし

URL：https://karuizawa.hotelindigo.com/special-offers/veuve_clicquot2026/

■ヴーヴ・クリコについて

ソレール=太陽のように輝くブランド」として、イエローカラーが象徴的なシャンパーニュ メゾン ヴーヴ・クリコ。人々に「夢」「希望」「喜び」に溢れた美しいライフスタイルと体験を、ワイン造りの専門技術とともに世界中に届け続けています。1772年にフランス・ランスで創業。大胆さと革新的な感性をもち、シャンパーニュ地方の「ラ・グランダム（偉大なる女性）」として知られたマダム・クリコがメゾン経営を1805年、若干27歳で引き継ぎました。ビジネス界における女性進出が非常に困難であった時代に、商才を遺憾なく発揮し、メゾンの礎を築き上げました。マダム・クリコの情熱、ビジョン、そして精神は、今もなおメゾンの中に強く生き続けています。ヴーヴ・クリコは、卓越したシャンパーニュと、美しく楽しい体験を通じて、世界中の人々に喜びを届け続けます。

www.veuveclicquot.com

■ホテル概要

ホテルインディゴ軽井沢

・名称 : ホテルインディゴ軽井沢

Website : https://karuizawa.hotelindigo.com/

Facebook : https://www.facebook.com/HotelIndigoKaruizawa/

Instagram : https://www.instagram.com/hotelindigokaruizawa/

・総支配人 : 浅沼源太郎

・開業日 : 2022年2月17日（木）

・所在地 : 〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字屋敷添18番地39

・電話番号 : 0267-42-1100

・アクセス ：（電車・バス）JR北陸新幹線・しなの鉄道「軽井沢駅」より2.6km、所要時間車で約5分

軽井沢町内循環バス 東・南廻り線にて「軽井沢駅」より「南軽井沢交差点」下車後、徒歩約5分

（車）上信越自動車道「碓氷軽井沢IC」より南軽井沢方面へ9.5km、約17分

※冬季の軽井沢エリアの道路は、冬用タイヤ、チェーン規制が出る場合があります。



・客室数： 全155室（スタンダードルーム147室、スイートルーム 8室）

・レストラン＆バー： オールデイダイニング「KAGARIBI」102席（内テラス16席）

・プライベートダイニング（ KAGARIBI 2F）： 120平米

・大浴場： 内風呂、炭酸泉露天風呂、サウナ

・スパ ： ザ・スパ by HARNN

・ご予約： TEL: 0120-056-658（IHG・ANA・ホテルズ予約センター）

E-mail: reservations.hotelindigokaruizawa@ihg.com

IHGホテルズ&リゾーツについて

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のホスピタリティ）を提供するグローバルホスピタリティ企業です。21のホテルブランドと1億6,000万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に7,000軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。

- ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ- プレミアム: ノーテッドコレクション, vocoホテルズ, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ- エッセンシャルズ: ホリデイ・イン エクスプレス, ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ガーナーホテル, avid ホテルズ- スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ- エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約400,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。

最新情報は公式ウェブサイト・日本語版ウェブサイト、ニュースルーム、LinkedInをご覧ください。IHGワンリワーズについてはこちら、アプリをダウンロードするにはApple App、Google Playをご覧ください。

ホテルインディゴ(R)について：

世界中どこにあっても、その街の個性と地元の魅力を映し出すライフスタイルブティックホテル、それがホテルインディゴです。ローカルカルチャーやコミュニティ、フードカルチャー、土地に根付くデザイン、隠れたトレンドなどからインスピレーションを受け創り出されたクリエイティブで温かい空間は、訪れるゲストの好奇心をくすぐります。ホテルインディゴは、刺激的なストーリーで溢れるネイバーフッドへの扉を開き、その世界と繋がっていきます。

詳細は、ブランド公式サイトwww.hotelindigo.com

公式SNSアカウント www.facebook.com/Hotel.Indigo, www.instagram.com/hotelindigo. をご覧ください。