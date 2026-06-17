Claude Code利用コストを可視化する実務マニュアルを無償公開｜料金体系の変更発表を受け、AI自動化の費用不安を事前に確認

NEXT INNOVAITION株式会社

NEXT INNOVAITION株式会社（代表取締役：黒山 結音）は、Webメディア「あなたのAI顧問」にて、Claude CodeやAgent SDKの利用コストを実務目線で確認するための解説記事「Claude利用コスト可視化マニュアル」を無償公開したことをお知らせします。

本マニュアルでは、Claude CodeのローカルログであるJSONLファイルの見方、Prompt Cachingを含むトークン利用量の考え方、Agent SDKや claude -p などの自動化利用におけるコスト推定の手順を整理しています。あわせて、ユーザー自身の環境で直近7日分の利用傾向を読み取り、月額コストを概算するためのコピペ用プロンプトも公開しています。

背景｜Claude Codeの業務活用が進む一方、利用コストの把握が課題に

Claude Codeは、開発・リサーチ・資料作成・業務自動化など、さまざまな現場で活用が広がっています。特にAgent SDK、claude -p、GitHub Actions、サブエージェントなどを組み合わせることで、人の作業を補助するだけでなく、一定の処理を自動で進める使い方も増えています。

一方で、自動化や長時間実行が増えるほど、利用量や費用の見通しは立てづらくなります。Anthropicは、2026年6月15日にAgent SDKや claude -p の扱いに関する料金体系変更を予定していましたが、同日時点で当該変更は一時停止され、現時点では従来どおりの扱いが継続されています。

ただし、今回の発表と一時停止をきっかけに、AI活用の現場では次のような不安が改めて顕在化しています。

- Claude Codeを長時間使うと、どの程度のコストに相当するのか分からない- Agent SDKや claude -p などの非対話利用をどう見分ければよいか分からない- JSONLログに記録されるトークン数やusageフィールドの読み方が難しい- Prompt Cachingのcache read、5分キャッシュ書き込み、1時間キャッシュ書き込みを分けて考えられない- 自動化を進めたいが、将来的な課金体系変更や想定外の請求が不安

NEXT INNOVAITION株式会社では、AI顧問やOpenClaw導入支援を通じて、AIを「導入して終わり」ではなく、現場で安全に使い続けるための運用設計を支援してきました。今回のマニュアル公開は、Claude CodeやAgent SDKを業務利用する前に、自分たちの利用実態とコスト構造を把握できるようにするための取り組みです。

無償公開する内容

今回公開したマニュアルでは、以下の内容を実務担当者向けに解説しています。

- Claude Code、Agent SDK、claude -p、GitHub Actions利用時に注意すべきコスト構造- Anthropicの料金体系変更発表と一時停止の概要- Claude CodeのローカルJSONLログの保存場所と基本構造- コスト計算に必要な usage フィールドの見方入力トークン、出力トークン、cache read、cache creationを分けた費用整理- 非対話セッションや自動実行らしき利用を見分ける考え方- 直近7日分の利用ログから月額コストを概算するコピペ用プロンプト- ＄20、＄100、＄200のクレジット枠を想定した超過見込みの確認方法- 高額化を防ぐためのプラン選択、APIキー運用、スクリプト最適化の考え方

なお、本マニュアルで紹介するプロンプトによる試算は、請求明細を完全に再現するものではありません。ローカルログに記録された利用量をもとに、公式API料金に照らして概算するための実務上の目安です。実際の請求額や適用条件は、利用環境、モデル、料金改定、各サービスの仕様により変動します。

使いどころ

公開ページ

- Claude Codeを日常業務や開発業務で利用している方- Agent SDK、claude -p、GitHub Actionsなどを使った自動化を始めたい方- AI活用の費用感を事前に把握したい経営者・管理部門- 社内でClaude Codeを導入する前に、運用ルールを整えたいDX推進担当者- 「便利だが、どのくらい使うと高くなるのか分からない」と感じている現場担当者- AI顧問、業務自動化、AI社員導入の前段階でコスト管理の考え方を整理したい企業

Claude料金体系の解説およびプロンプト配布ページ：

https://ai-advisors.jp/media/ai-news/claude-usage-manual/

代表コメント｜NEXT INNOVAITION株式会社 代表取締役 黒山結音

Claude CodeのようなAIツールは、正しく使えば中小企業の働き方を大きく変えます。一方で、AIを業務に深く入れていくほど、「どこまで使ってよいのか」「どのくらいの費用感なのか」が分からないまま運用されるリスクも出てきます。

AIは現場で使えなきゃ意味がありません。そして、現場で使い続けるには、機能だけでなく、費用と運用の見通しが必要です。今回公開したマニュアルは、エンジニアだけでなく、経営者や実務担当者が自分たちの使い方を棚卸しし、安心してAI活用を広げるためのものです。

今後もNEXT INNOVAITION株式会社は、AIを一時的なブームではなく、会社の業務に定着する仕組みとして活用できるよう、現場で使える実践的なノウハウを無償で発信していきます。

会社概要

NEXT INNOVAITION株式会社

所在地：東京都大田区南久が原1-17-3

代表者：代表取締役社長 黒山 結音

事業内容：生成AIを活用したDX総合コンサルティング（AI顧問）・AI人材教育・システム開発事業

Webメディア「あなたのAI顧問」：https://ai-advisors.jp/

お問い合わせ：https://ai-advisors.jp/contact/