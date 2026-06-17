【JAF山形】JAFデー in 東北エプソンアクアリウムかもすい「クラゲ学習会」を開催します

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）山形支部（支部長 鈴木 政康）は、東北エプソンアクアリウムかもすい（山形県鶴岡市）で、クラゲの生態や繁殖、分類などの解説のほか、実物のクラゲを間近で観察することもできる「クラゲ学習会」を開催します。

クラゲのことをもっと知ることができるチャンス！夏の自由研究にもぴったりな内容となっています。

クラゲドリームシアターレクチャールーム（クラゲ学習会会場）

開催概要

詳細はこちら :https://jaf.link/yamagata2026-003[表: https://prtimes.jp/data/corp/10088/table/7155_1_ab2435c85ad33147b0d4ab58b801f96c.jpg?v=202606171252 ]詳細はこちら :https://jaf.link/yamagata2026-003