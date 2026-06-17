【数量限定】&honeyからピクサー限定デザイン発売！トイ・ストーリー」と「モンスターズ・インク」デザインが初登場ピクサーのキャラクターたちが大集合！

株式会社ヴィークレア

株式会社ヴィークレア(本社:東京都港区、代表取締役社長:岸野洋之)は、

ハチミツコスメ売上No.1を3年連続取得した※1ヘアケアブランド『＆honey(アンドハニー)』より、

『＆honey Deep Moist(アンドハニー ディープモイスト)／トイ・ストーリー限定デザイン』と

『＆honey Melty(アンドハニー メルティ)／モンスターズ・インク限定デザイン』を

2種同時展開で2026年6月24日(水)より数量限定で発売いたします。

『アンドハニー ディープモイスト／トイ・ストーリー』はひんやり紫陽花の香りで「髪のパサつき」が気になる方に、『アンドハニー メルティ／モンスターズ・インク』はひんやり果実の香りで「髪のうねり※2 」が気になる方にそれぞれおすすめのシリーズとなっております。

シャンプーは2種ともに、夏に向けて清涼感のあるメントールを配合したクール系の処方となっており、キャラクターや香り、髪のお悩みに合わせてお好みのアイテムをお選びいただけます。

また今回は、ぷくっとした立体感とツヤのある透明感で人気を集めている

「ぷっくりシール」付きとなっております。

『＆honey Deep Moist／トイ・ストーリー』4つのPOINT

POINT 1 「トイ・ストーリー」限定デザイン

鮮やかなレッドとブルーのパッケージで、

「トイ・ストーリー」の世界観をイメージしました。

POINT２ メントール配合のクール処方

（シャンプーのみ）

ひんやりとしたメントールの心地よさで、

髪と頭皮をやさしくリフレッシュ。

パサつきケア成分＊1配合で、髪を労りながら

暑い夏にぴったりのスッキリとした洗い上がりです。

POINT 3 限定フレグランス

爽やかでみずみずしい、ひんやり紫陽花の香り

POINT ４ おまけ付き

ぷくっとした立体感とちゅるんとした質感が

特徴の「ぷっくりシール」付き！

「トイ・ストーリー」限定デザイン 製品概要

商品名・内容量・価格

■アンドハニー ディープモイスト

限定ペアセット／トイ・ストーリー

セット内容：シャンプー＋ヘアトリートメント＋ぷっくりシール

内容量 ：440mL＋445g＋1枚

価格 ：2,800円(税抜) / 3,080円(税込)

『＆honey Melty／モンスターズ・インク』4つのPOINT

POINT 1 「モンスターズ・インク」

限定デザイン

華やかなパープルとスカイブルーのパッケージで、「モンスターズ・インク」の世界観をイメージしました。

POINT 2 メントール配合のクール処方

（シャンプーのみ）

ひんやりとしたメントールの心地よさで、

髪と頭皮をやさしくリフレッシュ。

うねりケア成分＊2配合で、髪を労りながら

暑い夏にぴったりのスッキリとした洗い上がりです

POINT 3 限定フレグランス

甘くて可愛らしい、ひんやり果実の香り

POINT ４ おまけ付き

ぷくっとした立体感とちゅるんとした質感が

特徴の「ぷっくりシール」付き！

「モンスターズ・インク」限定デザイン 製品概要

商品名・内容量・価格

■アンドハニー メルティ モイストリペア

限定ペアセット／モンスターズ・インク

セット内容：シャンプー＋ヘアトリートメント＋ぷっくりシール

内容量 ：440mL＋445g＋1枚

価格 ：2,800円(税抜) / 3,080円(税込)

「&honey」について

&honeyとは2018年にハチミツ＊3の持つ美容効果に着目して誕生し、累計1億個※3売り上げを達成したハチミツ＊3美容ブランドです。髪と肌の水分量にこだわり理想的なうるおいを追い求めました。

ヘアケアを中心に、スキンケア、ボディケアなどさまざまなアイテムを展開し毎日の生活の中にとろける可愛さ、ハチミツ＊3の優しさでお肌も心も濃蜜な幸せで満たします。

■公式サイト：https://www.and-honey.com/

■公式Instagram：https://www.instagram.com/andhoney_japan/

株式会社ヴィークレア 会社概要

ヴィークレアは、自由な発想で美をクリエーションする化粧品メーカーです。

2016年に創業し、2018年に髪の水分量14%に着目したハチミツ＊3美容ヘアケアブランド「&honey（アンドハニー）」を発売、また2021年にはナイトケアブランドの「THERATIS（セラティス）」を発売し、ベストコスメ等を多数受賞※4しております。2025年3月に「タイパ美容」に着目した「＆PAIR（アンドペア）」、2025年4月にオールインワンクリームシャンプー「＆Cream（アンドクリーム）」、

2025年8月に全天候型ウェザーケア美容コンセプトの「SOLA WEATHER CARE（ソラ ウェザーケア）」、2026年4月には、ケラチンを約2,000倍配合※5した高濃度※6PPT※7処方ヘアケア「Re:KERATIN（リ ケラチン）」を展開しております。

※1 2025年「ハチミツコスメ（ブランド）」に関する市場調査 2025年10月6日～2025年10月15日（調査実施期間）

(株)未来トレンド研究機構調べ（2024年1月～12月における売上シェアに基づく(＆honeyシリーズ)）

※2 乾燥により髪のしなやかさが不足し、まとまりにくい状態

※3 2025年12月時点

※4 2025年12月末時点（2019年～2025年12月）

※5 当社既存品比(ケラチン由来成分(ケラチン(羊毛)(補修)など)の配合率)(シャンプーのみ)

※6 当社既存品比

※7 ポリペプチド(ココイル加水分解ケラチンK(羊毛)(洗浄)(シャンプーのみに配合)、加水分解ケラチン水(羊毛)(補修))

＊1 アルガニアスピノサ核油（保湿）

＊2 γードコサラクトン（補修）

＊3 保湿

〇画像・イラストは全てイメージです