【理想の管理職 EXPO登壇】株式会社DYM、メルカリ 岸井氏を迎え「HRのカルチャー変革」をテーマに特別対談が決定！

株式会社DYM

WEB事業、人材事業、海外医療事業などを中心に、M&A事業やスポーツ事業など多角的に事業を展開する株式会社DYM（読み：ディーワイエム、本社：東京都品川区、代表取締役社長：水谷佑毅）の取締役であり、株式会社DYM HumanRealityの代表取締役である佐々木 聡祐は、2026年6月17日（水）～19日（金）に東京ビッグサイトにて開催される「総務・人事・経理・Week」内の「理想の管理職 EXPO」において、「HRのカルチャー変革」をテーマとしたセッションに登壇することが決定いたしました。

本セッションは、One HR 共同代表の西村 英丈氏をモデレーターに迎え、株式会社メルカリのPeople & Culture, Talent & Growth Directorである岸井 隆一郎氏、および当社取締役の佐々木 聡祐による3名での特別対談（クロストーク）を行います。

いま、人事が一番聞きたい「AIファーストの事例」や活用方法など、HRモダナイゼーション（既存システムを活かしつつ、どう現代技術にあわせ最適化＆刷新）を踏まえたHR自身のカルチャー変革にスポットをあて、AIファーストのメルカリにおける推進者、そして最新のHRテックを活用したサービスに迫る注目のステージです。

■登壇セッション概要

* 展示会名：総務・人事・経理・Week「理想の管理職 EXPO」

* 開催会場：東京ビッグサイト 東展示棟・南展示棟

* 日時：2026年06月18日（木） 15:15 ～ 16:00

* 対談テーマ：「AIがもたらす組織変革と、人が担うべき採用の再定義」

（セッション番号：HR-S4 / セッション名：HRのカルチャー変革）

* 対象：人事向け、経営企画・DX推進向け

* 登壇者：

西村 英丈 氏（One HR 共同代表）

岸井 隆一郎 氏（株式会社メルカリ People & Culture, Talent & Growth Director）

佐々木 聡祐（株式会社DYM 取締役 ／ 株式会社DYM HumanReality 代表取締役）

■本セッションで展開される中心的な議論・見どころ

ビジネスにおけるAI活用が急速に進む中、人事業務や組織設計のあり方もドラスティックな変化を求められています。本対談では、以下の先進的なテーマについて3名が深く切り込みます。

１.メルカリの最新事例が示す「AI前提（AIファースト）の組織設計」

6月1日に株式会社メルカリから発表された「CHRO（最高人事責任者）とCAIO（最高AI責任者）の兼任」というニュースの背景をもとに、人事業務の8割方をAIで解決可能にしていく同社のリアルな実態に迫ります。

２.AI時代における「人とAIの役割分担」と「感情労働」

人事業務の多くがAIに代替される中で、市場に出ていない人材情報の獲得やカルチャーフィットの見極め、最後の口説きなど、人間が特化して担い続けるべき「感情労働」の重要性を議論します。

３.新しい採用スタンダードを支える「HR Max」の思想

単なるコスト削減にとどまらない「説明責任」のあるAIの選び方について解説。膨大なデータと人の感情をシームレスに連携させる、DYMが提供する「HR Max」の思想を踏まえ、効率的かつ正確なこれからの採用フローのあり方を提示します。

■株式会社DYM HumanReality会社概要

(1)商号 ：株式会社DYM HumanReality

(2)代表取締役 ：佐々木 聡祐

(3)設立年月 ：2025年9月

(4)本店所在地 ：〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎 イーストタワー10階

(5)事業内容 ：AI面接プラットフォームの提供

■株式会社 DYM 会社概要

(1)商号 ：株式会社 DYM

(2)代表取締役社長 ：水谷 佑毅

(3)設立年月 ：2003年8月

(4)資本金 ：5000万円

(5)売上高 ：258億円（21期）、324.6億円（22期）

(6)本店所在地 ：〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー10階

(7)従業員数 ：連結 2,744名（2025年4月1日現在）

(8)事業内容 ：WEB事業、人材事業、HR Tech事業、M＆A事業、海外医療事業、スポーツ事 業、飲食事業、メディカルソリューション事業、等

(9)URL ：https://dym.asia/