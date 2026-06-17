AIエンジニアの「友金良太 / TOMOKIN」氏がプロ向け執筆プラットフォーム「theLetter」でニュースレター配信を開始

株式会社OutNow

株式会社OutNow（本社：東京都中央区、代表取締役：濱本至）が運営する、プロ・専門家向けストック型執筆プラットフォーム「theLetter」にて、AIエンジニアの友金良太 / TOMOKIN 氏が、新たに書き手ユーザーとして配信を開始しました。

友金良太 / TOMOKIN 氏のコメント

このたび、生成AIやAIエージェントを中心としたDX推進について発信するニュースレターを始めることにしました。AIエンジニア／ITコンサルタントとして現場で見てきたリアルな課題や成功事例、PoCで終わらせないためのポイントを、できるだけ分かりやすくお届けしていきます。DXやAI活用を進めたい経営者・事業責任者の方、生成AIを導入したものの現場活用に悩んでいる方、AIエージェントの具体的な使い方を知りたい方のお役に立てたら嬉しいです。

友金良太のDX推進ニュース：https://tomokin1116.theletter.jp/(https://tomokin1116.theletter.jp/)

SNS総フォロワー100万人のAIエンジニア／ITコンサルタントの友金良太 / TOMOKIN が、生成AIやAIエージェントを中心としたDX推進のリアルを解説するニュースレター

＜友金良太 / TOMOKIN 氏プロフィール ＞

AIエンジニア、ITコンサルタント。関西学院大学卒業後、大手SIerでSEとして勤務し、現在は企業向けのAIコンサルティングやDX推進に従事。2014年頃よりYouTuberとしても本格的に活動を開始し、ビートボックスや英語力を活かした発信でYouTube登録者数53万人、TikTokフォロワー数53万人を突破。Google認定YouTuberとして活動するほか、TEDxTalk登壇、メディア出演など実績多数。生成AIやAIエージェント活用の実践知と、SNS総フォロワー100万人超の発信力を活かし、テクノロジーと社会、働き方の未来について発信している。

theLetter について

theLetter は医師や弁護士、コラムニストやジャーナリスト等、書籍を出してきたような専門性の高い書き手が多く在籍する、プロ・専門家向けの執筆プラットフォームです。現在は ビジネス・インテリア・経済・医療・金融・政治・スポーツ・エンタメ等の分野で活躍する1,000 人以上の書き手が情報発信をしています。

サービスサイト：https://theletter.jp/

＜法人向けサービス＞

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著書を持つような信頼性と専門性のあるインフルエンサーによるメディアが集まる「theLetter」が、所属のインフルエンサーとの対談・取材記事を作成し、低予算で御社商品/サービスの認知・理解促進・信頼性向上に貢献します。



事例・資料のダウンロードはこちらから：https://lp.theletter.jp/showcase





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