「TONAL(トーナル）」×「SOMETHING（サムシング）」　スペシャルコラボレーションが登場。6月17日（水）より公式オンラインストアにて予約販売開始

MARK STYLER株式会社「TONAL(トーナル）」×「SOMETHING（サムシング）」

MARK STYLER株式会社（代表取締役社長：秋山正則、本社：東京都渋谷区）が運営する“ STANDARDWARDROBE”を掲げるレディースブランド「TONAL（トーナル）」は、1970年以来ジャパンデニムを作り続けてきた「EDWIN(エドウイン)」のウィメンズブランド『SOMETHING（サムシング）』とのスペシャルコラボレーションを2026年6月17日(水)より先行予約開始いたします。

【公式オンラインストア】

https://tonal-japan.com/ap/s/v/?sort=rk+desc,fsdt+desc&fq=kw:tn_260603_st&pi=p_sp_tn_260603_something&aid=tn_260603_something(https://tonal-japan.com/ap/s/v/?sort=rk+desc,fsdt+desc&fq=kw:tn_260603_st&pi=p_sp_tn_260603_something&aid=tn_260603_something)

商品詳細

【SOMETHING別注】LACE UP WIDE【SOMETHING別注】LACE UP WIDE

商品名：【SOMETHING別注】LACE UP WIDE

価格 ：17,600円（税込）

カラー：インディゴ

サイズ：XS ／ S ／ M

人気モデル「LISA LACE UP WIDE」をベースに、TONAL別注カラーのインディゴやホワイトのヘアーオンハイドパッチ、ゴールドパーツでフェミニンな印象に仕上げました。

後ろ姿が映えるレースアップデザインと、太めのベルトによるウエストマークでスタイルアップを叶えるワイドデニム。脚のラインを拾いにくいシルエットで、快適な穿き心地も魅力です。

詳細を見る :https://tonal-japan.com/ap/s/v/?sort=rk+desc,fsdt+desc&fq=kw:tn_260603_st&pi=p_sp_tn_260603_something&aid=tn_260603_something

■SOMETHING（サムシング）について

1979年よりジャパンデニムを作り続けるEDWINのウィメンズブランド。

「女の子は、かならずきれいになる。」をコンセプトに、

女性専用のシルエットやパターンを追求し、女性のためのジーンズを提案しています。

TONALについて

STANDARD WARDROBE

シンプルなのに洗練された。

そんなモードテイストをベースに、オンタイムからオフタイムまでトータルで提案。

飾らない自分を大切にしながら、都会的な感性を持つワーキングウーマンへ。

「STANDARD WARDROBE」をキーワードに、

上質で着心地の良いアイテムをTONALは提案し続けます。

TONALは、"STANDARD WARDROBE"をコンセプトに、

働く女性へ向けた洗練されたスタイルを提案するブランドです。

ベーシックでありながら、今の時代にフィットするシルエット設計と上質な素材使いにこだわり、

オン・オフ問わず活躍するアイテムを展開しています。

【公式オンラインストア】

https://tonal-japan.com/?aid3=menu_logo(https://tonal-japan.com/ap/s/v/?sort=rk+desc,fsdt+desc&fq=kw:tn_260417_oribag&pi=p_sp_tn_260415_oribag&aid=tn_260415_oribag)

【Instagram】

https://www.instagram.com/tonal_official/ (@tonal_official)