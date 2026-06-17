気楽に話せる、やさしいSNS「GRAVITY(グラビティ)」、『サンリオキャラクターズ』とのコラボレーションイベント「Summer Party」を開催！

HiClub株式会社

HiClub株式会社(https://www.hiclub.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役社長：古谷由宇）が提供する、“気楽に話せる、やさしいSNS”「GRAVITY（グラビティ）(https://www.gravity.place/)」（iOS／Android版）は、株式会社サンリオのキャラクターとのコラボレーションイベント『Summer Party』を開催いたします。

これまで多くのユーザーからご好評をいただいてきた「サンリオキャラクターズ」とのコラボレーションシリーズ。今回は“夏”をテーマに、「June bride」「Sparkling Jewel」「Summer Party」など、期間限定のガチャやランキングイベントを展開いたします。

ウェディングモチーフやジュエリーデザイン、日焼けしたサンリオキャラクターズの描き起こしデザインなど、さまざまなコラボレーション限定アイテムが登場。

さらに今回は、GRAVITYコラボレーションイベント史上初となる「ショップ限定アイテム」も販売いたします。

■ キャンペーン概要

本コラボでは、サンリオキャラクターズをモチーフにした期間限定ガチャやランキングイベント、限定アイテムを展開いたします。

＜コラボレーションイベントの体験手順＞

まずは「GRAVITY」をスマートフォンにダウンロード。

※すでにダウンロード済みの場合は、最新バージョンへのアップデートをお願いいたします。

１.ガチャ・TWINSガチャ

1)アプリ内下部の「マイページ」から、「ガチャ」アイコンをタップ

2)中央にある「ガチャ」アイコンをタップ

3)ガチャページ内で体験したいタイトルを選択し、ガチャをまわす

▷もっと詳しく見る https://note.com/note_gravity/n/n2081fdea69d8

２.音声ルーム ランキングイベント

1)アプリ内下部にある「音声ルーム」をタップ

2)上部の『イベントバナー』または右上にある『カレンダー』マークをタップ

3)開催中のイベント一覧から参加したいイベントを選択し、「エントリーしてみる」をタップ

▷もっと詳しく見る https://note.com/note_gravity/n/ne6c54573bbe8

３.ショップ

【方法１.】

1)アプリ内下部にある「マイページ」をタップ

2)マイページ中段の「ショップ」アイコンをタップ

3)ショップページ内で対象アイテムをご購入いただけます

【方法２.】

1)アプリ内下部にある「音声ルーム」をタップ

2)TOPに表示されるイベントバナーをタップ

3)ショップページ内で対象アイテムをご購入いただけます

■コラボイベント一覧

＜ガチャ＞【June bride】

開催期間：2026年6月17日（水）～6月30日（火）

「マイメロディ」「クロミ」「ハローキティ」「リトルツインスターズ」が登場する、“June bride”テーマの限定ガチャです。

ウェディングドレスやブーケなど、“June bride”らしい華やかでロマンチックな世界観をイメージしたデザインに仕上げました。

・アイコン 10種

・フレーム 3種

・吹き出し 3種

【Sparkling Jewel】

開催期間：2026年6月20日（土）～6月30日（火）

GRAVITY内の特別なペア機能「Twinkle Twins」で使用できる、「Twinsの証」が登場するTWINSガチャです。

「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」が、キラキラと輝く宝石やアクセサリーモチーフのデザインで登場。大切なお友達との“Twinkle Twins”を、サンリオキャラクターズデザインでお楽しみいただけます。

・Twinsの証 5種

・フレーム 2種

・吹き出し 2種

・ギフト3種

【Summer Party】

開催期間：2026年6月22日（月）～6月30日（火）

日焼けした「シナモロール」「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「ポムポムプリン」が、浮き輪やフロートなどの夏らしいモチーフとともに登場。ポップで爽やかな“Summer Party”の世界観をお楽しみいただけます。

GRAVITYならではの夏限定描き起こしデザインにもご注目ください。

・フレーム 3種

・吹き出し 3種

＜ランキングイベント＞【Aurora Ice Cream Shop】

開催期間：2026年6月25日（木）～6月30日（火）

イベント限定アイテムが獲得できるランキングイベントを開催いたします。

今回のデザインでは、2026年に30周年を迎えた「ポムポムプリン」とお友だちが登場。アイスクリームショップをイメージした、夏らしいスイーツモチーフの世界観をお楽しみいただけます。

・アイコン 1種

・プロフィールフレーム 1種

・背景 1種

＜ショップ限定アイテム＞

販売期間：2026年6月25日（木）頃～6月30日（火）

※販売開始日時は変更となる場合があります。

さらに今回は、GRAVITYコラボレーションイベント史上初となる「ショップ限定アイテム」を展開いたします。

「シナモロール」「マイメロディ」「ポムポムプリン」「クロミ」「こぎみゅん」「ハローキティ」のデザインを使用した、特別なプロフィールアイテムをショップから直接購入いただけます。

※各種ガチャ・ショップアイテムの利用には、アプリ内通貨が必要となります。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

※内容は予告なく変更となる場合があります。

■『サンリオキャラクターズ』について

■権利表記

(C) '26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO.G670065

■公式サイト

公式サイト: https://www.sanrio.co.jp/

Instagram: https://www.instagram.com/sanrio_official_jp

X：https://x.com/sanrio_news

■SNSアプリ「GRAVITY(グラビティ)」とは

DL数1,000万突破！（※）何気ない日常を気楽にシェアでき、”トレンド寸前の次世代SNS”として話題のSNS「GRAVITY(グラビティ)」。声とチャットで交流できる「音声ルーム」、興味のあるコミュニティで繋がる「趣味の惑星」や相性の良いユーザーと繋がるための「性格診断テスト」などコンテンツが盛りだくさん！共通の趣味や自分と似た価値観をもつ友達がみつかる匿名性の高いSNSです。

※2026年3月時点、当社調べ（Android版とiOS版合算）

・公式HP：https://gravity.place/

・公式X：https://x.com/GravityAD2

iOS版 :https://x.com/GravityAD2Android版 :https://play.google.com/store/apps/details?id=anonymous.sns.community.gravity