“マッチョ×介護士”がつくる新しい福祉のかたち 　福祉キャンプコミュニティ『LIFE SCOUTS』6/27（土）三重県鈴鹿市にてデイキャンプイベント開催決定

株式会社ビジョナリー

株式会社ビジョナリー（代表取締役社長：丹羽 悠介、本社：愛知県名古屋市）は、6月27日（土）に三重県鈴鹿市にあるアウトドア施設ダイセーフォレストパークにて、障害のある方や介護が必要な方、そのご家族を対象とした福祉デイキャンプイベントを開催いたします。

（福祉キャンプコミュニティ「LIFE SCOUTS」過去の開催記事はこちら(https://times.visionary.day/posts/IhKV2CU4)）

■イベント概要

LIFE SCOUTS前回イベントの集合写真

本イベントは、障害のある方やそのご家族、アウトドア初心者の方など、誰もが安心して参加できる福祉キャンプコミュニティです。ボランティアスタッフによるサポート体制を整え、障害の有無や年齢に関わらず、自然の中でさまざまな体験を楽しめるプログラムを提供しています。

■福祉キャンプコミュニティ『LIFE SCOUTS』とは

ビジョナリー代表の丹羽は、日々の活動を通じて「関わるすべての方々の人生をより豊かにすること」を目指してきました。その中で、特に介護が必要な方や障害のある方、そしてそのご家族に対して、福祉サービスの枠を超えた新しい価値を提供したいと考え、模索を続けてきました。

その結果として行き着いたのが、キャンプやアウトドア活動です。自身の趣味で得た経験から、自然の中で得られる心地よさ、焚き火を囲む時間、仲間との会話や不便さを楽しむ出会いの場など、キャンプの魅力を介護が必要な方々や障害をお持ちの方、そのご家族へ提供することでより豊かな生活を送る一助になるのではないかと考えLIFE SCOUS設立に至りました。

■イベント詳細

本企画では、介護が必要な方々、障害のある方々、そのご家族、参加するすべての方がアウトドアに触れることができるような活動を、ボランティアの協力のもと実施しています。

ボランティア参加者集合写真ボランティア参加者の様子

次回開催は下記の通り実施いたします。

日時：6月27日（土）10:00～12:00

場所：ダイセーフォレストパーク（第2炊飯場）〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町字中大谷6757－1 南谷口 住吉町南谷口

（Google map ：https://maps.app.goo.gl/dVsFtskZ5H2XFz2CA(https://maps.app.goo.gl/dVsFtskZ5H2XFz2CA) ）

参加費：無料

2024年3月からスタートした本活動は、これまでに延べ10回の開催を重ね、愛知県を中心に「福祉を気軽に体験できる場」として活動を続けてまいりました。

2026年5月に名古屋市で開催したイベントでは、障害のある方やそのご家族に加え、一般のご家族や地域の子どもたちなど約40名が参加。参加者の約9割が初参加でありながら、イベント終了後のアンケートでは参加満足度100％を記録しました。

また、参加理由として最も多かったのは「キャンプ体験」で、半数以上が「楽しそうだから参加した」と回答。福祉に関心のある方だけでなく、アウトドア体験や地域交流をきっかけに参加する方も増えており、障害の有無を超えて自然な交流が生まれるコミュニティとして広がりを見せています。

■プログラム内容

- 薪割り体験 安全面に配慮し、薪割り台を使用した薪割り体験を実施予定です。- ワークショップキャンプでのテント・タープ用ガイロープのパラコードを使ったワークショップ、自然を活かしたキャンプビンゴを用いてフィールドワークを行うなど、参加者全員が楽しめるアクティビティを用意しています。（※プログラム内容は一部変更になる場合がございます。）薪割り体験の様子ワークショップの様子

■ ボランティア募集 【お申し込み方法はこちら(https://lifescouts-volunteer-p409km5.gamma.site/)】

このコミュニティを運営していくにあたり、今後多くの方々の協力が必要となります。介護や福祉の経験がない方でも、アウトドアに興味のある方や「誰かの役に立ちたい」という想いがある方を歓迎しています。未経験者でも安心して参加できるようサポート体制を整えております。



キャンプへの参加を希望される方、またはご支援をお考えの方はぜひお気軽にお問い合わせください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

株式会社ビジョナリー

公式ホームページ：https://visionary.day/(https://visionary.day/)

フィットネス実業団【7SEAS】サイト：https://7seas.visionary.day/(https://7seas.visionary.day/)

TIMES VISIONARY（コラム・リリース掲載）：https://times.visionary.day/(https://times.visionary.day/)