【群馬県高崎市】わずか6mLの採血でがん・認知リスクを評価する「メタロ・バランス検査」、高崎中央病院にて2026年6月24日(水)より検査を開始

株式会社レナテック

微量元素による健康指標を構築し、実社会への応用を行う株式会社レナテック（本社：神奈川県伊勢原市）は、自社が開発・提供する、がん及び MCI（軽度認知障害）のリスクを評価するスクリーニング検査「メタロ・バランス検査」を、2026年6月24日(水)より、はるな生活協同組合 高崎中央病院（群馬県高崎市）において、新たに開始することになりましたのでお知らせいたします。

同院が新たに加わることで、高崎市内及び周辺地域における「メタロ・バランス検査」の受検体制がさらに拡充され、地域の皆さまにより身近で新しい健康管理の選択肢をご提供いたします。

当社は、より多くの方が自身の健康状態に関心を持ち、未病対策として日々の健康管理や生活習慣を見直すきっかけを得られるよう、全国の医療機関との提携を進めてまいります 。

■ メタロ・バランス（MB）検査とは

血液中の17種の微量元素（金属元素）の濃度バランスを解析することで、採血時点におけるがんやMCI（軽度認知障害）のリスクを客観的に評価するリスクスクリーニング（ふるい分け）検査です 。

■ 受検の流れと受検前の主な注意事項

【本検査の特徴】- たった1回、6mLの採血： 医療機関の適切な管理体制のもとで安全に採血を行います。検査の所要時間は約15分と短時間で、お身体への負担も少なく安心です。- 部位別の「がんリスク検査」： 一度の採血で、以下のがんリスクを部位別（男性6部位・女性9部位）に評価し、A～Dの4段階のスコアで評価します 。【男性】 肺がん、胃がん、肝臓がん、すい臓がん、大腸がん、前立腺がん【女性】 肺がん、胃がん、肝臓がん、すい臓がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がん- 網羅的な「認知リスク検査（MCIリスク評価）」： アルツハイマー型だけでなく、血管性・レビー小体型なども含めたあらゆるタイプを網羅的に評価します 。- 確かな研究実績と国内外での評価： 経済産業省Go-Tech事業の研究助成金を受け、神奈川県立がんセンター、千葉県がんセンターとの共同研究により開発されました。日本を含む世界9カ国で特許を取得し、累計受検者数は10万人（2019年4月～2026年3月実績）を突破しております。

※書類郵送の手続きが必要なため、原則として【受検希望日の約3週間前まで（完全予約制）】の事前申し込みをお願いしております。

- お申し込み： WEBまたはお電話にてお申し込みください。予約日の約1週間前に、ご自宅へ検査書類一式をお届けします。- 検査当日（採血）： 完全予約制のため、スムーズに採血を行います（所要時間約15分）。お会計はコンビニ後払いとなりますので、当日の窓口会計は不要です。- 結果のご案内： 採血から約3週間後にご請求書（払込用紙）、約5週間後に検査結果をそれぞれご自宅へ郵送いたします。【受検前の主な注意事項】

飲食・飲酒： 飲食は前日の21時以降から不可。飲酒は前日から不可。

水分：採血しやすくするために、お水は十分にお取りください。

お薬・サプリ：市販薬やサプリメントは前日から不可。処方薬は普段通り服用してください。

■ 検査費用（自由診療）

本検査は健康保険適用外の自由診療となります。ご希望に合わせて、以下のコースよりお選びいただけます。

- がんリスク検査： 19,800円（税込）- 認知リスク検査： 19,800円（税込）- がん・認知リスク検査 セット： 24,200円（税込）

※お会計は、採血後にご自宅へ届く「コンビニ後払い」となります。

■ メタロ・バランス検査の対象者および注意事項

【対象年齢について】- がんリスク検査： 20歳 ～ 80歳の日本人- 認知リスク検査： 50歳 ～ 80歳の日本人

※本検査は上記の年齢の日本人のデータを基に開発されているため、対象外の年齢の方や外国籍の方も受検自体は可能ですが、検査結果はあくまで「参考値」となります。あらかじめご了承ください。

■ 新規導入医療機関の概要

【以下の方は受検できません】- 妊娠中または出産後6ヶ月未満の方- がん治療中の方、またはがん治療終了後1年未満の方- 透析を受けている方- 骨折、血液疾患、免疫不全症の方（※中性脂肪等による脂質異常症は除く）- 体調不良の方（睡眠不足、徹夜明け、激しい運動直後、強いストレスがある場合や、風邪、喘息、帯状疱疹、アレルギー性発疹・鼻炎などの症状がある場合）

検査開始日： 2026年6月24日（水）

検査日時：毎週月曜日～金曜日 ※祝日除く（午前のみ）

医療機関名： はるな生活協同組合 高崎中央病院 〈臨床研修協力型施設〉

所在地： 〒370-0043 群馬県高崎市高関町498-1 📍MAP(https://maps.app.goo.gl/vfiCv68MbaYYkZPU7)

アクセス： JR高崎駅 ＜東口＞タクシー5分、 高崎市内循環バス「ぐるりん」停留所「中央病院入口」を下車徒歩3分

対応検査： がんリスク検査、認知リスク検査

⚠️ 受検に関する重要なお願い（必ずお読みください）

医療機関への直接の連絡はお控えください： 病院の窓口やお電話では、本検査のお申し込み・ご質問には一切対応できません。検査に関するご質問やお申し込みはレナテックまでお願いいたします。

検査についての詳細・お申し込みについてはこちら

メタロ・バランス検査 ご案内サイト： https://www.mbkensa.com/(https://www.mbkensa.com/?ad=PRpt376)

専用フリーダイヤル：0120-785-602（レナテック：平日 9:00～17:00）

▼デジタル版 メタロ・バランス検査リーフレット

https://prtimes.jp/a/?f=d182526-4-c088c032efe7de32faa166ec38f0c21d.pdf



🏥 全国で提携医療機関も募集中！メタロ・バランス検査の導入についてはこちら(https://mb.renatech.co.jp/)

メタロ・バランスオリジナルキャラクター メタローナちゃん

株式会社レナテックは、がん等の疾病の早期のリスク評価を目指す医療・健康分野、ならびに環境分野において、独自の技術開発を行うイノベーション企業です。経済産業省・中小企業庁による、革新的な技術開発やサービス提供を行う優れた企業を表彰する「はばたく中小企業・小規模事業者300社」にも選定されており、その高い技術力と社会的な貢献度が国からも認められています。

その中でも「メタロ・バランス検査」は、血液中の17種の微量元素濃度を分析することで、がんの罹患リスクやMCI（軽度認知障害）リスクを評価する画期的なスクリーニング技術として高い注目を集めています 。 今後も当社は高度な技術力をベースに、人々の健康増進と社会課題の解決に向けて新たな価値を創造してまいります。

■会社概要■

社名： 株式会社レナテック

代表者： 代表取締役 加藤 桂

本社所在地： 〒259-1114 神奈川県伊勢原市高森4丁目19－15

URL： https://www.renatech.net/