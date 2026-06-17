「第14期（公財）日本女性学習財団キャリア支援デザイナー」募集

公益財団法人 日本女性学習財団

◆キャリア支援デザイナー(https://www.jawe2011.jp/career)とは

当財団では、女性のエンパワーメントを目指し、生涯にわたるキャリアデザインをジェンダーの視点で支援する女性を「（公財）日本女性学習財団キャリア支援デザイナー」として登録し、交流と活動を支援しています。

現在、全国の幅広い年代の女性たちが「（公財）日本女性学習財団キャリア支援デザイナー」として全国各地で活動しています。男女共同参画センター、行政、企業、大学、ハローワークなどさまざまなご所属の方が活動しています。

たとえば…このような相談を受けたとき、あなたは支援者としてどう答えますか。

＊仕事をがんばっていたら…夫に、「社長にでもなるつもりか」「子どもの世話は？」と言われ た。これからどう働けばよいのか…

＊親に「女の子だから安定した職に就きなさい」と言われており、就職先を迷っている。

ジェンダー視点をもってキャリア形成支援を行うことで、固定的な性別役割分担意識や偏見等を打破し、女性の未来を拓いていきます。ともに考えてみませんか。

◆キャリア支援デザイナーに登録すると…

１.ジェンダーや女性へのキャリア形成支援について学べます！

→月刊『We learn』(https://www.jawe2011.jp/welearn)（年間購読料 1年5,060円）を無料で送付します。

→年に約10回のジェンダー平等や女性のキャリア支援に関する講座を開催。割引価格で受講できます。

２.支援者としてのキャリアアップを応援します！

→名刺に「（公財）日本女性学習財団キャリア支援デザイナー」と記載できます。

→財団ホームページ(https://www.jawe2011.jp/career-list)に、プロフィールを掲載します。

→財団と協働で講座を実施できます。

３.全国各地にいる同じ志の仲間と出会え、人脈が広がります！

→年に1回、全国各地のキャリア支援デザイナーが一堂に会するフォーラムに参加できます。

→キャリア支援デザイナー同士でキャリアヒストリーを語り合い、学び合う場（デザイナーズ・ラボ）

に参加できます。

＊他にも、集い、学び合う場所 Space We learn(https://www.jawe2011.jp/office-space/swl)の優待料金での利用、女性のためのシェアオフィス Office We learn(https://www.jawe2011.jp/office-space/owl)の入会金免除などの特典もあります。

▼ 応募資格：以下３つの条件をすべて満たすこと

１．女性

２．3年以上の就業経験（フリー・非正規・正規を問わず）

３．女性のキャリア形成支援や男女共同参画推進に携わっていること



▼定員：25人（先着順。定員に達し次第、締切。最終締切：8月5日（水））



▼登録：エントリーシート審査通過後、「キャリア支援デザイナー養成講座」〔オンライン(Zoom)開催〕を受講し、最終レポート審査を通過した方を「（公財）日本女性学習財団キャリア支援デザイナー」として登録します〔登録料：20,000円（税込）〕。



▼キャリア支援デザイナー養成講座について：

〔日時〕2026年 9月26日（土） 10：00-15：00

〔開催方法〕オンライン（Zoom）

〔講師〕福沢恵子（ジャーナリスト、当財団理事）、野村浩子（当財団理事長）

〔受講料〕10,000円（税込）



▼応募方法

エントリーシート（財団ホームページ(https://www.jawe2011.jp/lecture-events/career/7544)よりダウンロード）にご記入の上、メール（ jawe@nifty.com ）または郵送（〒105-0011東京都港区芝公園2-6-8 日本女子会館5階）にてお送りください。

★募集要項、エントリーシートのダウンロード等、詳しくは財団ホームページ(https://www.jawe2011.jp/lecture-events/career/7544)をご覧ください。

◆公益財団法人 日本女性学習財団について

公益財団法人 日本女性学習財団は、ジェンダー平等社会の実現をめざして事業を進めています。女性の生涯学習及び次世代育成の当面する課題について、全国的・国際的な動向を踏まえ、関係機関・団体との協力連携を通し、研究調査、人財育成、学習資料の刊行等情報の提供を行っています。

<団体概要＞

設 立：1941年3月

代 表：理事長 野村浩子

所 在 地 ：〒105-0011 東京都港区芝公園2-6-8 日本女子会館５階

事業内容：女性の生涯学習及び次世代育成に関する調査・研究、人財育成事業、情報提供（『月刊We learn』の発行）、女性の生涯学習及び次世代育成関係諸団体との連携及び支援、日本女子会館建物の賃貸事業

URL： https://www.jawe2011.jp/