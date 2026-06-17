ライスフォース創業者が新たに立ち上げた、お米から生まれた発酵ペットスキンケア「ROCCANIST(R)（ロッカニスト）」、ホテル「OMO5東京五反田 by 星野リゾート」宿泊券が当たるキャンペーンを開催

株式会社ＮＩＩＩ

株式会社 N I I I（エヌスリー）（所在地：香川県高松市、代表取締役社長：沼田憲孝）が展開するウェルビーイングブランド「ROCCANIST(R)（ロッカニスト）」は、2026年6月17日（水）から7月7日（火）まで、Instagramキャンペーンを実施いたします。本キャンペーンでは、抽選で総勢10名様にお好きなROCCANIST製品を1点、さらにホテル「OMO5東京五反田 by 星野リゾート」の「ドッグフレンドリーデラックスルーム」ペア宿泊券ギフト券（1組2名様）をプレゼントいたします。

なお、ROCCANIST製品は、2026年6月1日よりホテル「OMO5東京五反田 by 星野リゾート」の愛犬向けアメニティの一部として採用されています。ドッグフレンドリールームや共用のドッグラウンジ、愛犬専用シャワールームなどに設置されており、滞在中にお試しいただけます。

二十四節気における芒種（ぼうしゅ）から夏至へと向かうこの季節は、ROCCANIST製品の核となるライスライフ(R)エキスの原料であるお米にとって、稲が力強く育つための土台を育む時期とされています。

愛犬や愛猫の美しさも、毛並みや毛艶といった表面的な美しさだけでなく、その土台となる皮膚環境を整えることが大切です。

自然の恵みが育まれるこの季節に、愛犬や愛猫とのかけがえのない時間、そして日々のケアの大切さを改めて見つめ直すきっかけを届けたい――。そのような想いから、本キャンペーンを開催いたします。

■ 本リリースの概要

・人用スキンケアブランド「ライスフォース」創業者の沼田憲孝が、人から動物へと、お米から生まれた発酵ペットスキンケア「ROCCANIST」を新展開

・2026年6月1日より「OMO5東京五反田」の愛犬向けアメニティの一部としてROCCANISTが採用

・抽選で「OMO5東京五反田」ドッグフレンドリーデラックスルーム宿泊ギフト券およびROCCANIST製品を進呈するInstagramキャンペーンを開催

・人用スキンケア分野で培われた知見を参考に、勇心酒造が開発した動物用米由来発酵成分「ライスライフエキス」を採用

■ 人から動物へ、新たな挑戦

株式会社 N I I I 代表の沼田憲孝は、2000年に米由来の機能性素材「ライスパワーエキス(R)」を配合した人用スキンケアブランド「ライスフォース」を立ち上げ、四半世紀以上にわたり製品企画やブランド運営を通じて、その価値を届けてきました。

その歩みの中で培ったスキンケア分野での知見や、ゼロからブランドを立ち上げ、育ててきた経験を、家族の一員として人生をともに歩む犬や猫にも活かせないか――。そうした想いをきっかけに、再度、「ライスパワーエキス」の研究開発メーカーである勇心酒造と共創。人用スキンケア分野で培われた知見を参考に、動物用として新たに生み出された米由来発酵成分「ライスライフエキス」を唯一採用した犬猫用スキンケア製品「ROCCANIST」が誕生しました。

人と動物、そして自然との調和を大切にしながら、日々のケアを通じて豊かなウェルビーイングを提案すること。それがROCCANISTの想いです。

ROCCANIST ブランドコンセプトビジュアル

■ なぜ今、ペットケアは「皮膚環境を整える」ことに注目するのか

犬や猫の美しさや健やかさを考えるうえで、近年は毛並みや毛艶といった表面的な美しさだけでなく、その土台となる皮膚環境に着目する考え方が広がっています。

欧米を中心とするペットケア市場では、人用スキンケア分野で培われた知見や成分、ケアルーティンを取り入れる「スキニフィケーション」が広がりを見せており、ペット業界の国際展示会などでも、従来の「洗浄」にとどまらない多様なアプローチが提案されるようになっています。また、トラブルが起きてから対処するのではなく、日常のケアを通じて健やかなコンディションを維持する「予防的なアプローチ（プロアクティブ・ウェルネス）」への関心も高まりをみせています。

ROCCANISTは、こうした世界的な潮流も背景に、勇心酒造が開発した動物用の米由来発酵成分「ライスライフエキス」を配合。洗浄から保湿、部位別のコンディショニングまで、人用のスキンケアと同様の思想でアプローチするトータルな製品設計（スキニフィケーション）を具現化しました。日々のケアを通じて、愛犬・愛猫との触れ合いやコミュニケーションを育み、豊かなウェルビーイングにつながる新しいスキンケア習慣を提案しています。

