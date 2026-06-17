ELFINDOLLより「マルチタオル」新登場！

株式会社西松屋チェーン

株式会社西松屋チェーン（兵庫県姫路市、代表取締役社長：大村浩一）は、お子さまとの毎日がもっと便利になるよう、プライベートブランド「ELFINDOLL（エルフィンドール）」の新商品として「マルチタオル」を全国の当社店舗および西松屋公式オンラインストアにて販売を開始いたしました。

本商品は、タオルにゴムひもとボタンをプラスしたことで、お食事、お出かけ、手洗い時など様々なシーンで活躍する多機能性が魅力のアイテムです。

お子さまとの忙しい毎日の中で「あったら便利」を叶える一枚なので、日常のあらゆるシーンで活躍し、育児をサポートいたします。

■「ELFINDOLL マルチタオル」の特長

１．ゴムひも付きでマルチな使い方が可能に

ゴムひも部分を壁のフックにかければ、お子さまの手が届く高さに「手拭きタオル」として設置

できます。ゴムひもを首にかければ、急な食べこぼしやよだれ対策に便利なエプロンとしても使用

でき、おうちでの食事だけでなく、外出先での簡易エプロンとしても活躍します。

２．ボタン留めによりスマートな持ち運びと収納を実現

タオルの端につけられたボタンをゴムひもで留めることで、スプーンや小さいお弁当も包むことが

できます。お出かけ時の荷物をコンパクトにまとめられ、忘れ物防止にも役立ちます。

３．選ぶのが楽しい4種類の柄

かわいらしい4種類の柄がございますので、気分に合わせて使い分けることができます。

４．素材は綿100%

綿100%仕様で、やさしい肌ざわりに仕上げました。

５．お求めやすい価格

379円（税込416円）とお求めやすい価格です。

【商品情報】

品番：MA-026H-01A品番：MA-026H-01B品番：MA-026H-01C品番：MA-026H-01D

商品ページ（西松屋公式オンラインストア）

【MA-026H-01A】https://www.24028-net.jp/item/200516783009.html

【MA-026H-01B】https://www.24028-net.jp/item/200516784009.html

【MA-026H-01C】https://www.24028-net.jp/item/200516785009.html

【MA-026H-01D】https://www.24028-net.jp/item/200516782009.html

【本商品に関する報道関係者のお問い合わせ先】

株式会社西松屋チェーン 販促・ブランド戦略本部

E-Mail： 24028pr@nishimatsuya.jp