体が硬い、運動が苦手でも始めやすい。女性専用マシンピラティス「Repilates」がイオンモール苫小牧に8月オープン

repilates株式会社理学療法の知見を活かし、「姿勢」「体の使い方」「慢性的な不調のケア」をテーマに全国展開する女性専用マシンピラティススタジオ「Repilates（リピラティス）」は、2026年8月、北海道苫小牧市のイオンモール苫小牧に新店舗「Repilates イオンモール苫小牧店」をオープンいたします。

“はじめてのマシンピラティス”でも安心して始められるスタジオへ

近年、マシンピラティスは美容やボディメイク、姿勢改善を目的に始める女性が増え、全国的にも注目を集めています。

一方で、

「マシンピラティスに興味はあるけれど、どのスタジオを選べばいいかわからない」

「体が硬くてもできるのか不安」

「運動が苦手だから、レッスンについていけるか心配」

「せっかく始めるなら、きちんと体を見てもらえる場所を選びたい」

「肩こりや腰まわりの重さ、姿勢の崩れも整えたい」

という声も少なくありません。

Repilates イオンモール苫小牧店は、そんな女性たちが安心して一歩を踏み出せるよう、少人数制のレッスンと、はじめての方に寄り添うサポート体制を大切にしています。

ただ流行りのエクササイズとして体を動かすのではなく、自分の姿勢や体のクセを知り、正しい動き方を身につけていくこと。

その積み重ねによって、日常の立ち方、歩き方、座り方まで整えていく“カラダリメイク”を提案します。

《7/11(土)~26(日)》プレオープン内覧会を開催予定

Repilates イオンモール苫小牧では、グランドオープンに先駆けて、プレオープン内覧会を開催予定です。

内覧会では、スタジオの雰囲気やマシンをご覧いただきながら、実際にマシンに乗ってプチレッスン体験をしていただけます。

「自分にもできるか試してみたい」

「まずは雰囲気だけ見てみたい」

「買い物のついでに立ち寄りたい」

「友人や家族と一緒に見学したい」

という方も、お気軽にご参加いただけます。

先行入会期間中は、先着100名様限定のオープニングキャンペーンもご用意予定です。

新しい習慣を始めるきっかけとして、ぜひこの機会をご活用ください。

【先行100名】姿勢診断＆マシンレッスン付き内覧会のご予約はこちら(https://liff.line.me/1661515443-96vd54aY/landing?follow=%40627cxeuz&lp=JqIof6&liff_id=1661515443-96vd54aY)

内覧会期間中にご来場された方には、嬉しい特典もご用意しました。マシンピラティスクラスには必要な専用ソックスは、全５色からお選びいただけます。

広々とした少人数制スタジオだから、周りを気にせずに集中して動いていけます。体験レッスン専用ルームやプライベットレッスンルームもあり。

Repilates イオンモール扶桑店

場 所：〒053-0053

北海道苫小牧市柳町３丁目１－２０

電話：080-3328-4260

営業時間：10:00～21:00

駐車場：有

内覧会開催日時：2026年7月11日(土)～7月26日(日)