■ キャンペーン概要

ROCCANISTは、愛犬との都市旅を体験いただける宿泊ギフト券やROCCANIST製品が当たるInstagramキャンペーンを開催いたします。

【応募期間】 2026年6月17日（水）～2026年7月7日（火）

【応募方法】

１. ROCCANIST 公式Instagram（@roccanist_official(https://www.instagram.com/roccanist_official/)）をフォロー

２. OMO5東京五反田 愛犬ステイ公式Instagram (@omo5tokyogotanda_dog(https://www.instagram.com/omo5tokyogotanda_dog/)) をフォロー

３. ROCCANIST 公式Instagram内 対象のキャンペーン投稿に「いいね！」

【賞品内容】

〈A賞〉

「OMO5東京五反田 by 星野リゾート」

ドッグフレンドリーデラックスルーム ペア宿泊券（1組2名様）

・宿泊プラン ：1泊朝食付

・人数 ：2名＋2頭（中型犬20kgまで）定員

・期間 ：指定の利用開始日より半年間 ※除外日あり

〈B賞〉

ROCCANIST製品の中からお好きな1製品（10名様）

愛犬・愛猫に、まずは気になる一品からROCCANISTの発酵ペットスキンケアをご体験ください。

・美容沐浴液

・デュアルケアシャンプー

・グロウバランスミスト

・肉球セラムミルク

▶ ROCCANIST製品詳細はこちら(https://roccanist.com/collections/all)

【OMO5東京五反田】愛犬滞在イメージ_夜愛犬・愛猫に。お好きな1製品をプレゼント（10名様）

【応募に関するご案内】

・本キャンペーンは犬・猫のオーナーを問わず、ご応募いただけます。

・猫オーナーの皆さまもご応募いただけますが、A賞は愛犬同伴でのご利用および当選者ご本人様を含むご宿泊が条件となります。

・応募条件および注意事項の詳細はキャンペーン対象投稿をご確認ください。

■ 「OMO5東京五反田（おも）by 星野リゾート」について

【OMO5東京五反田】愛犬と過ごすOMOベース

「OMO」は、星野リゾートが全国に展開する、街をこよなく愛するスタッフが地域の方々と仕掛ける新感覚の「街ナカ」ホテルです。OMO5東京五反田は、全188室中、2タイプ17室の愛犬と泊まれる客室「ドッグフレンドリールーム」に加え、屋内ドッグラウンジや地上60メートルに位置する屋外ドッグランを備えた「OMOドッグガーデン」を併設しています。五反田エリアのグルメや街歩きを愛犬とともに楽しめる提案を行うほか、2026年4月21日に開業したOMO7横浜を含む、OMOブランド3施設で推進する「愛犬都市旅宣言」のもと、愛犬と過ごしやすい新しい都市旅を提案しています。

OMO5東京五反田｜愛犬とともに過ごす東京ステイ (https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo5tokyogotanda/sp/dog-stay/)

■ ROCCANISTとライスライフエキス

ROCCANISTは「WELLBEING THROUGH THE SIX SENSES」をコンセプトに、人とペット、そして自然が響き合う暮らしを提案するウェルビーイングブランドです。ROCCANIST製品の核となるのは、勇心酒造が人用スキンケア分野の研究知見を参考に、新たに開発した動物用の米由来発酵成分「ライスライフエキス」であり、この発酵素材を配合した犬猫用スキンケア製品4種を展開しています。

【関連リリース・参考情報】

・ROCCANISTブランドローンチ

― 人とペットの豊かなウェルビーイングを目指して(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000175898.html)

・素材開発元・勇心酒造が公式発表

― 動物用米由来発酵成分「ライスライフエキス」の開発背景(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000175898.html)

■ 会社概要

Nurtured by Nature for New Tomorrow - 自然に寄り添い、未来を紡ぐ

私たちの原点は「地球で遊ぶ（Playing on Earth）」という自由でしなやかな感性。

自然と共に自由に感じ、学び、創造することが、私たちの発想と行動の源です。

この N I I I Way（Motto）と共に人とペットと自然が調和し、響き合う未来を紡いでまいります。

・会社名 ：株式会社 N I I I（エヌスリー）

・代表者 ：代表取締役社長 沼田憲孝

・事業概要 ：ウェルビーイング関連製品の企画開発・販売・マーケティング

・所在地 ：香川県高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー タワー棟4階

・公式サイト ：https://www.roccanist.com

・公式Instagram ：@roccanist_official(https://www.instagram.com/roccanist_official/)

・公式X ：@roccanist(https://x.com/roccanist)

＜ 本件に関するお問い合わせ ＞

株式会社 N I I I（エヌスリー）担当：平井

Email：info@roccanist.com

公式サイト内のお問い合わせフォームからもご連絡いただけます。

https://roccanist.com/pages/contact

・ROCCANISTは株式会社 N I I I の商標です。

・ライスパワー、ライスライフは勇心酒造株式会社の商標です。