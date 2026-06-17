【夏休み特別企画】小学生が介護現場へ！高齢者との交流で“人を支える仕事”を体験

社会福祉法人 愛生館

愛生館グループは、2026年7月21日(火)・22日(水)に、碧南市立日進小学校5年生および碧南市立 鷲塚小学校6年生の希望者を対象とした、夏休み特別企画『介護のお仕事体験』を開催いたします。

当日は、子ども達が介護施設を訪れ、高齢者との交流、車椅子介助、介護機器の体験などを行います。普段なかなか入る機会の少ない介護現場で、子ども達が “人を支える仕事” に触れる様子を取材いただけます。

近年、核家族化などにより、子ども達が高齢者と日常的に関わる機会は少なくなっています。また、医療・介護・福祉の仕事は、社会に欠かせない仕事でありながら、子どもたちにとっては身近に知る機会が多くありません。

だからこそ、将来の仕事を考え始める時期に、実際の介護現場で高齢者とふれあい、職員の仕事を見て、体験することには大きな意味があります。

（※ベネッセ教育総合研究所の調査では、小学5年生の時点で「医療・看護・保健の職業」を希望した子どもの59.5％が、高校2年生でも同じカテゴリーの職業を希望していたことが示されています）

本企画では、介護を「知らない仕事」から「身近な仕事」へ変えるきっかけをつくる取り組みです。高齢者との交流を通じて、人と関わることの温かさや、誰かの暮らしを支える仕事の大切さを感じてもらう機会とします。

【注目POINT📣】

子ども達と高齢者が触れ合う、世代を超えた交流シーン

子どもたちが高齢者と会話をしたり、レクリエーションを一緒に楽しんだりする様子を取材いただけます。はじめは緊張しながらも、少しずつ自然に関わる温かな場面が見どころです。

♿車椅子介助や歩行支援など、介護の仕事を体験

子どもたちが車椅子介助や歩行支援を体験し、介護が一人ひとりの暮らしを支える専門的な仕事であることを学びます。介護の仕事を“見る”だけでなく、“やってみる”場面を撮影いただけます。

介護を「将来の選択肢」として知るきっかけに

医療・介護・福祉の現場は、子どもたちにとってまだ遠い存在です。本企画では、実際の施設で働く職員と関わりながら、「人を支える仕事」を身近に感じてもらうことを目指します。

【イベント概要📝】

■ 2026年7月21日（火）- 時 間：10：00 ～ 11：30（12：00解散）- 場 所：老人保健施設ひまわり（碧南市三角町1-7-1）- 特別養護老人ホームひまわり（碧南市鷲林町4-109-1）など- 対 象：碧南市立日進小学校5年生の希望者■ 2026年7月22日（水）- 時 間：10：00 ～ 11：30（12：00解散）- 場 所：老人保健施設ひまわり（碧南市三角町1-7-1）- 特別養護老人ホームひまわり（碧南市鷲林町4-109-1）など- 対 象：碧南市立鷲塚小学校6年生の希望者

※昨年実績：日進小学校10名、鷲塚小学校17名の合計27名

【当日の流れ🏫】

- 10：00 オリエンテーション- 10：15 高齢者との交流、レクリエーション 等- 11：00 車椅子介助、歩行支援、介護機器体験 等- 11：30 振り返り、アンケート記入、修了書授与- 12：00 解散

※施設により流れや体験内容が一部異なる場合があります。

【取材について 】

事前に、小学校および生徒保護者へ取材許可を得ております。

ご取材を希望される場合は、下記担当まで事前にご連絡いただきますようお願いいたします。

当日は、担当者および施設職員への取材対応が可能です。

子ども達や高齢者へのインタビューについては、当日の状況を確認のうえ調整いたします。

【昨年度参加者の声👧】

介護の仕事や高齢者との関わりについて、次のような声が聞かれました。

「お年寄りの方と話すのは少し緊張したけれど、笑顔で話してくれてうれしかったです」

「介護の仕事は大変そうだけど、人の役に立てる仕事だと思いました」

「車椅子を押すときは、相手のことを考えてゆっくり動くことが大切だと分かりました」