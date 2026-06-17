まるで、まつげパーマ！デジャヴュから、ブランド初のマスカラ下地「ラッシュカールキーパー」誕生！強力カールキープなのに、リムーバー不要！バラつきも補正し、扇状に広がる美しいまつげを追求。

イミュ株式会社

イミュ株式会社（東京都中央区）が展開する化粧品ブランド「デジャヴュ」は、2026年6月19日（金）に、ブランド初のマスカラ下地「まつパ級カールキープ下地」ラッシュカールキーパーを、全国のバラエティストアとイミュ公式オンラインストアにて発売いたします。

デジャヴュ ラッシュカールキーパー イメージ

まるで、まつげパーマ。

強力なカールキープと扇状に広がる美しいまつげを叶え、リムーバー不要で簡単オフ。

マスカラの美しい仕上がりを新しい次元に引き上げる、「ラッシュカールキーパー」誕生。

美しい目もとを印象づける「まつげパーマ」は、まつげのカールはもちろんのこと、バラつきや生え癖を整え、扇状に広がった完璧に美しい形を維持できるのも魅力です。

今回デジャヴュは、「まつげパーマ」をかけた後のような美しいまつげの仕上がりを、メイクアップで実現できる新技術を開発。

ブランド初のマスカラ下地「ラッシュカールキーパー」で、アイメイクの完成度を、まだ見ぬ境地へ引き上げます。

製品特長

カールもキレイも簡単オフも！すべて叶えるマスカラ下地！

１ 最強*1カールキープ×まつげ表面の凹凸がない美しい仕上がりを実現。

強力なカールキープ力を持つマスカラや、マスカラ下地において、従来品*2は液の粘度が高くベタつくため、まつげに塗布すると、ダマやタバになってしまいます。また、塗布膜が厚く、表面に凹凸が生まれるため、上に重ねるマスカラの美しさが損なわれ、仕上がりの不満につながることが課題でした。

そこでデジャヴュは、強力なカールキープと、まつげの塗布表面に凹凸のない美しい仕上がりを、高次元で実現。凹凸感のない薄い塗布膜により、上から重ねるマスカラの液が引っかからず、スーッとなめらかな液ツキを実現。マスカラの仕上がりを邪魔せず、1本1本の美しさを格上げし、強力なカールを1日キープします。

*1デジャヴュにおいて *2自社従来品

２ まつげのバラつきや生え癖まで整え、1本1本をセパレートさせる、Wスタイリングコーム。

まつげの根もとにグッと入り込み液を絡める「コイル」と、まつげ1本の太さとほぼ同じ0.18mm幅で1本1本をとらえて整える「セパレートコーム」の‟Wスタイリングコーム”を採用しました。

1本1本のまつげに、液を薄くコーティングしてセパレートした状態で固定できるため、今までメイクアップ品では叶えられなかった*2、まつげのバラつきや生え癖まで‟ピンッ”とまっすぐに補正*3することができます。ダマ・タバになりにくく、ハリ感があり、扇状に広がったまつげが完成します。

*3メイクアップ効果

３ ウォータープルーフなのに、リムーバー不要。お湯＋洗顔料で、スルンと簡単オフ。

汗・涙・皮脂に強いウォータープルーフなのに、ポイントメイクリムーバーは不要。お湯と洗顔料で、まつげ表面の塗布膜を緩めてスルンと簡単オフできる、「ウォッシュオフ成分」を配合。

４ 白浮きせず自然にまつげになじむ＜クリアブラック＞。下地・マスカラ・トップコートとしても使える1本3役。

透明感のある＜クリアブラック＞で、まつげに同化するように馴染むから、白浮きせず自然な仕上がり。下地としてだけでなく、マスカラやトップコートとしても使用でき、1本で3役こなします。

＜メイクオフ方法＞

・お湯をしばらくなじませた後、洗顔料で洗い流してください。

・オイルクレンジング等でお落とせます。

※ウォータープルーフタイプのマスカラを重ねた場合は、ポイントメイクアップリムーバー等をご使用ください。

使用方法

１.アイラッシュカーラーでまつげをカールアップさせます。

２.「コイル」をまつげの根もとにしっかり当てて、持ち上げるように毛先まで塗ります。

３.「セパレートコーム」でまつげ1本1本をとかすようにして仕上げます。

製品情報

デジャヴュ「まつパ級 カールキープ下地」

・発売日 2026年6月19日（金）

・製品名 ラッシュカールキーパー

・色名 クリアブラック

・取扱い 全国のバラエティストア、イミュ公式オンラインストアにて発売

・ブランドサイト https://www.dejavu-net.jp/items/base/ck/

デジャヴュ ラッシュカールキーパーデジャヴュ ラッシュカールキーパー 仕上がりイメージ