グルテンフリーへリニューアル！D Choice Premium低糖質の小さなご褒美ケーキ(アールグレイ)

株式会社Dstyleホールディングス

プロポーションづくりの総合コンサルティング企業・株式会社ダイアナ（東京都渋谷区、代表取締役CEO：徳田充孝、代表取締役COO:塩沢義博）は、一般食品カテゴリー「D Choice Premium」より、株式会社SHARE EATとコラボした「低糖質の小さなご褒美ケーキ（アールグレイ）」を2026年6月19日（金）より受注販売いたします。

本商品は、砂糖・小麦粉不使用の“低糖質でも美味しく、心まで満たされるスイーツ”をテーマに開発された人気シリーズの新フレーバーです。

さらに今回、美味しさと栄養はそのままに、グルテンフリーへリニューアルいたしました。

■D Choice Premiumについて

“美しいプロポーションを維持するためのライフスタイル提案”をコンセプトに展開する一般食品カテゴリーです。

Dstyleづくりに大切な

“Cook（食事）”“Move（運動）”“Sleep（睡眠）”に着目し、毎日の生活に寄り添う商品を提案しています。

■低糖質の小さなご褒美ケーキ(アールグレイ)について

新発売となる「低糖質の小さなご褒美ケーキ（アールグレイ）」は、ふわりと広がる香り高い紅茶風味が特長です。

上品なアールグレイの香りが、忙しい毎日に“ほっとひと息つけるご褒美時間”を演出します。

コーヒーや紅茶はもちろん、さまざまな飲み物との相性も良く、ゆったりとしたティータイムをお楽しみいただけます。また、低糖質でありながら満足感のある味わいに仕上げ、美味しさと健やかな食習慣のサポート。

さらに、グルテンフリーへリニューアルすることで、より多くの方に楽しんでいただける商品へ進化しました。

■商品概要

商品名：D Choice Premium

低糖質の小さなご褒美ケーキ（アールグレイ）

内容量：12個入り

価格：5,724円(税込)

受注開始：2026年6月19日(金)

■株式会社ダイアナについて

「女性美の原点はプロポーションの美しさにある」という理念のもと、プロポーションづくりの総合コンサルティング企業として全国に約600サロンを展開し、97万人以上※にコンサルティングを実施。健やかなプロポーションづくりによる美の満足を多くの女性に提供する女性美のトータルソリューションカンパニー。(※202５年12月末現在)

・会社名：株式会社ダイアナ

Dstyle group.代表 グループCEO株式会社ダイアナ

代表取締役CEO：徳田充孝

代表取締役COO:塩沢義博

・本社：東京都渋谷区富ヶ谷1-35-23

・カスタマーセンター（ご相談窓口）： TEL 0120-22-8866

・株式会社ダイアナ:https://www.diana.co.jp/

■Dstyle group.について

Dstyleホールディングスが有する、ココロとカラダの美と健康と豊かさを中心に事業展開を行っているグループです。

・株式会社Dstyleホールディングス https://www.dstyleholdings.co.jp

・株式会社ダイアナ https://www.diana.co.jp/

・株式会社ディビュース https://lizera.co.jp/

・株式会社美と健康とご褒美 https://shiny-owl.com/

・株式会社Dサクセッションパートナーズ https://www.d-scpt.com/

・株式会社ディープライズ https://deeprise.co.jp/

・株式会社ビューティフルライフ https://btf-sanobi.co.jp/

・株式会社Dリテールクリエイションズ

・株式会社DiaUNGU https://ungu-hair.com/

・株式会社DUAL MEDICAL https://www.mente-s.jp/

・株式会社D-LOGI LINKS