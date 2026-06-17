『イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ』＆『100日間のプリンセス◆もうひとつのイケメン王宮』Webプラットフォーム「Dreamoire（ドリモワ）」で本編ストーリー復活のためクラウドファンディング開始！

株式会社サイバード

株式会社サイバード（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之）は過去に惜しまれつつサービス提供を終了した作品と再会できるWebプラットフォーム「Dreamoire（ドリモワ）」にて、第二弾プロジェクトとして『イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ』と『100日間のプリンセス◆もうひとつのイケメン王宮』の本編ストーリー復活を目指すクラウドファンディングを2026年6月17日（水）より開始します。

■『Dreamoire（ドリモワ）』での本編復活について

「Dreamoire（ドリモワ）」は過去にサービス提供を終了した作品のかつて夢中になった物語ともう一度出会い、 “読む・応援する・語り合う”体験を通じて、 ファンの想いが物語の未来をつないでいくWebゲームプラットフォームです。

第2回プロジェクトとして、2024年9月にサービス提供を終了した『イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ』と『100日間のプリンセス◆もうひとつのイケメン王宮』の本編ストーリー、続編ストーリー、バースデーシナリオの復活を目指します。

■実施期間

2026年6月17日（水）12:00～2026年8月17日（月）18:00

■プロジェクトページ（URL）

https://dreamoire.cybird.ne.jp/crowdfunding

■目標金額

700万円：

・イケメン王宮の本編ストーリーを『Dreamoire（ドリモワ）』に追加決定！

・100日間のプリンセスの本編ストーリーを『Dreamoire（ドリモワ）』に追加決定！

850万円：

・イケメン王宮の続編を『Dreamoire（ドリモワ）』に追加決定！

1000万円：

・イケメン王宮のバースデーシナリオを『Dreamoire（ドリモワ）』に追加決定！

・100日間のプリンセスのバースデーシナリオを『Dreamoire（ドリモワ）』に追加決定！

※目標金額を達成しない場合は実施されません

■リターン内容

デジタルクレジット掲載、13人のカレらの新規描き下ろし衣装を着たグッズ、ミニチュアフィギュア、指定キャラ２分の1等身大パネル、ご希望の文字が入るガラスの靴など。

■『イケメン王宮』シリーズについて

2012年9月に『イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ』、2014年4月に『100日間のプリンセス◆もうひとつのイケメン王宮』のサービス提供を開始。

『イケメン王宮』シリーズは惜しまれつつも2024年9月にサービス提供を終了しました。

メインキャラクターデザインは、IRIASU先生。

『イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ』とは

華やかな中世の王宮を舞台に、「プリンセス」に指名された庶民の主人公として、公爵、騎士団長、教育係などの個性あふれる彼らとのシンデレラストーリーをお楽しみいただけます。

『100日間のプリンセス◆もうひとつのイケメン王宮』とは

『イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ』のキャラクターや世界観・舞台設定はそのままに、現代に移したストーリーをお楽しみいただけます。

■『Dreamoire（ドリモワ）』概要

名称 Dreamoire（ドリモワ）

情報提供 株式会社サイバード

配信開始日 2025年12月18日

アクセス方法 インターネットで「Dreamoire（ドリモワ）」で検索

公式サイト https://dreamoire.cybird.ne.jp/

公式X https://x.com/CY_Dreamoire

コピーライト (C)CYBIRD

■サイバードについて

サイバードは1998年、日本のモバイルインターネット黎明期に創業。以来、市場環境の変化、テクノロジーの進化を常に見据えて、モバイルを中心としたエンタテインメントコンテンツサービスを提供してきました。現在は、全世界でのシリーズ累計4,500万人以上の会員数を誇る恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」をはじめとした各種ゲーム/コンテンツを中心に、ファンのエンゲージメントを高めるサービス群「FaneX」を運営し、ファンサイト、グッズ、2.5次元舞台、ネットくじ、オンラインIP検定等の各種サービスを展開しています。

会社名：株式会社サイバード（https://www.cybird.co.jp/）

本社：東京都品川区西五反田7丁目22番17号

代表者：代表取締役社長兼CEO長嶋貴之

設立：1998年9月29日

＊サイバード及び「ＣＹＢＩＲＤ」ロゴは株式会社サイバードの商標または登録商標です。

＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。