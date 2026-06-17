【リゾナーレ】メロンや桃、海や川の幸など、各地の夏の恵みを味わう「OTTO SETTE」夏限定ディナー

星野リゾート赤肉メロンとトキシラズの冷製カペッリーニ（リゾナーレトマム）

リゾナーレのメインダイニング「OTTO SETTE（オット セッテ）」は、トマム、八ヶ岳、下関、那須の4施設で展開しています。各施設では、その土地ならではの風土や食文化を生かしたコンセプトのもと、地域食材とイタリア各州の郷土料理を掛け合わせた食体験を提供しています。

夏限定のディナーコースでは、北海道を代表するメロンや夏鹿、みずみずしい桃、豊かな海の幸や稚鮎など、その土地ならではの夏の情景を映し出すような一皿に仕立てました。各地の風土が育んだ食材とイタリア料理の技法が織りなす、リゾナーレならではの夏の味覚を楽しめます。

「OTTO SETTE」とは

「OTTO SETTE」の名前の由来は、“OTTO”がイタリア語で数字の「8」を表し、リゾナーレが最初に開業した八ヶ岳を象徴しています。“SETTE”は数字の「7」を表し、食材を提供する7人の達人を意味しています。その土地ならではの食材を楽しんでほしいという願いで作られたレストランです。

リゾナーレ下関「OTTO SETTE SHIMONOSEKI」内観

リゾナーレトマム（北海道）

「OTTO SETTE TOMAMU」のコンセプトは、イタリア語で「美しい組み合わせ」を意味する『Bella Combinazione（ベッラ コンビナツィオーネ）』。「美しさ」とは、北海道の多様な旬の食材を最大限に活かし、その組み合わせによって新しい味わいを生み出すことを指しています。厳選された素材は驚きの「組み合わせ」で新たな美味しさを提案し、イタリア料理の伝統と北海道の恵みが織りなすハーモニーは、食材同士の出会いから想像を超える味わいを生み出します。

赤肉メロンとトキシラズの冷製カペッリーニ

北海道の夏を代表するメロンを主役に、イタリアの伝統的な「生ハムメロン」をモダンに再構築した冷製パスタです。

完熟メロンの果肉と果汁を贅沢に使用したソースに、希少な夏鮭「トキシラズ」を合わせました。クロッシュ（蓋）を開くとともに立ち上る燻製香が、メロンの芳醇な甘みとトキシラズの旨みを引き立てる一皿です。

鹿肉のカルトッチョ

夏鹿ならではの繊細な旨みとさっぱりとした味わいを楽しめるメイン料理です。鹿が笹を好んで食べることから着想を得て、包み焼きにするイタリアの調理法「カルトッチョ」に仕立てました。

包みを開いた瞬間に広がる笹の香ばしさと、ジューシーな赤身肉の旨みを堪能できます。

付け合わせには、ファーム星野(＊1)のモッツァレラチーズを使用した茄子と鹿ラグーのグラタンを添えています。

＊1 「旅×農業」をコンセプトに、当リゾートで展開している農業プロジェクト

リゾナーレ八ヶ岳（山梨県）

「OTTO SETTE」のコンセプトは、イタリア語でワインを意味する「Vino」と野菜を意味する「Verdura」を合わせた『Vino e Verdura（ヴィノ エ ヴェルデューラ）』。

前菜からデザートまで、地域の恵みを受けて育った野菜を取り入れ、八ヶ岳の風土を表現したイタリア料理を提供しています。

桃のガスパチョ

生産量日本一を誇る山梨県の桃を主役に、セロリや胡瓜、パプリカなどの夏野菜を合わせたガスパチョです。

野菜の爽やかな甘みを感じるスープに、ブラータチーズのコクと桃のみずみずしい食感が重なり、夏らしい味わいを楽しめる一皿です。

桃とトマトの冷製カペッリーニ

桃と、夏に甘みを増すトマトを合わせたソースで仕上げる冷製パスタ。

生ハムの塩味がアクセントとなり、桃の優しい甘さとトマトの繊細な旨みが重なり合う、暑い季節にぴったりの爽やかな味わいです。

リゾナーレ下関（山口県）

「OTTO SETTE SHIMONOSEKI」のコンセプトは、イタリア語で「ふぐの魅力」を意味する『Il Fascino Di Fugu（イル ファッシノ ディ フグ）』。下関名物の「ふぐ」を前菜からメインまでの全てのメニューに使用し、身だけでなく皮や骨まで活かしながら、素材本来の旨みを引き出したイタリア料理を提供しています。

夏に旬を迎えるイカや、レモン・夏みかんなどの柑橘を取り入れ、夏らしい爽やかさとふぐの奥深い旨みを楽しめる料理に仕立てました。

ふぐとイカのタヤリン

夏に旬を迎えるイカのぷりぷりとした食感と甘みに、ふぐの旨みを掛け合わせたパスタです。

仕上げにふぐの卵巣の糠漬けである「ふぐの子」をかけることで、濃厚なコクと旨みを加えました。ライムの爽やかな香りがアクセントとなり、夏らしい味わいを楽しめる一皿です。

