カルチュア・エンタテインメント株式会社

「僕の心のヤバイやつ」 FAN+Lifeオリジナルグッズ 販売サイト

FAN+Lifeオリジナルグッズ 販売サイト

https://fantasulife.com/collections/bokuyaba

「僕の心のヤバイやつ」より、山田杏奈の「部屋着コーデ」の新規描きおろしを使用したオリジナルグッズが発売！6月17日（水）より予約受付開始！

カルチュア・エンタテインメント株式会社が運営する「FAN+Life（ファンタスライフ）」にて、「僕の心のヤバイやつ」より、山田杏奈の「部屋着コーデ」の新規描きおろし、「劇場版の場面写」を使用したオリジナルの新商品を発売いたします。山田杏奈の「ゆるT」、「パジャマ」の2種の部屋着コーデの描きおろしを使用した可愛いグッズが多数登場です。本日6月17日（水）12:00よりFAN+Lifeにて予約受付を開始いたします。

「僕の心のヤバイやつ」 FAN+Lifeオリジナルグッズ 詳細

部屋着コーデ＆劇場版場面写 山田杏奈トレーディング缶バッジ【全6種】■部屋着コーデ＆劇場版場面写 山田杏奈トレーディング缶バッジ【全6種】

【価格】単品：各660 円（税込）／BOX：3,960 円（税込）

【サイズ】約 W57×H57×D5mm

【仕様】ブラインド 素材：紙・ブリキ・PP

部屋着コーデ 山田杏奈 等身大タペストリー【全2種】■部屋着コーデ 山田杏奈 等身大タペストリー【全2種】

【価格】各7,700円（税込）

【サイズ】約W600×H1800mm

【仕様】ポリエステルスエード

部屋着コーデ 山田杏奈 ステージアクリルスタンド【全２種】■部屋着コーデ 山田杏奈 ステージアクリルスタンド【全２種】

【価格】各2,420円（税込）

【サイズ】約W145×H145×D3mm（プレートサイズ）

【仕様】アクリル

部屋着コーデ 山田杏奈 ミニアートスタンド【全２種】/山田杏奈 ミニアートスタンド【全４種】■部屋着コーデ 山田杏奈 ミニアートスタンド【全２種】/山田杏奈 ミニアートスタンド【全４種】】

【価格】各660円（税込）

【サイズ】約W54×H80×D12mm／約W80×H54×D12mm

【仕様】紙・アルミ・ポリカーボネート

部屋着コーデ 山田杏奈 メガネスタンド【全２種】■部屋着コーデ 山田杏奈 メガネスタンド【全２種】

【価格】各4,180（税込）

【サイズ】約W200×H258×D3mm以内

【仕様】アクリル

部屋着コーデ 山田杏奈 BIGアクリルスタンド■部屋着コーデ 山田杏奈 BIGアクリルスタンド

【価格】各3,080円（税込）

【サイズ】パジャマ 本体：約W97×H200×D3mm、台座：約W70×H36×D3mm

ゆるT本体：約W53×H187×D3mm、台座：約W70×H36×D3mm

【仕様】アクリル

【全２種】

部屋着コーデ 山田杏奈 おおきめミラーアクリルキーホルダー【全２種】■部屋着コーデ 山田杏奈 おおきめミラーアクリルキーホルダー【全２種】

【価格】各1,100（税込）

【サイズ】約W60×H90×D3mm

【仕様】アクリル

■FAN+Lifeオリジナルグッズの申込方法、受付開始日時、発売日

申込サイト：https://fantasulife.com/collections/bokuyaba

WEB受付開始日：2026年6月17日（水）12:00～

発売日：2026年9月下旬予定

(C)桜井のりお（秋田書店）／僕ヤバ製作委員会

※商品等画像使用の際はコピーライトを明記してください。

※画像はイメージの為仕様は変更となる可能性がございます。

＜「僕の心のヤバイやつ」 作品紹介＞

中二病で陰キャの少年・市川京太郎と、クラスの人気者の陽キャ美少女・山田杏奈が、

ひょんなことから交流を深め、互いに惹かれ合っていく甘酸っぱい初恋ラブコメディ！

TVアニメ「僕の心のヤバイやつ」 公式サイト

https://bokuyaba-anime.com/

劇場版「僕の心のヤバイやつ」 公式サイト

https://bokuyaba-anime-movie.com/

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