参加費用：無料

マシン台数：12台

■Repilatesが提案する“カラダリメイク”とは

Repilatesが目指すのは、ただ痩せることや、一時的に体を動かすことだけではありません。

姿勢や呼吸、体の使い方を整えることで、毎日の立ち方、歩き方、座り方まで変えていく。

その積み重ねが、肩こりや腰まわりの重さ、疲れやすさ、体型の崩れといった悩みの根本的な見直しにつながると考えています。

ピラティスは、美容やボディメイクのためだけのものではなく、自分の体を大切に扱うための習慣です。

Repilatesは、専門性と通いやすさ、そして一人ひとりに寄り添うサポートを通じて、地域の女性たちの健康的な暮らしを支えるスタジオを目指してまいります。

全店舗少人数クラス開催で、インストラクターが1人1人の体を見ながらレッスンを進めます。「体が硬い」「運動が苦手」な方でも無理なく安心して始められます。

■Repilatesが選ばれる3つの理由

Reason １ “はじめて”に寄り添うサポートがある

Repilatesでは、マシンに乗ってただ動くだけではなく、「自分の体をどう使えばいいのか」を理解することを大切にしています。

姿勢改善や不調のケアには、単に運動量を増やすだけでなく、呼吸・骨盤・背骨・体幹の使い方を整えることが欠かせません。

はじめての方でも安心してレッスンに参加できるよう、基本の動きやマシンの使い方を丁寧にサポートするオリエンテーションを毎日開催しています。

★内覧会キャンペーン★

内覧会期間中にお申し込みの方に限り、通常１レッスン5,000円かかるオリエンテーションクラスを、【回数無制限＆受け放題】で提供いたします。

マシン体験付き内覧会／先行入会イベントの予約はこちら(https://liff.line.me/1661515443-96vd54aY/landing?follow=%40627cxeuz&lp=JqIof6&liff_id=1661515443-96vd54aY)

Reason ２ 少人数制だから、自分の体に合わせて動ける

同じ動きでも、姿勢のクセや筋力、柔軟性、日常生活の習慣によって、必要なサポートは人それぞれです。

Repilatesでは、インストラクターが一人ひとりの体の状態を見ながらレッスンを進める少人数制を採用しています。

「自己流の運動では変化を感じにくかった」

「正しくできているのかわからない」

「運動が苦手で不安」

そんな方でも、無理なく、自分のペースで体の変化を感じていただけます。

Reason ３ リフォーマー以外にも豊富なマシンを導入

スタジオ内は、リフォーマーと呼ばれるピラティスマシン12台に加え、チェア、TRX、スパインコレクター、フォームローラー、ハーフバランスボールなどの大小様々なピラティス専用器具を完備。どれもグループレッスンのプログラムとして組み込まれています。

マシンはどれも素材や部品にまで拘り、最高級ランクの木材であるメープル材や、ドイツ製のベアリングなどを使用し、耐久性やしなやかさを実現した当社オリジナルのマシンを用意しています。

メインとなるリフォーマーは、全身をバランスよく動かすだけでなく、背骨のしなやかさ、体幹の安定、股関節まわりの動き、姿勢保持に必要な筋力など、体の課題に合わせて多角的にアプローチできることが特徴です。

マシンのサポートを活用することで、運動が久しぶりの方でも無理なく動きやすく、正しい体の使い方を身につけやすくなります。

Reason ３ イオンモール苫小牧内だから天気に影響されにくい

Repilates イオンモール苫小牧店は、イオンモール扶桑内1階専門店街にオープンとなります。

お買い物や家族の用事のついでに立ち寄りやすく、生活導線の中で通いやすい立地です。

北海道の冬は、雪や寒さで外出や運動のハードルが高くなりがちです。

だからこそ、日常的に利用する商業施設の中で、自分の体を整える時間を持てることは、運動を無理なく続けるうえで大きな安心につながります。

「運動のためだけに遠くまで通うのは続かない」

「買い物ついでに、自分の体を整える時間をつくりたい」

「天候に左右されにくい場所で、無理なく通いたい」

そんな苫小牧エリア周辺の女性にとって、日常の中で自然に体を整える習慣をつくれるスタジオを目指しています。

マシン体験付き内覧会／先行入会イベントの予約はこちら(https://liff.line.me/1661515443-96vd54aY/landing?follow=%40627cxeuz&lp=JqIof6&liff_id=1661515443-96vd54aY)

■Repilatesが提案する“カラダリメイク”とは

Repilatesが目指すのは、ただ痩せることや、一時的に体を動かすことだけではありません。

姿勢や呼吸、体の使い方を整えることで、毎日の立ち方、歩き方、座り方まで変えていく。

その積み重ねが、肩こりや腰まわりの重さ、疲れやすさ、体型の崩れといった悩みの根本的な見直しにつながると考えています。

ピラティスは、美容やボディメイクのためだけのものではなく、自分の体を大切に扱うための習慣です。

Repilatesは、専門性と通いやすさ、そして一人ひとりに寄り添うサポートを通じて、地域の女性たちの健康的な暮らしを支えるスタジオを目指してまいります。

■「Repilates株式会社」について

商号：repilates株式会社

代表者 ：岸本 祐輔

所在地：東京都豊島区西池袋三丁目22番9号 １F パークアクシス池袋

業種：ピラティススタジオ

ホームページ：https://repilates.jp

Mail：info@repilates.jp