ふぐのサルティンボッカ

ふぐの身に牛肉の生ハムを重ね、イタリアの伝統料理「サルティンボッカ(＊2)」に仕立てたメイン料理です。

白ワインとバターを使用した濃厚なソースに、レモンやケッパーの爽やかな酸味やハーブの香りを合わせることで、ふぐの繊細な旨みと料理の一体感を引き立てます。

＊2 仔牛肉に生ハムとハーブのセージを重ねて焼く、イタリア・ローマを代表する伝統的な肉料理

リゾナーレ那須（栃木県）

「OTTO SETTE NASU」のコンセプトは、イタリア語で「地域×地域」を意味する『Regione（レッジオーネ）×Regione（レッジオーネ）』。那須とイタリア、それぞれの地域に根付く食文化や食材を掛け合わせた料理をご提供。リゾナーレ那須は、地域の生産活動に触れる農体験を軸とした「アグリツーリズモリゾート」です。ホテルスタッフが育てた野菜や自家製米を使用し、イタリア・トスカーナの郷土料理の手法と那須の野菜や乳製品を組み合わせたディナーを提供しています。

農園のピンツィモーニオ

夏の日差しを浴びて育った、色鮮やかな野菜を楽しめる冷前菜です。施設内の農園「アグリガーデン」で収穫した夏野菜や、地域ならではの旬の食材を一皿に盛り込みました。

みずみずしいスティック野菜を手でつまみながら、涼やかなバーニャフレッダとともに楽しめます。高原の夏らしい、爽やかな味わいが広がります。

稚鮎と胡瓜のフェデリーニ

旬の川魚「稚鮎」と、胡瓜を合わせた爽やかなパスタです。繊細な口当たりのフェデリーニに胡瓜のソースを絡め、うるか（鮎の塩辛）を使用したソースやジェノベーゼとともに仕上げました。

稚鮎のほろ苦さとフリットした食感がアクセントとなり、夏らしい軽やかな味わいを楽しめる一皿です。

メインダイニング「OTTO SETTE」概要

予約 ：公式サイトにて要予約

リゾナーレトマム：https://www.snowtomamu.jp/summer/ottosette/

リゾナーレ那須 ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonarenasu/dining/12889/

リゾナーレ八ヶ岳：https://hoshinoresorts.com/jp/sp/ottosette/

リゾナーレ下関 ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareshimonoseki/sp/ottosette/

時間 ：17:00～

期間 ：2026年6月17日～2026年9月15日

＊営業時間・期間は施設ごと異なります。公式サイト参照。

対象 ：宿泊者

＊「OTTO SETTE TOMAMU」（トマム）※7歳以上から可、

「OTTO SETTE」（八ヶ岳）は日帰り利用が可能。

＊1歳から6歳のお子さまは無料の託児サービスが利用可能（要予約）。

（施設ごとに対象年齢や時間は異なります）

詳細はこちら :https://hoshinoresorts.com/ja/brands/risonare/sp/otto_sette_summer2026/

リゾナーレトマム

針葉樹の森に抱かれた高台に佇むリゾートホテル。全室広さ100平方メートル を超えるスイートルームには展望ジェットバスとプライベートサウナを完備し、ゆったりと豊かな時間を過ごせます。コンセプトは「北海道の大地を感じるグレイスフルステイ」。北海道の大自然が織りなす景色や食、豊富なアクティビティを通して、まだ見ぬ世界に出会う旅を届けます。

公式サイト：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonaretomamu/

リゾナーレトマム 外観リゾナーレ八ヶ岳

八ヶ岳の雄大な自然が広がる場所に位置するリゾートホテルです。コンセプトは「山岳のヴァカンツァが叶う街」。「ヴァカンツァ」とはイタリア語でヴァカンスという意味です。 イタリアの山岳都市を感じる施設内には、暮らすように寛げる客室を備え、雄大な自然を舞台にしたアクティビティや土地のワインを味わう食事などを提供しています。

公式サイト：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareyatsugatake/

リゾナーレ八ヶ岳 ピーマン通りリゾナーレ下関

関門海峡を目の前に臨む全室オーシャンビューのリゾートホテル。コンセプトは「海峡のデザイナーズホテル」。客室やプール、テラスからも、時間ごとに移ろう海峡の景色を堪能できます。また、1日に500隻以上も行き交う「船」や「ふぐ」といったこの土地ならではの要素を取り入れたデザインと食体験、ウォーターフロントの立地を活かしたアクティビティで土地の魅力にひたり、海峡を楽しみつくす滞在が叶います。

公式サイト：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareshimonoseki/

リゾナーレ下関 外観リゾナーレ那須

那須の豊かな自然の中で農業の営みに触れる、日本初の「アグリツーリズモリゾート」（＊3）。都会の喧騒を離れ、四季の変化やその土地の農体験や自然体験を楽しむ新しい旅のスタイルを提案します。

＊3 2019年4月 日本国内における「アグリツーリズモリゾート」を調査 自社調べ

公式サイト：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonarenasu/

リゾナーレとは

リゾナーレ那須「POKO POKO」

「リゾナーレ」は、星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランドです。コンセプトは、夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」。土地の特性を活かした空間デザインや多彩なアクティビティ、地域・季節ならではの体験を通して、訪れる方々に想像を超える滞在と心に残る旅を提供します。現在、国内外に8施設展開しており、2025年に開業した「リゾナーレ下関」に続き、2027年には「リゾナーレ福井」の開業を予定しています。また、「リゾナーレ下関」は、世界最大の英文週刊ニュース誌「TIME」が発表した「World's Greatest Places 2026(2026年世界で最も素晴らしい場所)」に選出されました。

国内外8施設に展開するリゾートホテルブランド「リゾナーレ」

公式HP：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/risonare/

公式Instagram：https://www.instagram.com/hoshinoresorts.risonare/